Thị trường Trung Quốc vượt Phố Wall khi 'chủ nghĩa ngoại lệ Mỹ' tạm dừng

Sự phục hồi của cổ phiếu Trung Quốc kể từ đầu năm đang thúc đẩy các nhà đầu tư dự đoán rằng cổ phiếu đại lục sẽ vượt trội hơn so với cổ phiếu Mỹ. Hình ảnh Getty.

Sự đảo chiều ngoạn mục của hai thị trường lớn

Trong khi S&P 500 vừa rơi vào vùng điều chỉnh lần đầu tiên kể từ năm 2023, chỉ số MSCI Trung Quốc đã tăng mạnh 19% kể từ đầu năm (tính đến ngày 9/3), đánh dấu khởi đầu tốt nhất trong lịch sử, theo dữ liệu từ Goldman Sachs.

Sự tương phản này đánh dấu một bước ngoặt lớn so với chỉ vài tháng trước, khi nhà đầu tư còn tin tưởng vào vị thế độc tôn của Hoa Kỳ trong việc vượt qua các cơn bão kinh tế và chính trị toàn cầu. Trong giai đoạn đó, cổ phiếu Trung Quốc đang chịu áp lực từ lo ngại về quy định và sức khỏe nền kinh tế.

"Hoa Kỳ đã có một giai đoạn tốt đẹp, và giai đoạn đó sắp kết thúc vì các chính sách của Trump rất phản kinh tế? Trung Quốc đã có một giai đoạn rất tồi tệ, nhưng có vẻ như nước này đang bắt đầu phục hồi," Richard Harris, CEO của Port Shelter Investment Management, nhận định.

Yếu tố thúc đẩy xu hướng mới

Chính sách thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump đang làm dấy lên lo ngại về khả năng suy thoái kinh tế tại nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nasdaq Composite cũng đang trong vùng điều chỉnh, bị ảnh hưởng bởi đợt bán tháo cổ phiếu nhóm Magnificent Seven (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia và Tesla) do lo ngại về suy thoái kinh tế và chiến tranh thương mại.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, sự lạc quan về tiềm năng trí tuệ nhân tạo đã tăng lên đáng kể sau khi mô hình R1 của DeepSeek ra mắt vào đầu năm nay. Chỉ số Hang Seng Tech Index theo dõi các công ty công nghệ Trung Quốc lớn tại Hồng Kông đã tăng hơn 30% kể từ đầu năm 2025, theo dữ liệu từ LSEG.

Chris Wood, giám đốc chiến lược cổ phiếu toàn cầu tại Jefferies Hong Kong Global, nhận xét: "Vốn hóa thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, so với vốn hóa thị trường chứng khoán thế giới, đã đạt mức đỉnh điểm mọi thời đại vào cuối năm ngoái trong bối cảnh những lời bàn tán thịnh hành khi đó về 'chủ nghĩa ngoại lệ của nước Mỹ'."

Các nhà phân tích cho biết định giá tại Trung Quốc có vẻ hấp dẫn trong khi mối lo ngại về tình trạng kinh tế Hoa Kỳ đang gia tăng. Hình ảnh Getty.

Triển vọng kinh tế đối lập

Ken Wong, chuyên gia danh mục đầu tư cổ phiếu châu Á của Eastspring Investments, tin rằng thương mại về chủ nghĩa ngoại lệ của Mỹ đã kết thúc vào đầu năm nay. Việc thắt chặt tài chính và cuộc chiến thuế quan của Trump được dự báo sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế Mỹ xuống dưới 2% trong năm nay, thấp hơn ước tính đồng thuận là 2,2%.

Hoa Kỳ ghi nhận mức tăng trưởng GDP thực tế là 2,8% vào năm 2024 so với năm trước đó. Tình hình nợ và thâm hụt ngân sách đã trở nên nghiêm trọng hơn trong tháng đầu tiên Tổng thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ mới, khiến ông phải ưu tiên giải quyết các vấn đề tài chính của chính phủ.

Wong cảnh báo rằng đình lạm (stagflation) là rủi ro chính ở Hoa Kỳ, khi cuộc chiến thuế quan có thể vừa làm giảm hoạt động kinh tế đến mức suy thoái vừa đẩy lạm phát tăng cao.

Triển vọng thị trường trong ngắn hạn

Deutsche Bank dự báo sự sụt giảm của thị trường chứng khoán Mỹ có thể chưa kết thúc: "Chúng tôi thấy đợt bán tháo cổ phiếu của Hoa Kỳ sẽ còn tiếp tục. Với sự bất ổn về chính sách thương mại có khả năng tiếp tục gây sức ép, ít nhất là cho đến ngày 2 tháng 4, chúng tôi kỳ vọng vị thế sẽ tiếp tục bị phá vỡ."

Binky Chadha, chiến lược gia trưởng của ngân hàng, cho biết một động thái giảm sâu có thể đưa S&P 500 xuống còn 5.250 điểm, đánh dấu mức giảm hơn 7% so với mức đóng cửa 5.675,12 điểm vào thứ Hai.

Ngược lại, các nhà phân tích tại Bank of America cảnh báo rằng tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của Trung Quốc có thể báo hiệu một đợt điều chỉnh sớm: "Hiệu suất của HSCEI/MSCI Trung Quốc trong 17 tháng qua có xu hướng gần với quỹ đạo của một thập kỷ trước, khiến chúng tôi lo ngại rằng chúng ta có thể sẽ sớm tiến tới giai đoạn điều chỉnh."

Lợi thế định giá và triển vọng dài hạn

James Sullivan, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu cổ phiếu châu Á - Thái Bình Dương của JPMorgan, nhấn mạnh mức định giá của thị trường Trung Quốc cực kỳ hấp dẫn so với các đối tác toàn cầu, trong khi định vị nhà đầu tư vẫn còn cực kỳ thấp.

Theo số liệu từ FactSet, MSCI China Index hiện đang giao dịch ở mức P/E 13,38 lần, thấp hơn đáng kể so với S&P 500 đang giao dịch ở mức 20,72 lần thu nhập dự kiến trong một năm.

Michael Gayed, nhà xuất bản của The Lead-Lag Report, dự báo: "Tôi nghĩ thị trường Trung Quốc sẽ vượt trội hơn thị trường Hoa Kỳ trong bốn năm tới và tôi không nghĩ điều đó liên quan gì đến Trump. Tôi nghĩ mọi thứ liên quan đến định giá ban đầu."

Gayed giải thích: "Trong một thời gian rất dài, Trung Quốc không chỉ là đồng tiền chết xét về góc độ đầu tư mà còn trở thành nguồn gây lo lắng và rủi ro cho các cố vấn tài chính khi cân nhắc việc đặt cược ngược cho chính khách hàng của mình."

Động lực thị trường hơn là định giá

Richard Harris cho rằng ngoài định giá hấp dẫn, còn có những yếu tố khác đang thúc đẩy đà tăng trên thị trường Trung Quốc: "Tôi không lo lắng nhiều về định giá. Điều này quan trọng, nhưng không phải là yếu tố 100%. Điều quan trọng hơn vào lúc này là thị trường Trung Quốc đang có nhiều động lực hơn."

Ông nhấn mạnh rằng các biện pháp kích thích của chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu tác động tích cực đến nền kinh tế và thị trường chứng khoán.

Citi Research, trong báo cáo công bố tuần trước, đã nâng hạng Trung Quốc lên mức "vượt trội", đồng thời hạ hạng cổ phiếu Hoa Kỳ xuống mức "trung lập". Tuy nhiên, Citi vẫn giữ quan điểm trung lập trong trung hạn 3-6 tháng, nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ sẽ vẫn là một trong những quốc gia dẫn đầu về AI, ngay cả khi cùng với Trung Quốc.

"Nhìn vào bức tranh toàn cảnh, chúng tôi nghi ngờ rằng bong bóng AI đã thực sự sụp đổ," các chiến lược gia của Citi nhận định.