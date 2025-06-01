Trao giải cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngành Y tế Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh: “Công tác giáo dục truyền thống chính là hành trình tri ân và tiếp nối niềm tự hào của ngành Y tế. Cuộc thi không chỉ ôn lại lịch sử, mà còn truyền cảm hứng, củng cố niềm tin và tri ân đội ngũ thầy thuốc trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.”

Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến được phát động từ ngày 27/2 đến 10/5/2025, hướng tới tuyên truyền sâu rộng truyền thống vẻ vang và những đóng góp nổi bật của ngành Y tế Việt Nam trong suốt 70 năm qua. Sự kiện là hoạt động trọng điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2025) và ngày Bác Hồ gửi thư cho ngành Y tế.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi lễ.

Trong hơn ba tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút 29.838 lượt dự thi, đến từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế cùng sinh viên khối ngành sức khỏe trên toàn quốc.

Hình thức thi trực tuyến đã tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tham gia và nhiệt tình hưởng ứng. Nhiều cơ sở y tế đã quán triệt đến từng cán bộ, viên chức người lao động của đơn vị tham gia thi; tạo không khí học tập sôi nổi, gắn kết trong nội bộ đơn vị.

Nhiều đơn vị y tế đã tổ chức thi đồng loạt, tạo không khí học tập sôi nổi, tiêu biểu như: Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Dương, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa, Bệnh viện C Đà Nẵng...

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên trao Giải Nhất tập thể cho Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nghệ An.

Với kết quả đạt được của vòng loại, “Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu lịch sử 70 năm Ngành y tế Việt Nam” không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang về quá trình lịch sử 70 năm xây dựng và phát triển của ngành mà còn là hành trình để cộng đồng, xã hội thêm hiểu, thêm tin và tri ân các thế hệ thầy thuốc - những người chiến sỹ áo trắng đã và đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại, Ban Tổ chức cuộc thi đã quản lý hiệu quả dữ liệu dự thi với khối lượng lớn, đảm bảo tính bảo mật thông tin, nhờ đó đã đảm bảo khách quan, minh bạch trong toàn bộ quá trình chấm điểm và xét giải.