Chuyển đổi số
Y tế số

Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học: Tăng cường giai lưu trao đổi học thuyết kinh lạc

Phước Hà

Phước Hà

12:25 | 23/11/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Từ ngày 21-23/11, Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học lần thứ 21 do Liên đoàn Hiệp hội Trung y dược thế giới và Hội Nam y Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Diễn đàn tập trung thảo luận và trao đổi về những tiến triển mới nhất trong các lĩnh vực tim mạch, não, nội tiết, hô hấp, chống lão hóa, ung thư.
Việt Nam tham gia mạng lưới toàn cầu về AI y tế minh bạch Hưng Yên: Phát động Chương trình Y tế thông minh dành cho cộng đồng AI phân tích sức khỏe cộng đồng cho 1.100 người dân Huế

Khẳng định giá trị thực tiễn của lý thuyết Lạc bệnh học

Phát biểu tại diễn đàn, tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Ô Quốc Quyền nhận định, y học cổ truyền Việt Nam và Trung Quốc có nguồn gốc tương đồng. Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học lần thứ 21 do Liên đoàn Hiệp hội Trung y dược thế giới và Hội Nam y Việt Nam tổ chức không chỉ là sự kiện học thuật có tầm vóc quốc tế mà còn là cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực y học cổ truyền, hướng tới hiện đại hóa và quốc tế hóa y học cổ truyền, đóng góp vào việc xây dựng cộng đồng y tế chung của nhân loại.

Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học: Tăng cường giai lưu trao đổi học thuyết kinh lạc
Ông Ô Quốc Quyền, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam phát biểu.

Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam Trương Việt Bình cho rằng Lạc bệnh học là một học thuyết rất quan trọng, một nền tảng học thuật then chốt. Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học những năm qua đã dẫn dắt xu hướng nghiên cứu tiên phong, thúc đẩy sự gắn kết giữa đổi mới lý luận và thực hành lâm sàng.

“Lạch bệnh thần học với cách tiếp cận có hệ thống, hiệu quả độc đáo trong việc phòng ngừa cũng như điều trị các bệnh tim mạch, tiểu đường cùng các bệnh khác là một ví dụ thành công cho việc hiện đại hóa y học cổ truyền ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam” - ông Trương Việt Bình chia sẻ.

Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học: Tăng cường giai lưu trao đổi học thuyết kinh lạc
Chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam Trương Việt Bình phát biểu.

Phó Hiệu trưởng Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam Đoàn Quang Huy nhận định, lý luận Lạc bệnh ngày càng được phát triển và hoàn thiện, với nhiều thành quả đổi mới có giá trị khoa học lớn, đóng góp cho sự hiện đại hóa y học cổ truyền trên phạm vi toàn cầu. Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam sẽ tích hợp các kết quả nghiên cứu Lạc bệnh học vào chương trình giảng dạy, hệ thống đào tạo nghiên cứu, khuyến khích giảng viên và sinh viên chuyên sâu tìm hiểu để góp phần thúc đẩy sự đổi mới của y học cổ truyền.

Thúc đẩy hợp tác quốc tế về y học cổ truyền

Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học có sự tham gia của nhiều chuyên gia và học giả đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Romania và các quốc gia khác. Tại diễn đàn, các chuyên gia cũng trao đổi chuyên sâu về thành tựu quốc tế hóa của y học cổ truyền, những thách thức hiện nay và triển vọng phát triển trong tương lai.

Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học: Tăng cường giai lưu trao đổi học thuyết kinh lạc
Bà Từ Xuân Ba, Phó Tổng thư ký Liên hiệp Hội Y học Cổ truyền thế giới phát biểu.

Trong phiên báo cáo chính, GS. Ngô Dĩ Lĩnh đã tham dự trực tuyến với tham luận “Xây dựng hệ thống lý luận Lạc bệnh và chuyển hóa sáng tạo”. GS. Ngô Dĩ Lĩnh chia sẻ nhiều kết quả nghiên cứu mới về ứng dụng lạc bệnh trong phòng trị bệnh mạch máu, thần kinh, nội tiết, miễn dịch và nghiên cứu chống lão hóa. GS. Ngô Dĩ Lĩnh cũng đặc biệt nhấn mạnh sự dẫn dắt của lý thuyết kinh lạc đưa tới sự đột phá khoa học trong nghiên cứu chống lão hóa, nhận được sự đồng tình của các chuyên gia trong và ngoài nước.

Viện sĩ Trương Vận thuộc Học viện Kỹ thuật Trung Quốc trình bày tham luận “Những minh chứng và vai trò của y học cổ truyền trong phòng trị bệnh tim mạch, xơ vữa động mạch”.

Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học: Tăng cường giai lưu trao đổi học thuyết kinh lạc
Các đại biểu nhấn nút khai mạc Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học lần thứ 21.

Tham luận của Viện sĩ Trương Vận khẳng định sự hiệu quả của nhiều loại thuốc cổ truyền trong kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, tiểu đường và tiền tiểu đường; hỗ trợ điều trị xơ vữa động mạch và suy tim mạn tính. Viện sĩ Trương Vận cũng cho rằng, sự kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại đã tạo ra công cụ mạnh mẽ để can thiệp toàn diện vào chuỗi sự kiện tim mạch.

Chủ tịch Hội lý thuyết Lạc bệnh học Thái Lan Tào Tác Quân cho biết đơn vị này đã ký kết thỏa thuận đào tạo y học với Bộ Y tế Thái Lan, cho thấy lý thuyết Lạc bệnh học đã được công nhận chính thức, cũng thúc đẩy việc đưa các thuốc cổ truyền Trung Quốc vào thực tiễn điều trị tại Thái Lan.

Trong khi đó, Phó Tổng thư ký Liên hiệp Hội Y học cổ truyền thế giới Từ Xuân Ba - cho biết, Chính phủ Trung Quốc luôn coi trọng phát triển y học cổ truyền, liên tục gia tăng hỗ trợ và ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của lĩnh vực này. “Nền tảng phát triển của y học cổ truyền là sự kế thừa, luôn phát triển và đổi mới. Lý thuyết Lạc bệnh học chính là điển hình của sự kết hợp giữa kế thừa và sáng tạo” - bà Từ Xuân Ba nhấn mạnh.

Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học: Tăng cường giai lưu trao đổi học thuyết kinh lạc
Toàn cảnh diễn đàn.

Đặc biệt, tại lễ khai mạc diễn đàn, Ban tổ chức đã công bố tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán chứng khí hư tâm phế ở bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định”, do 27 chuyên gia đến từ Trung Quốc, Anh, Mỹ, Thái Lan và Canada cùng tham gia biên soạn.

Đây là lần đầu tiên quan điểm bệnh lý “khí hư tâm phế” ở bệnh nhân COPD giai đoạn ổn định được đưa ra, tạo cơ sở lý luận quan trọng cho phương pháp điều trị kết hợp tâm phế và có giá trị lớn trong chỉ đạo lâm sàng.

y tế Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học

Bài liên quan

Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Vietnam Medipharm Expo 2025: Trình diễn công nghệ AI và thiết bị y tế tiên tiến tại TP.HCM

Vietnam Medipharm Expo 2025: Trình diễn công nghệ AI và thiết bị y tế tiên tiến tại TP.HCM

VAPD 2025: Đột phá mới trong nha khoa trẻ em thời đại toàn cầu hóa

VAPD 2025: Đột phá mới trong nha khoa trẻ em thời đại toàn cầu hóa

Có thể bạn quan tâm

Thúc đẩy cơ sở pháp lý đối với mua bán, sáp nhập trong ngành Y tế

Thúc đẩy cơ sở pháp lý đối với mua bán, sáp nhập trong ngành Y tế

Chuyển đổi số
Ngày 21/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị quốc tế về Mua bán và Sáp nhập (M&A) trong ngành Y tế Việt Nam 2025.
Trường Đại học Y Hà Nội (HMU): Lấp khoảng trống nhân lực và chuẩn hóa thực hành lâm sàng

Trường Đại học Y Hà Nội (HMU): Lấp khoảng trống nhân lực và chuẩn hóa thực hành lâm sàng

Chuyển đổi số
Trường Đại học Y Hà Nội (HMU) tổ chức chương trình "CME quốc tế Nam học & Y học giới tính 2025" lần thứ 8 trong ba ngày từ 7 đến 9/11. Chương trình diễn ra nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chuyên môn trong lĩnh vực nam học.
K.A.T 2025: Nâng tầm hợp tác y học thẩm mỹ Hàn - Việt

K.A.T 2025: Nâng tầm hợp tác y học thẩm mỹ Hàn - Việt

Y tế số
Hội thảo Khoa học Đào tạo Kỹ năng Nâng cao K-Beauty Hàn – Việt lần thứ nhất (K.A.T 2025) vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 300 chuyên gia, bác sĩ, nhà quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực y học thẩm mỹ đến từ hai quốc gia.
Máy cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla SIGNA Premier chính thức được chuyển giao cho bệnh viện Chợ Rẫy

Máy cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla SIGNA Premier chính thức được chuyển giao cho bệnh viện Chợ Rẫy

Y tế số
SIGNA Premier sẽ mở ra kỷ nguyên MRI thông minh trong ngành y tế, giúp mở rộng chẩn đoán lâm sàng đa bệnh học và nghiên cứu chuyên sâu không giới hạn với AI tại Việt Nam.
Chủ động phòng chống đột quỵ - Vì một Việt Nam khỏe mạnh

Chủ động phòng chống đột quỵ - Vì một Việt Nam khỏe mạnh

Chuyển đổi số
Chương trình Quốc gia Phòng chống Đột quỵ chính thức khởi động với hoạt động khám sàng lọc miễn phí cho 1.000 người dân và triển khai hệ thống AI phân tích nguy cơ. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số y tế dự phòng, hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh và chủ động trước đột quỵ.
Xem thêm

Đọc nhiều

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
18°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
17°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
18°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
14°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
14°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
23°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 38°C
mây cụm
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
31°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
29°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
19°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
27°C
Đà Nẵng

22°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
21°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
20°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
22°C
Nghệ An

24°C

Cảm giác: 24°C
bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
18°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
17°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
17°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
16°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
16°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
21°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
15°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
13°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
13°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
12°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
13°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
20°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
17°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
15°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
14°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
13°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
13°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
21°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
19°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
13°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
11°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
10°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
9°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
9°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
18°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
22°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 34°C
mưa nhẹ
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
21°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
26°C
Quảng Bình

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
15°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
16°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
16°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
18°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
17°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
16°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
15°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
15°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
15°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
14°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
14°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
15°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
15°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
15°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
20°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
16°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
14°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
13°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
14°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
14°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
13°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
18°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
19°C
Thừa Thiên Huế

20°C

Cảm giác: 20°C
sương mờ
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
21°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
21°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
21°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
20°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
20°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
20°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
19°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
21°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
19°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
17°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
19°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
21°C
Hà Giang

24°C

Cảm giác: 24°C
bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
15°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
17°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
16°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
14°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
13°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
15°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
14°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
13°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
12°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
12°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
15°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
17°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
16°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
14°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
14°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
12°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
11°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
10°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
10°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
23°C
Hải Phòng

26°C

Cảm giác: 26°C
bầu trời quang đãng
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
17°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
17°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
19°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
18°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
16°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
17°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
18°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
16°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
14°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
13°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
13°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
23°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 31°C
mưa vừa
Thứ hai, 24/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 24/11/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 24/11/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 24/11/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 24/11/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 24/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 03:00
24°C
Thứ ba, 25/11/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 25/11/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 25/11/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 25/11/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 25/11/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 25/11/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 26/11/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 26/11/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 26/11/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 26/11/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 27/11/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 27/11/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 27/11/2025 06:00
26°C
Thứ năm, 27/11/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 27/11/2025 12:00
19°C
Thứ năm, 27/11/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 27/11/2025 18:00
18°C
Thứ năm, 27/11/2025 21:00
18°C
Thứ sáu, 28/11/2025 00:00
19°C
Thứ sáu, 28/11/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 28/11/2025 06:00
21°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16466 16734 17309
CAD 18157 18433 19046
CHF 31928 32309 32959
CNY 0 3470 3830
EUR 29705 29977 31007
GBP 33702 34090 35024
HKD 0 3255 3458
JPY 161 165 172
KRW 0 16 18
NZD 0 14468 15053
SGD 19622 19903 20437
THB 728 791 846
USD (1,2) 26088 0 0
USD (5,10,20) 26130 0 0
USD (50,100) 26158 26178 26392
Cập nhật: 23/11/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,157 26,157 26,392
USD(1-2-5) 25,111 - -
USD(10-20) 25,111 - -
EUR 30,032 30,056 31,212
JPY 165.05 165.35 172.34
GBP 34,146 34,238 35,061
AUD 16,769 16,830 17,279
CAD 18,424 18,483 19,018
CHF 32,441 32,542 33,234
SGD 19,802 19,864 20,489
CNY - 3,662 3,761
HKD 3,335 3,345 3,430
KRW 16.59 17.3 18.58
THB 776.19 785.78 836.59
NZD 14,499 14,634 14,985
SEK - 2,721 2,802
DKK - 4,017 4,135
NOK - 2,539 2,614
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,963.28 - 6,694.07
TWD 760.63 - 915.72
SAR - 6,931.88 7,260.26
KWD - 83,772 88,633
Cập nhật: 23/11/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,170 26,172 26,392
EUR 29,821 29,941 31,072
GBP 33,860 33,996 34,963
HKD 3,317 3,330 3,437
CHF 32,156 32,285 33,179
JPY 163.65 164.31 171.17
AUD 16,684 16,751 17,287
SGD 19,813 19,893 20,431
THB 791 794 829
CAD 18,376 18,450 18,984
NZD 14,498 15,004
KRW 17.19 18.77
Cập nhật: 23/11/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26114 26114 26392
AUD 16620 16720 17653
CAD 18353 18453 19466
CHF 32327 32357 33943
CNY 0 3671.5 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4080 0
EUR 29929 29959 31695
GBP 33941 33991 35754
HKD 0 3390 0
JPY 164.6 165.1 175.66
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.5 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6520 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14554 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2780 0
SGD 19771 19901 20633
THB 0 755.9 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 14780000 14780000 14980000
SBJ 13000000 13000000 14980000
Cập nhật: 23/11/2025 14:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,180 26,230 26,392
USD20 26,180 26,230 26,392
USD1 23,880 26,230 26,392
AUD 16,680 16,780 17,919
EUR 30,097 30,097 31,250
CAD 18,297 18,397 19,730
SGD 19,850 20,000 20,588
JPY 165.01 166.51 171.27
GBP 34,082 34,232 35,045
XAU 14,828,000 0 15,032,000
CNY 0 3,556 0
THB 0 791 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 23/11/2025 14:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 146,100 149,100
Hà Nội - PNJ 146,100 149,100
Đà Nẵng - PNJ 146,100 149,100
Miền Tây - PNJ 146,100 149,100
Tây Nguyên - PNJ 146,100 149,100
Đông Nam Bộ - PNJ 146,100 149,100
Cập nhật: 23/11/2025 14:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,040
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,040
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,040
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,740 15,040
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,740 15,040
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,740 15,040
NL 99.99 14,040
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,040
Trang sức 99.9 14,300 14,930
Trang sức 99.99 14,310 14,940
Cập nhật: 23/11/2025 14:00
SJC Giá mua Giá bán
Cập nhật: 23/11/2025 14:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
VinaPhone cấp tốc hỗ trợ liên lạc

VinaPhone cấp tốc hỗ trợ liên lạc

Logistics đóng vai trò là

Logistics đóng vai trò là 'hạ tầng vật chất' của cả thị trường hàng hoá, tài chính - phái sinh hàng hoá

Khai mạc Festival Thu Hà Nội 2025

Khai mạc Festival Thu Hà Nội 2025

Tuyên dương 36 gương thanh niên dân tộc thiểu số, người có uy tín và tấm gương khởi nghiệp thành công

Tuyên dương 36 gương thanh niên dân tộc thiểu số, người có uy tín và tấm gương khởi nghiệp thành công

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Intel ra mắt thế hệ vi xử lý mới mang tên Core Ultra Series 3 “Panther Lake” tại CES 2026

Intel ra mắt thế hệ vi xử lý mới mang tên Core Ultra Series 3 “Panther Lake” tại CES 2026

Di Động Việt triển khai

Di Động Việt triển khai 'Black Tech Day' lớn nhất năm 2025

Fujifilm X-T30 III nhẹ 378 gram, chip xử lý nhanh gấp đôi, quay video 6.2K

Fujifilm X-T30 III nhẹ 378 gram, chip xử lý nhanh gấp đôi, quay video 6.2K

Bosch và màn ‘lột xác’ cùng Huy Trần

Bosch và màn ‘lột xác’ cùng Huy Trần

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Ứng dụng công nghệ chiến lược kiến tạo tương lai số

Ứng dụng công nghệ chiến lược kiến tạo tương lai số

Giao dịch QR tăng hơn 150%, ngân hàng thúc đẩy chuyển đổi sang QR thanh toán

Giao dịch QR tăng hơn 150%, ngân hàng thúc đẩy chuyển đổi sang QR thanh toán

Google Search tích hợp Gemini 3: Khởi đầu kỷ nguyên tìm kiếm đa phương thức

Google Search tích hợp Gemini 3: Khởi đầu kỷ nguyên tìm kiếm đa phương thức

Sự cố Cloudflare ngày 18/11/2025: Internet toàn cầu tê liệt

Sự cố Cloudflare ngày 18/11/2025: Internet toàn cầu tê liệt

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Học máy giúp mạng 5G tiết kiệm điện nhưng vẫn giữ tốc độ cao

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Khai mạc Phòng trưng bày Hàng thật - Hàng giả

Khai mạc Phòng trưng bày Hàng thật - Hàng giả

Doanh nghiệp có thêm

Doanh nghiệp có thêm 'thước đo' mới tại Diễn đàn Thị trường BĐS Việt Nam 2026

Di Động Việt triển khai

Di Động Việt triển khai 'Black Tech Day' lớn nhất năm 2025

Thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên cuối tuần

Thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh trong phiên cuối tuần

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Foxconn hợp tác OpenAI, Nvidia để thoát khỏi vai trò lắp ráp iPhone

Foxconn hợp tác OpenAI, Nvidia để thoát khỏi vai trò lắp ráp iPhone

Nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò dẫn dắt cho doanh nghiệp nhà nước

Nâng cao năng lực cạnh tranh và vai trò dẫn dắt cho doanh nghiệp nhà nước

BIC lần thứ 2 liên tiếp dẫn đầu Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm

BIC lần thứ 2 liên tiếp dẫn đầu Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm

VNPT khởi động cuộc thi

VNPT khởi động cuộc thi 'Age of Ainicorns'

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC giá 4,669 tỷ đồng - mẫu SUV PHEV đầu tiên tại Việt Nam

Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC giá 4,669 tỷ đồng - mẫu SUV PHEV đầu tiên tại Việt Nam

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Đội tuyển Đột kích Việt Nam về nhì đầy tiếc nuối tại ECA 2025

Đội tuyển Đột kích Việt Nam về nhì đầy tiếc nuối tại ECA 2025

Xuất hiện thông tin về sự kiện huyền thoại LMHT Faker đến Việt Nam

Xuất hiện thông tin về sự kiện huyền thoại LMHT Faker đến Việt Nam

Thua ngược đầy tiếc nuối, Đội tuyển LMHT Việt Nam dừng bước tại ECA 2025

Thua ngược đầy tiếc nuối, Đội tuyển LMHT Việt Nam dừng bước tại ECA 2025

The Game Awards 2025: Lộ diện danh sách đề cử Game of the Year

The Game Awards 2025: Lộ diện danh sách đề cử Game of the Year