Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học: Tăng cường giai lưu trao đổi học thuyết kinh lạc

Khẳng định giá trị thực tiễn của lý thuyết Lạc bệnh học

Phát biểu tại diễn đàn, tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Ô Quốc Quyền nhận định, y học cổ truyền Việt Nam và Trung Quốc có nguồn gốc tương đồng. Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học lần thứ 21 do Liên đoàn Hiệp hội Trung y dược thế giới và Hội Nam y Việt Nam tổ chức không chỉ là sự kiện học thuật có tầm vóc quốc tế mà còn là cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực y học cổ truyền, hướng tới hiện đại hóa và quốc tế hóa y học cổ truyền, đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng y tế chung của nhân loại.

Ông Ô Quốc Quyền, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phát biểu.

Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam Trương Việt Bình cho rằng Lạc bệnh học là một học thuyết rất quan trọng, một nền tảng học thuật then chốt. Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học những năm qua đã dẫn dắt xu hướng nghiên cứu tiên phong, thúc đẩy sự gắn kết giữa đổi mới lý luận và thực hành lâm sàng.

“Lạch bệnh thần học với cách tiếp cận có hệ thống, hiệu quả độc đáo trong việc phòng ngừa cũng như điều trị các bệnh tim mạch, tiểu đường cùng các bệnh khác là một ví dụ thành công cho việc hiện đại hóa y học cổ truyền ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam” - ông Trương Việt Bình chia sẻ.

Chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam Trương Việt Bình phát biểu.

Phó Hiệu trưởng Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Đoàn Quang Huy nhận định, lý luận Lạc bệnh ngày càng được phát triển và hoàn thiện, với nhiều thành quả đổi mới có giá trị khoa học lớn, đóng góp cho sự hiện đại hóa y học cổ truyền trên phạm vi toàn cầu. Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam sẽ tích hợp các kết quả nghiên cứu Lạc bệnh học vào chương trình giảng dạy, hệ thống đào tạo nghiên cứu, khuyến khích giảng viên và sinh viên chuyên sâu tìm hiểu để góp phần thúc đẩy sự đổi mới của y học cổ truyền.

Thúc đẩy hợp tác quốc tế về y học cổ truyền

Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học có sự tham gia của nhiều chuyên gia và học giả đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Romania và các quốc gia khác. Tại diễn đàn, các chuyên gia cũng trao đổi chuyên sâu về thành tựu quốc tế hóa của y học cổ truyền, những thách thức hiện nay và triển vọng phát triển trong tương lai.

Bà Từ Xuân Ba, Phó Tổng thư ký Liên hiệp Hội Y học Cổ truyền thế giới phát biểu.

Trong phiên báo cáo chính, GS. Ngô Dĩ Lĩnh đã tham dự trực tuyến với tham luận “Xây dựng hệ thống lý luận Lạc bệnh và chuyển hóa sáng tạo”. GS. Ngô Dĩ Lĩnh chia sẻ nhiều kết quả nghiên cứu mới về ứng dụng lạc bệnh trong phòng trị bệnh mạch máu, thần kinh, nội tiết, miễn dịch và nghiên cứu chống lão hóa. GS. Ngô Dĩ Lĩnh cũng đặc biệt nhấn mạnh sự dẫn dắt của lý thuyết kinh lạc đưa tới sự đột phá khoa học trong nghiên cứu chống lão hóa, nhận được sự đồng tình của các chuyên gia trong và ngoài nước.

Viện sĩ Trương Vận thuộc Học viện Kỹ thuật Trung Quốc trình bày tham luận “Những minh chứng và vai trò của y học cổ truyền trong phòng trị bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch”.

Các đại biểu nhấn nút khai mạc Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học lần thứ 21.

Tham luận của Viện sĩ Trương Vận khẳng định sự hiệu quả của nhiều loại thuốc cổ truyền trong kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, tiểu đường và tiền tiểu đường; hỗ trợ điều trị xơ vữa động mạch và suy tim mạn tính. Viện sĩ Trương Vận cũng cho rằng, sự kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại đã tạo ra công cụ mạnh mẽ để can thiệp toàn diện vào chuỗi sự kiện tim mạch.

Chủ tịch Hội lý thuyết Lạc bệnh học Thái Lan Tào Tác Quân cho biết đơn vị này đã ký kết thỏa thuận đào tạo y học với Bộ Y tế Thái Lan, cho thấy lý thuyết Lạc bệnh học đã được công nhận chính thức, cũng thúc đẩy việc đưa các thuốc cổ truyền Trung Quốc vào thực tiễn điều trị tại Thái Lan.

Trong khi đó, Phó Tổng thư ký Liên hiệp Hội Y học cổ truyền thế giới Từ Xuân Ba - cho biết, Chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng phát triển y học cổ truyền, liên tục gia tăng hỗ trợ và ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của lĩnh vực này. “Nền tảng phát triển của y học cổ truyền là sự kế thừa, luôn phát triển và đổi mới. Lý thuyết Lạc bệnh học chính là điển hình của sự kết hợp giữa kế thừa và sáng tạo” - bà Từ Xuân Ba nhấn mạnh.

Toàn cảnh diễn đàn.

Đặc biệt, tại lễ khai mạc diễn đàn, Ban tổ chức đã công bố tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán chứng khí hư tâm phế ở bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định”, do 27 chuyên gia đến từ Trung Quốc, Anh, Mỹ, Thái Lan và Canada cùng tham gia biên soạn.

Đây là lần đầu tiên quan điểm bệnh lý “khí hư tâm phế” ở bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định được đưa ra, tạo cơ sở lý luận quan trọng cho phương pháp điều trị kết hợp tâm phế và có giá trị lớn trong chỉ đạo lâm sàng.