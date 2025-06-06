Chuyển động số
VAPD 2025: Đột phá mới trong nha khoa trẻ em thời đại toàn cầu hóa

La Giang

La Giang

22:32 | 06/06/2025
Từ ngày 4–6/6, tại Hà Nội, Hội nghị Khoa học và Triển lãm Nha khoa trẻ em quốc tế lần thứ nhất (VAPD 2025) đã diễn ra với quy mô toàn cầu, quy tụ hơn 500 chuyên gia, bác sĩ và nhà nghiên cứu đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Úc và Mỹ.
Sự kiện đánh dấu bước ngoặt mới cho ngành nha khoa trẻ em Việt Nam trong thời đại hội nhập và công nghệ số.

VAPD 2025 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam với quy mô quốc tế.

Với chủ đề “Nha khoa trẻ em: Đột phá mới trong thời đại toàn cầu hóa”, VAPD 2025 là hội nghị chuyên ngành đầu tiên tại Việt Nam tập trung toàn diện vào lĩnh vực chăm sóc và điều trị răng miệng cho trẻ em.

Sự kiện nhằm cập nhật những tiến bộ y học mới nhất, thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu.

Hội nghị diễn ra với hơn 20 báo cáo khoa học chuyên sâu, xoay quanh các chủ đề: Ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) trong chẩn đoán và quản lý hồ sơ bệnh án; Kỹ thuật điều trị xâm lấn tối thiểu; Kiểm soát tâm lý và giảm đau khi điều trị răng sữa; Xu hướng nha khoa cộng đồng hậu COVID-19.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

Đặc biệt, nhiều công nghệ mới được giới thiệu như: laser điều trị viêm tủy răng sữa, phần mềm 3D theo dõi tăng trưởng hàm mặt, và các thiết bị nha khoa thông minh.

Song song với hoạt động chuyên môn, khu vực triển lãm công nghệ nha khoa sôi động với hơn 30 gian hàng trưng bày các thiết bị, vật liệu và phần mềm tiên tiến đến từ nhiều quốc gia. Nhiều sản phẩm mới lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam như máy khoan siêu âm dành cho răng sữa, vật liệu trám sinh học thế hệ mới… đã thu hút sự chú ý lớn.

Một điểm nhấn tại VAPD 2025 là các biên bản ghi nhớ (MOU) được ký kết giữa các đơn vị Việt Nam với đối tác đến từ Singapore, Hàn Quốc, Pháp… về hợp tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và nghiên cứu chung. Đây là nền tảng quan trọng để hình thành mạng lưới chuyên gia nha khoa nhi chất lượng cao.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của công chúng.

Ngoài không gian hội thảo, sự kiện còn triển khai nhiều hoạt động cộng đồng như: khám răng miễn phí cho trẻ em, phát tài liệu hướng dẫn chăm sóc răng tại nhà và hội thảo dành cho phụ huynh.

Theo Ban tổ chức, VAPD sẽ được tổ chức hai năm một lần, mở rộng đến nhiều địa phương và tiếp tục kết nối các tổ chức y tế quốc tế. Đây là nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng điều trị nha khoa trẻ em, đưa Việt Nam tiệm cận các tiêu chuẩn khu vực và toàn cầu.

