Tám lãnh đạo MobiFone được tuyển vào biên chế của lực lượng Công an nhân dân

Chiều 19/10 tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì lễ công bố quyết định tuyển chọn vào biên chế Công an nhân dân và phong cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ cho tám lãnh đạo chủ chốt của Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.

Trung tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Bộ Công an

Theo cổng thông tin Bộ Công an, tám người được tuyển chọn gồm Tô Mạnh Cường ,Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc; Nguyễn Thị Nhung, Thành viên Hội đồng thành viên; Nguyễn Thành Công, Thành viên Hội đồng thành viên; bốn Phó Tổng Giám đốc là Vĩnh Tuấn Bảo, Thiềm Công Nguyên, Nguyễn Đình Tuấn, Bùi Sơn Nam; Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MobiFone.

Bộ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định tuyển chọn vào lực lượng Công an và phong cấp bậc hàm cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt MobiFone. Ảnh: Bộ Công an

Trao quyết định và phát biểu chúc mừng, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định tám lãnh đạo này đều có phẩm chất chính trị tốt, năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng. Ông nhấn mạnh đây là vinh dự lớn, đồng thời là bước ngoặt trong sự nghiệp công tác của mỗi cá nhân.

Bộ trưởng bày tỏ sự kỳ vọng và tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an vào tinh thần phấn đấu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh của các lãnh đạo được trao quyết định cũng như toàn bộ cán bộ MobiFone.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết sau tám tháng chuyển từ Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công an, MobiFone đã có những chuyển mình nhất định. Doanh nghiệp từng bước bắt nhịp với hoạt động của lực lượng vũ trang, góp phần triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị trong Công an nhân dân, đặc biệt trong việc cung cấp giải pháp, sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số.

Bộ trưởng nhấn mạnh với Nghị quyết số 57-NQ/TW, MobiFone đang đứng trước thời cơ vàng để bứt phá, vươn mình thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực. Ông đề nghị toàn bộ đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên MobiFone thống nhất nhận thức, đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương pháp hành động. Mục tiêu là thực hiện chiến lược phát triển kinh doanh, phấn đấu sớm trở thành doanh nghiệp đầu tàu trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ với sức ảnh hưởng vươn tầm khu vực, quốc tế.

Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu MobiFone thực hiện hiệu quả định hướng của Đảng về "tự chủ chiến lược, đổi mới mô hình phát triển, tư duy hạch toán hiệu quả". Doanh nghiệp cần tiếp tục triển khai đề án tái cơ cấu, tổ chức nhân sự, động viên cán bộ, chuyên gia giỏi và có tâm huyết yên tâm công tác. Bộ trưởng cũng đề nghị tham mưu lãnh đạo Bộ về cơ chế, chính sách đặc thù để thu hút nhân tài làm việc tại MobiFone.

Đại tá Tô Mạnh Cường, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc MobiFone phát biểu nhận nhiệm vụ.

MobiFone cần tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bộ để triển khai hiệu quả chuyển đổi số ngành Công an với tầm nhìn tổng thể, chiến lược và lâu dài.

Thay mặt các lãnh đạo được tuyển chọn và phong cấp bậc hàm, Đại tá Tô Mạnh Cường - Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc MobiFone cam kết sẽ tích cực học tập, trau dồi và phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân. Ông khẳng định các lãnh đạo sẽ nỗ lực xây dựng tập thể Tổng Công ty vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MobiFone nhiệm kỳ 2025-2030.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone khẳng định quyết tâm của toàn thể cán bộ, nhân viên trong đổi mới tư duy, xóa bỏ cách làm cũ, nỗ lực vượt bậc để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu đề ra.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm với phương châm "Đột phá, thần tốc - Dốc sức hoàn thành" trong toàn Tổng Công ty. Phong trào hướng tới mục tiêu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận năm 2025.