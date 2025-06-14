Doanh nghiệp số
MobiFone có Chủ tịch mới từ ngành Công an

Hùng Cường

Hùng Cường

11:00 | 14/06/2025
Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, được Bộ Công an điều động làm Chủ tịch MobiFone thay ông Nguyễn Hồng Hiển sau 3 năm tại vị.

Bộ Công an vừa ban hành hai Quyết định quan trọng về nhân sự tại Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Quyết định số 4707/QĐ-BCA ngày 9/6 chấp thuận việc chuyển công tác của ông Nguyễn Hồng Hiển khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone từ ngày 12/6.

Cùng ngày, Quyết định số 6688/QĐ-BCA điều động Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, đến nhận công tác và giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone từ ngày 12/6.

Thiếu tướng Trương Sơn Lâm chính thức nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone
Thiếu tướng Trương Sơn Lâm chính thức nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone. Ảnh: MobiFone

Việc điều động này diễn ra trong bối cảnh MobiFone chuyển đổi thành doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh theo Nghị định số 16/2023/NĐ-CP ngày 25/4/2023 của Chính phủ và các quy định pháp luật liên quan.

Trước khi nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre. Trước đó, ông cũng có nhiều năm công tác trong lĩnh vực an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, từng giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Ông Nguyễn Hồng Hiển sinh năm 1974, có quá trình công tác dài tại các cơ quan quản lý vốn nhà nước. Trước khi đến MobiFone, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Công nghệ và Hạ tầng thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Ông Phạm Đại Dương, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trao Quyết định cho ông Nguyễn Hồng Hiển.
Ông Phạm Đại Dương, Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương trao Quyết định cho ông Nguyễn Hồng Hiển. Ảnh: Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Dưới thời ông Hiển, MobiFone trải qua giai đoạn chuyển đổi khó khăn. Nhà mạng này từng dẫn đầu thị trường di động Việt Nam nhiều năm liền, được bình chọn là mạng di động chất lượng và chăm sóc khách hàng tốt nhất. Hiện nay, MobiFone là một trong ba nhà mạng lớn tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Hồng Hiển chuyển sang làm Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc Ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Vị trí mới này phù hợp với kinh nghiệm và chuyên môn của ông trong lĩnh vực công nghệ viễn thông.

Kết thúc năm 2024, MobiFone thông báo hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu. Lợi nhuận trước thuế vượt 20%, đạt hơn 2.000 tỷ đồng. Số nộp ngân sách nhà nước vượt 56,7% so với kế hoạch.

Việc thay đổi lãnh đạo mở ra giai đoạn mới trong lịch sử MobiFone. Từ một nhà mạng thuần túy thương mại, MobiFone sẽ đảm nhận thêm sứ mệnh phục vụ quốc phòng, an ninh.

Với Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, thách thức lớn nhất là dẫn dắt MobiFone vừa duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh mới. Thị trường viễn thông đang chuyển mạnh sang các dịch vụ số, đòi hỏi sự linh hoạt và quyết đoán trong chiến lược phát triển.

Tại buổi gặp mặt lãnh đạo chủ chốt của MobiFone và các đơn vị trực thuộc được tổ chức ngày 12/6, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm chính thức nhận nhiệm vụ tại MobiFone. Ông nói: “Tôi xin hứa sẽ cố gắng với kinh nghiệm, bản lĩnh tôi rèn qua các đơn vị công tác chiến đấu trong thời gian qua, sẽ tiếp tục nỗ lực, tận tâm tận lực, phối hợp cùng các đồng chí thực hiện các nhiệm vụ công tác, gắn với phương châm: Ổn định – Kế thừa – Đổi mới – Phát triển. Đảm bảo MobiFone tiếp tục hoạt động bình thường, ổn định, kế thừa các kết quả và thành tựu mà Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã xây dựng 30 năm qua. Đồng thời đổi mới theo kịp xu thế và định hướng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an.

