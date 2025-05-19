Doanh nghiệp Việt có thêm lựa chọn chữ ký số MobiFone CA

Chữ ký số trở thành xu hướng tất yếu trong kinh tế số

Sự phát triển của nền kinh tế số đặt ra yêu cầu cấp bách về tốc độ, bảo mật và hiệu quả trong giao dịch điện tử. Chữ ký tay truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế: dễ bị làm giả, khó xác minh nguồn gốc, tốn thời gian vận chuyển và tiềm ẩn nguy cơ thất lạc. Đặc biệt trong các lĩnh vực đòi hỏi xử lý nhanh như hành chính công, tài chính và thương mại, việc phụ thuộc vào hình thức ký truyền thống làm chậm tiến độ xử lý và tăng chi phí vận hành.

Xu hướng sử dụng chữ ký số ngày càng phát triển mạnh trên toàn cầu. Theo báo cáo của MarketsandMarkets, thị trường chữ ký số toàn cầu đạt 9,93 tỷ USD trong năm 2024 và dự kiến tăng lên 70,24 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm 38,5%. Tại Việt Nam, đã có hơn 12,4 triệu chứng thư số cá nhân được cấp tính đến tháng 11/2024, chiếm hơn 20% dân số trưởng thành. Luật Giao dịch điện tử năm 2023, có hiệu lực từ 1/7/2024, đã mở rộng phạm vi công nhận chữ ký điện tử chuyên dùng, khẳng định giá trị pháp lý tương đương giữa chữ ký số và chữ ký tay.

MobiFone CA mang lại giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp

MobiFone CA thuộc hệ sinh thái số của Tổng công ty Viễn thông MobiFone, cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Giải pháp này đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn pháp lý trong nước và quốc tế, đảm bảo giá trị pháp lý cho mọi tài liệu, hợp đồng và quy trình xử lý nghiệp vụ số.

Với công nghệ mã hóa tiên tiến, MobiFone CA xác thực chính xác danh tính người ký và bảo vệ toàn vẹn nội dung tài liệu. Hệ thống lưu vết điện tử minh bạch ngăn chặn mọi hành vi giả mạo hay từ chối trách nhiệm. Việc sử dụng chữ ký số loại bỏ hoàn toàn chi phí in ấn, vận chuyển và lưu trữ, giúp quy trình xử lý hồ sơ, ký kết và phê duyệt được rút ngắn đáng kể.

Điểm mạnh của MobiFone CA là khả năng tích hợp linh hoạt với nhiều hệ thống và dịch vụ điện tử phổ biến như hóa đơn điện tử, cổng kê khai thuế, bảo hiểm xã hội, ngân hàng số và phần mềm kế toán. Doanh nghiệp được hỗ trợ kỹ thuật 24/7 từ đội ngũ chuyên viên của MobiFone, giúp quá trình vận hành liên tục không gián đoạn.

Người dùng có thể lựa chọn ba phương thức ký số linh hoạt: USB Token, SIM PKI hoặc Remote Signing. MobiFone CA cung cấp nhiều gói dịch vụ với thời hạn từ 3 đến 36 tháng, được thiết kế tối ưu về chi phí cho cả cá nhân và tổ chức.

Khách hàng có thể đăng ký trực tiếp tại điểm giao dịch MobiFone hoặc đăng ký trực tuyến. Mọi thắc mắc sẽ được giải đáp qua tổng đài 18001290 hoặc email contact-itc@mobifone.vn. Với quy trình đăng ký rõ ràng và sự hỗ trợ chuyên nghiệp, MobiFone CA trở thành giải pháp thiết yếu giúp doanh nghiệp Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động trong kỷ nguyên số.