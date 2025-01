Vietnam Medipharm Expo 2024 diễn ra từ ngày 1-3/8/2024

Triển lãm do công ty Vinexad phối hợp với Hội Thiết bị Y Tế TP. Hồ Chí Minh tổ chức dưới sự chủ trì của Bộ Y tế. Sự kiện là cầu nối mang lại cơ hội hợp tác, mở rộng phát triển kinh doanh cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Y Dược – một ngành có dư địa phát triển rất lớn tại Việt Nam.

Theo báo cáo của Mordor Intelligence, quy mô thị trường thiết bị y tế toàn cầu sẽ tăng từ 637,04 tỷ USD vào năm 2024 lên 893,07 tỷ USD vào năm 2029, với tốc độ tăng trưởng hàng năm là 6,99%.

Thị trường thiết bị y tế tại Việt Nam cũng có những tín hiệu phát triển mạnh mẽ với quy mô 1.677,4 triệu USD, lớn thứ tám trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 10,2%. Cùng với đó, lĩnh vực này đã và đang thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài theo hình thức M&A – mua bán và sáp nhập.

Sự bùng nổ thị trường kinh doanh - sản xuất sản phẩm, dịch vụ ngành Y dược được tạo nên bởi các yếu tố:

Thứ nhất, xu hướng già hóa dân số đang gia tăng. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên tăng từ 11,9% năm 2019 lên 13,9% vào năm 2023, tỉ lệ thuận với các bệnh mãn tính, bệnh tuổi già, thường xuyên sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Thứ hai, mức sống ngày càng được cải thiện, không chỉ ở thành thị mà ngay cả nông thôn, người dân sẵn sàng đầu tư khoản tiền lớn để mua sắm các sản phẩm - trang thiết bị nâng cao sức khỏe.

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược lần thứ 22 được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

Thứ ba, Việt Nam có nhiều chính sách mở cửa thu hút nhà đầu tư nước ngoài, khuyến khích chuyển giao công nghệ, đơn cử như Chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 được phê duyệt tháng 10/2023; Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt tháng 2/2024.

Tổng quan có thể thấy, với sự chú trọng hàng đầu của các quốc gia về sức khỏe, ngành y dược luôn là lĩnh vực tiềm năng và thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp. Triển lãm chuyên ngành như Vietnam Medipharm Expo 2024 cung cấp cơ hội để các doanh nghiệp trong lĩnh vực này giao lưu, trao đổi, quảng bá sản phẩm và dịch vụ, đồng thời mở rộng mạng lưới khách hàng và đối tác. Đây là nơi các doanh nghiệp có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển kinh doanh và nâng cao vị thế trên thị trường.

Vietnam Medipharm Expo - hơn 20 năm đồng hành cùng doanh nghiệp

Hơn 20 năm đồng hành cùng các doanh nghiệp , Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược khẳng định được uy tín và chất lượng khi quy mô mỗi năm đều được mở rộng, số lượng gian hàng tăng cao.

Mới đây nhất, Vietnam Medipharm Expo 2023 đã đạt được những kết quả ngoài mong đợi khi chào đón hơn 12.000 lượt khách tham quan. Triển lãm mang đến đa dạng sản phẩm trưng bày thuộc nhiều nhóm ngành như: Dược phẩm, máy móc/ thiết bị sản xuất đóng gói dược phẩm; thiết bị y tế, phân tích, thí nghiệm; thiết bị nha khoa; công nghệ và sản phẩm nhãn khoa, kính mắt; thiết bị thẩm mỹ, làm đẹp; Dịch vụ khám chữa bệnh, du lịch y tế.

Thành công của Vietnam Medipharm Expo 2023 là dấu mốc đáng tự hào của đơn vị tổ chức - công ty Vinexad, cũng là tiền đề để Vietnam Medipharm Expo 2024 tiếp tục trở thành Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược được mong chờ nhất.

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược lần thứ 22 - Vietnam Medipharm Expo 2024 sẽ quy tụ hơn 500 gian hàng, thuộc 450 doanh nghiệp đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Triển lãm năm nay được tổ chức trên quy mô lên đến 10.000 m2, tiêu biểu trong đó là các khu gian hàng quốc gia lớn như Ấn Độ, Đài Loan, Hàn Quốc, Indonesia, Latvia, Srilanka, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc.

Các nhóm ngành trưng bày cũng tăng lên thành 6 nhóm ngành chính bao gồm: Dược phẩm, thực phẩm chức năng, máy móc chế biến và đóng gói; Máy móc & thiết bị Y tế; Thiết bị phân tích, thí nghiệm, hóa chất; Dịch vụ & nội thất bệnh viện; Du lịch Y tế, Phần mềm Y tế; Thiết bị nha khoa, nhãn khoa; Mỹ phẩm, thẩm mỹ, thiết bị làm đẹp. Nổi bật là các đơn vị uy tín, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh - sản xuất - cung ứng các sản phẩm, dịch vụ Y tế trong nước như: Công ty cổ phần Y khoa NQ, Công ty cổ phần Kosmen, Công ty TNHH Thiết bị Y tế Thẩm mỹ Thanh Trúc, Công ty TNHH Thương mại Galaxy Water Solutions….

Đặc biệt, triển lãm có sự góp mặt của các thương hiệu nổi tiếng Thế giới: SHENYANG PUSM MEDICAL DEVICE CO., LTD (China), ARIES AS (Czech Republic), SGH MEDICAL PHARMA (France), BAL PHARMA LIMITED (India), IPP JAPAN CO., LTD (Japan), APACOR (UK), GLOBAL SWISS GROUP...

Việc quy tụ hàng loạt thương hiệu lớn càng khẳng định sức hút của Triển lãm, minh chứng cho hiệu quả giao thương, xúc tiến thương mại mà Triển lãm mang lại cho các doanh nghiệp trong hơn 20 năm qua. Triển lãm còn là cơ hội để sản phẩm trong nước được trưng bày, sánh cùng các thương hiệu quốc tế, nâng tầm và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt.

Nhờ kết quả đạt được từ triển lãm 2023, năm nay triển lãm tiếp tục nhận được sự ủng hộ tham gia của các doanh nghiệp có sự hỗ trợ của chính phủ như: NIKOM (Viện Phát triển Y học Quốc gia Hàn Quốc), PHARMEXCIL (Hội đồng Xúc tiến Xuất khẩu Dược phẩm Ấn Độ), FICCI (Liên đoàn các Phòng thương mại và công nghiệp Ấn Độ), LIAA (Cục phát triển và Đầu tư Latvia), EDB (Cục phát triển xuất khẩu Srilanka)…

Đồng thời, Vietnam Medipharm Expo 2024 còn tổ chức các hoạt động tầm cỡ dành cho doanh nghiệp như: Hội thảo “ Công nghệ Y tế 4.0”; Tọa đàm giao thương: “Hợp tác ngành Dược phẩm Việt Nam - Ấn Độ”; “Luật đấu thầu và các chính sách cập nhật, thị trường Y dược Việt Nam”. Mỗi hoạt động đóng vai trò cầu nối để các doanh nhân, người đứng đầu các doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tiến tới hợp tác bền vững trong tương lai.

Ngoài ra, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược 2024 còn chào đón hàng ngàn du khách đến tham quan, trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm đa dạng sản phẩm, tham gia hoạt động check-in nhận quà, khám mắt miễn phí…, từ đó, lựa chọn cho mình những thương hiệu đồng hành chăm sóc sức khỏe.

Cơ hội kết nối giao thương mở rộng

Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược lần thứ 22 sẽ được tổ chức đồng thời với Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kết hợp này mang lại cơ hội đặc biệt cho các doanh nghiệp tham gia sự kiện. Các doanh nghiệp ngành y có cơ hội trao đổi với các chuyên gia logistics, qua đó có thể khám phá các chiến lược và công nghệ đổi mới để tối ưu hóa quy trình chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu suất và đảm bảo tiến độ giao hàng của các sản phẩm y tế quan trọng.

Đồng thời, các công ty logistics có cơ hội tương tác với các khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực y tế và dược phẩm, thiết lập mạng lưới đối tác với các cơ sở y tế, bệnh viện và các công ty dược phẩm đang tìm kiếm các giải pháp logistics đáng tin cậy.

Mối quan hệ tương hỗ này giữa hai Triển lãm không chỉ tạo điều kiện cho việc xây dựng mạng lưới kinh doanh mà còn thúc đẩy sự hợp tác, đổi mới và tiến bộ trong cả hai ngành công nghiệp.

Với nhiều ý nghĩa thiết thực, Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược lần thứ 22 - Vietnam Medipharm Expo 2024 hứa hẹn mang lại nhiều bản hợp đồng giá trị, những mối quan hệ - hợp tác giao thương lâu dài, cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt có cơ hội cọ xát, nắm bắt nhu cầu thị trường, củng cố năng lực khả năng cạnh tranh trên thị trường Quốc tế.