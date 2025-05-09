Vietnam Medi-Pharm 2025: Đẩy mạnh chuyển đổi số và hợp tác quốc tế trong ngành y tế

Triển lãm Vietnam Medi-Pharm 2025 do Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Việt Nam (Vimedimex VN), Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (Vietfair), Hội Thiết bị Y tế Việt Nam và các đối tác trong nước, quốc tế phối hợp tổ chức.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu tại lễ khai mạc.

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y dược là sự kiện thường niên uy tín của ngành y dược Việt Nam được tổ chức từ năm 1994 đến nay. Triển lãm không chỉ là nơi hội tụ và giới thiệu những thành tựu, sản phẩm y tế tiên tiến, mà còn là cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp, chuyên gia y tế, các nhà khoa học và người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Vietnam Medi-Pharm 2025 có quy mô 9.000m2, 450 gian hàng của hơn 300 đơn vị tham dự; diễn ra đồng thời là các chuyên đề triển lãm: Bệnh viện Quốc tế Việt Nam lần thứ 18 (Vietnam Hospital); Nha khoa lần thứ 14 (Vietnam Dental); Du lịch y tế lần thứ 12 (Medical Tourism); Y tế thông minh (Smart Health); Dược phẩm, thiết bị y tế, chăm sóc sức khỏe (Vietmedicare Expo).

Triển lãm hướng tới thúc đẩy hợp tác chuyển đổi số, khoa học công nghệ trong ngành y tế, dược phẩm, tuyên truyền chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác y tế; giới thiệu các sản phẩm, công nghệ tiên tiến nhất của các doanh nghiệp ngành Y tế Việt Nam và doanh nghiệp, thương hiệu đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Ấn Độ, Cộng hoà Liên bang Đức, Cộng hoà Séc, Đài Loan, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Indonesia, Liên bang Nga, Malaysia, New Zealand, Nhật Bản, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam…

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc Vietnam Medi-Pharm 2025.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương ghi nhận và hoan nghênh sự mở rộng của Triển lãm năm nay với các lĩnh vực mới như công nghệ y tế - y dược thông minh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, công nghệ và dịch vụ chăm sóc dài hạn. Cùng với đó là các hội thảo chuyên môn sâu rộng về chuyển đổi số trong y dược và chăm sóc sức khỏe, thể hiện sự chủ động nắm bắt xu hướng và tinh thần đổi mới mạnh mẽ của ngành Y tế Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, dành sự ưu tiên đặc biệt trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nhiều chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách đã được ban hành và đạt nhiều thành tựu quan trọng, như Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới.

Các đại biểu tham quan gian hàng tại triển lãm.

Các chỉ đạo của Đảng đã tập trung xác định các chủ trương, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, phù hợp nhằm nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng một hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế; hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân và bảo đảm khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho mọi người dân.

Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đã thể chế hóa, hoàn thiện hệ thống pháp luật về y tế. Vừa qua, Bộ Y tế đã xây dựng, trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về y tế đã giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược năm 2024 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025 với nhiều điểm mới quan trọng, như thể chế hóa các cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc thù mà Luật Dược năm 2016 chưa có hoặc không còn phù hợp; đẩy mạnh phát triển công nghiệp dược; đa dạng hóa hệ thống và phương thức kinh doanh, phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cắt giảm, đơn giản hóa một số điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính… Đây là hành lang pháp lý quan trọng, tạo động lực mới cho sự phát triển của ngành dược Việt Nam.

Bên cạnh đó, công tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số thời gian qua cũng được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Ngày 22/12/2024, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện nghị quyết này, Bộ Y tế đang tích cực triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng và triển khai chính sách đồng bộ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong y tế.

Vietnam Medi-Pharm 2025: Triển lãm quốc tế y dược quy mô lớn chính thức khai mạc tại Hà Nội

Bộ Y tế tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, hình thành doanh nghiệp công nghệ số chiến lược, phát triển các sản phẩm, dịch vụ y tế số tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị ngành và chất lượng phục vụ người dân.

“Bộ Y tế đang được giao trọng trách xây dựng một nghị quyết đột phá về chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Trong đó đề xuất nhiều giải pháp chú trọng phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hướng tới mục tiêu miễn viện phí cho tất cả người dân…”, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết.

Triển lãm sẽ mở ra nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác và học hỏi cho các nhà sản xuất, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, góp phần phát triển ngành Y tế Việt Nam theo hướng tiên tiến, hiện đại và khoa học; đồng thời, đóng góp tích cực vào công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Triển lãm là cơ hội quý báu để kết nối các đơn vị, doanh nghiệp với nhau, đặc biệt thông qua các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ.

Vietnam Medi-Pharm 2025 sẽ diễn ra từ ngày 8 - 11/5/2025 tại Cung Văn hoá Hữu Nghị - 91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội.

Trong khuôn khổ Triển lãm, nhiều hội nghị, hội thảo chuyên ngành cũng sẽ diễn ra, mang đến những thông tin quan trọng về nghiên cứu phát triển thuốc, đăng ký lưu hành thuốc, cũng như các giải pháp đẩy mạnh cung ứng thiết bị y tế trong các cơ sở y tế. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận thông tin hữu ích phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình.