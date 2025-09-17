Doanh nghiệp số
Samsung Solve for Tomorrow 2025 lan tỏa cảm hứng STEM tới học sinh Cần Thơ và Tây Ninh

Võ Vinh

Võ Vinh

12:01 | 17/09/2025
Samsung vừa triển khai chuỗi sự kiện School Tour – Samsung Solve for Tomorrow 2025 tại Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) và Trường THCS Thống Nhất (Tây Ninh).
Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ cuộc thi sáng kiến toàn cầu Samsung Solve for Tomorrow (SFT), nhằm truyền cảm hứng và khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn quốc.

Sân chơi sáng tạo cho học sinh trung học Việt Nam

Được khởi xướng tại Hoa Kỳ vào năm 2010, chương trình Samsung Solve for Tomorrow đã lan tỏa tới hơn 64 quốc gia, thu hút khoảng 2,6 triệu học sinh và giáo viên tham gia. Tại Việt Nam, cuộc thi được tổ chức lần đầu vào năm 2019 và nhanh chóng trở thành sân chơi học thuật uy tín cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông lứa tuổi 12 đến 18.

Samsung Solve for Tomorrow 2025 lan tỏa cảm hứng STEM tới học sinh Cần Thơ và Tây Ninh
Các em học sinh Trường THCS Thống Nhất (Tây Ninh) tham gia trả lời câu hỏi tương tác.

Tính đến hết năm 2024, cuộc thi đã thu hút hơn 475.000 học sinh và giáo viên đăng ký, nhận về gần 7.500 bài dự thi.Với thông điệp năm nay: “Tự hào sáng tạo – Nâng tầm Việt Nam” (Proud to Innovate – Elevating Vietnam), chương trình tiếp tục sứ mệnh khuyến khích học sinh ứng dụng kiến thức STEM (Khoa học – Công nghệ – Kỹ thuật – Toán học) để giải quyết các vấn đề xã hội thực tiễn tại địa phương.

School Tour 2025 – Không gian trải nghiệm STEM đầy cảm hứng

Mỗi điểm dừng chân trong chuỗi School Tour 2025 đã thu hút gần 200 học sinh, với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như:

Truyền cảm hứng từ các thí sinh từng đạt giải SFT, giúp học sinh hình dung rõ hơn về hành trình sáng tạo và vai trò của STEM trong cuộc sống.

Samsung Solve for Tomorrow 2025 lan tỏa cảm hứng STEM tới học sinh Cần Thơ và Tây Ninh
Học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ) tham gia trạm lắp ráp mô hình.

Station 1 – Kahoot Quiz: Trò chơi tương tác nhanh về kiến thức STEM và chương trình SFT.

Station 2 – Giải mã vấn đề: Học sinh nhận diện các thách thức thực tế tại địa phương.

Station 3 – Thành phố tương lai: Lắp ráp mô hình thành phố thông minh, tích hợp các giải pháp công nghệ.

Station 4 – Cây sáng kiến: Nơi học sinh chia sẻ thông điệp, ước mơ dành cho quê hương.

Photozone: Khu vực check-in, chụp ảnh, nhận quà lưu niệm và lan tỏa sự kiện trên mạng xã hội.

Samsung Solve for Tomorrow 2025 lan tỏa cảm hứng STEM tới học sinh Cần Thơ và Tây Ninh

Thông qua các hoạt động này, chương trình không chỉ giúp học sinh nâng cao nhận thức về STEM mà còn rèn luyện các kỹ năng thiết yếu của thế kỷ 21 như tư duy phản biện, sáng tạo, giao tiếp và làm việc nhóm.

SFT 2025 không chỉ là sân chơi trí tuệ mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Samsung trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình xây dựng một tương lai bền vững, hiện đại và sáng tạo.

