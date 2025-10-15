Chuyển đổi số
Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Phương Nhung

Phương Nhung

21:54 | 15/10/2025
Hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) do Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam làm chủ công nghệ AI có khả năng chẩn đoán sớm ung thư phổi từ ba loại dữ liệu ảnh y tế.

Tại Việt Nam, ung thư phổi hiện đứng thứ 3 về tỷ lệ mắc và thứ 2 về tử vong do ung thư. Căn bệnh được ví như “sát thủ thầm lặng” này thường tiến triển âm thầm, khiến việc phát hiện sớm trở nên đặc biệt quan trọng.

Trong bối cảnh đó, nhóm chuyên gia của Bệnh viện Bạch MaiTrường Đại học Công nghệ đã phát triển phần mềm trí tuệ nhân tạo có khả năng phân tích đồng thời ba loại hình ảnh: ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT), ảnh nội soi phế quản và ảnh mô bệnh học. Phần mềm có thể tự động phát hiện các nốt bất thường trên phim CT, nhận diện tổn thương ở phế quản, kể cả những vị trí khó quan sát và gợi ý khu vực cần sinh thiết.

Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi
Khu vực giới thiệu và trải nghiệm Phần mềm ứng dụng AI trong chẩn đoán ung thư phổi tại không gian triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Ảnh: Fanpage trường

Sau hơn hai năm nghiên cứu, hệ thống đã được đưa vào vận hành thực tế tại Bệnh viện Bạch Mai và một số bệnh viện tuyến địa phương, gồm bộ ba mô-đun: AI hỗ trợ chẩn đoán ung thư phổi dựa trên hình ảnh CT lồng ngực, Nội soi phế quản, Mô bệnh học. Các mô-đun đều đạt độ nhạy và độ đặc hiệu trên 85%, chứng minh tính hiệu quả và tiềm năng triển khai rộng rãi trong các bệnh viện ở Việt Nam. Kết quả ban đầu cho thấy, hệ thống AI đóng vai trò như một “lớp giám định thứ hai” hỗ trợ các chuyên gia trong thực tiễn khám chữa bệnh.

Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi
TS. Lê Đức Trọng cùng sinh viên nghiên cứu hệ thống AI trong chẩn đoán ung thư phổi tại Trường ĐH Công nghệ. Ảnh: Fanpage trường

TS. Lê Đức Trọng (Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ) chia sẻ: “Hệ thống AI này không thay thế bác sĩ, mà hoạt động như một ‘trợ lý thông minh’, giảm áp lực, tiết kiệm thời gian, đồng thời đóng vai trò lớp kiểm tra thứ hai để xác nhận chẩn đoán cuối cùng của các bác sĩ, nhằm giảm thiểu nguy cơ bỏ sót các tổn thương đặc hiệu. Bên cạnh đó, hệ thống cũng là công cụ hỗ trợ đào tạo, giúp bác sĩ trẻ, đặc biệt các bác sĩ ở tuyến địa phương tham khảo, trau dồi kiến thức, kỹ năng chẩn đoán lâm sàng”.

Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, bác sĩ có thể phát hiện ung thư phổi ngay từ giai đoạn đầu, khi khối u còn ở kích thước rất nhỏ. Thực tiễn lâm sàng cho thấy, nếu được điều trị sớm, tỷ lệ sống thêm 5 năm của người bệnh có thể đạt 64–85%, cao hơn nhiều lần so với khi phát hiện muộn. Công nghệ AI không chỉ giúp rút ngắn quy trình chẩn đoán, giảm gánh nặng cho đội ngũ y tế mà quan trọng hơn, mang lại thêm hy vọng sống cho bệnh nhân.

TS Trần Quốc Long – Viện trưởng Viện Trí tuệ nhân tạo, Trường ĐH Công nghệ nhấn mạnh: “Người bệnh sẽ có cơ hội sống thêm nhiều năm nếu ung thư được phát hiện sớm hơn một ngày. Như vậy, không chỉ giúp kéo dài sự sống mà còn mang ý nghĩa to lớn trong việc cải thiện chất lượng sống của người bệnh sau điều trị”.

Thành công tại Bệnh viện Bạch Mai mới là bước mở đầu. Nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Công nghệ và Bệnh viện Bạch Mai đang mở rộng triển khai hệ thống AI tới các bệnh viện tuyến tỉnh như Bắc Ninh, Thanh Hóa. Việc này không chỉ nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị mà còn giúp đào tạo đội ngũ bác sĩ địa phương, lan tỏa mạnh mẽ hơn giá trị của thành tựu khoa học công nghệ Việt Nam.

Sự ra đời của hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi cho thấy y học Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ cao, bắt kịp xu hướng y học chính xác của thế giới. Trí tuệ nhân tạo không chỉ là công cụ hỗ trợ bác sĩ, mà còn là “cánh tay nối dài” giúp cứu thêm nhiều bệnh nhân ung thư.

AI chẩn đoán ung thư phổi Trí tuệ nhân tạo y tế Bệnh viện Bạch Mai Trường Đại học Công nghệ phát hiện sớm ung thư phổi chẩn đoán hình ảnh y tế Công nghệ AI Việt Nam công nghệ y học

