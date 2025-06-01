Samsung Solve for Tomorrow 2025 phát động tại TP.HCM, kỳ vọng tiếp cận 50.000 học sinh phía Nam

Tiếp nối thành công của các sự kiện tại miền Bắc (tháng 3/2025) và miền Trung (tháng 5/2025), hoạt động lần này tại TP.HCM kỳ vọng tiếp cận hơn 50.000 học sinh khu vực phía Nam, góp phần phổ cập giáo dục STEM, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và khơi nguồn cảm hứng công nghệ cho thế hệ trẻ.

Phát biểu tại sự kiện, ông Kim Yong Sup, Phó Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: “Cuộc thi Solve for Tomorrow là một phần quan trọng trong các hoạt động trách nhiệm xã hội của Samsung. Chúng tôi hy vọng thông qua cuộc thi, học sinh Việt Nam sẽ có cơ hội phát triển tư duy công nghệ, nuôi dưỡng tiềm năng và sáng tạo những giải pháp thiết thực cho xã hội".

Ông Kim Yong Sup - Phó Tổng giám đốc Samsung Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Trong năm 2024, khu vực phía Nam ghi nhận gần 800 bài dự thi từ khoảng 4.000 học sinh và giáo viên. Trong số này, rất nhiều đội thi đã được đánh giá tốt và giành giải cao, cụ thể là: 13 đội thi lọt Top 40 đội thi xuất sắc nhất cả nước, trong đó có 1 đội thi từ Hậu Giang đạt Giải Nhất Bảng THCS, 1 đội thi từ Bến Tre giành Giải Ba Bảng THPT và 1 đội thi từ TPHCM đạt Giải Triển vọng và Giải Bình chọn Bảng THPT.

Song song với hoạt động phát động, chuỗi chương trình “Solve for Tomorrow on Tour – Lan tỏa tri thức, khơi nguồn sáng tạo” cũng đã được tổ chức tại 14 trường học ở 10 tỉnh thành, thu hút khoảng 12.000 học sinh tham gia. Thông qua các hội thảo định hướng nghề nghiệp, trải nghiệm công nghệ và sáng tạo robot, chương trình giúp học sinh hiểu rõ hơn vai trò của STEM và AI trong cuộc sống.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động cuộc thi tại khu vực phía Nam.

Samsung Solve for Tomorrow là sân chơi thường niên dành cho học sinh THCS và THPT trên toàn quốc. Cuộc thi khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức STEM, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tư duy thiết kế (Design Thinking) để đề xuất giải pháp sáng tạo giải quyết các vấn đề xã hội.

Tại Việt Nam, cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019. Cho đến nay, cuộc thi đã trở thành một sân chơi tư duy sáng tạo thường niên cho các em học sinh lứa tuổi 12 đến 18. Tính đến hết năm 2024, chương trình đã thu hút gần 480.000 học sinh và giáo viên đăng ký, nhận về gần 7.500 bài dự thi.

Học sinh trải nghiệm hoạt động lắp ráp Robot.

Tiếp nối thành công của cuộc thi những năm trước, Samsung Solve for Tomorrow 2025 sẽ được triển khai trong vòng 8 tháng, từ ngày 28/03/2025 đến hết ngày 31/10/2025 và được chia làm hai bảng: bảng A dành cho học sinh THCS, và bảng B dành cho học sinh THPT cùng với 3 vòng thi.

Đặc biệt, năm nay lần đầu tiên nội dung đào tạo về AI được tích hợp vào chương trình, giúp học sinh ứng dụng công nghệ để phát triển sản phẩm dự thi. Đây là nỗ lực của Samsung trong việc đồng hành cùng Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho kỷ nguyên công nghệ 4.0.

Tổng giá trị giải thưởng cuộc thi năm nay lên tới gần 6 tỷ đồng. Các trường có đội thi đạt giải Nhất sẽ được tài trợ xây dựng phòng STEM Lab trị giá 60.000 USD, góp phần phát triển hạ tầng giáo dục STEM bền vững.