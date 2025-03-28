Ngày 28/3, Samsung Việt Nam và Tổ chức Tuổi trẻ Thành đạt Việt Nam (JA Vietnam) chính thức khởi động cuộc thi “Samsung Solve for Tomorrow 2025” nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ, sáng tạo giải pháp để giải quyết các vấn đề của địa phương và xã hội.

Ông Na Ki Hong - Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam

Tiếp nối thành công của cuộc thi những năm trước, Samsung Solve for Tomorrow 2025 sẽ được triển khai trong vòng 8 tháng, từ ngày 28/03/2025 đến hết ngày 31/10/2025 và được chia làm hai bảng: bảng A dành cho học sinh THCS, và bảng B dành cho học sinh THPT cùng với 3 vòng thi.

Tham gia cuộc thi năm nay, các em học sinh sẽ ứng dụng các kiến thức STEM, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Tư duy thiết kế (Design thinking) để tìm ra và hiện thực hóa các giải pháp sáng tạo nhằm xử lý các vấn đề xã hội hiện hữu theo một trong các chủ đề bao gồm: Phát triển môi trường bền vững thông qua công nghệ; Kết hợp Thể thao và Công nghệ nhằm thay đổi xã hội (hướng tới giáo dục và phát triển tương lai) và Ứng dụng công nghệ nhằm phát triển xã hội bền vững.

Các em học sinh và giáo viên hướng dẫn sẽ có cơ hội được tham gia các khóa học trực tuyến, trực tiếp và các chương trình tập huấn hữu ích tại ba miền trong suốt quá trình tham gia cuộc thi.

Đặc biệt, trong bối cảnh AI - công nghệ cốt lõi của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang ngày càng phát triển nhanh chóng và được ứng dụng rộng rãi, đóng vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực xã hội, năm nay bên cạnh nội dung đào tạo về Tư duy thiết kế như mọi năm, lần đầu tiên các chương trình đào tạo trong khuôn khổ cuộc thi còn cung cấp thêm cho các em học sinh các kiến thức về AI, cách thức áp dụng AI để giải quyết các vấn đề, cũng như sử dụng AI để phát triển sản phẩm dự thi của mình. Đây là một trong số những nỗ lực của Samsung nhằm trang bị cho thế hệ trẻ Việt Nam những kiến thức hữu ích trong thời đại công nghệ cao, góp phần đồng hành cùng Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu trong tương lai.

Chính thức khởi động cuộc thi 'Samsung Solve for Tomorrow 2025'

Bên cạnh đó, với mong muốn phổ cập kiến thức STEM, trong khuôn khổ cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025, Samsung cũng triển khai hoạt động Solve for Tomorrow on Tour - Lan tỏa tri thức, khơi nguồn sáng tạo. Hoạt động này không những mang đến những kiến thức STEM mới mẻ, mà còn truyền cảm hứng để học sinh tự tin khám phá và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn. Thông qua chuỗi hoạt động tương tác như hội thảo định hướng nghề nghiệp, trải nghiệm công nghệ và sáng tạo Robot trải dài 3 miền Bắc - Trung - Nam, chương trình sẽ giúp học sinh hiểu rõ hơn về vai trò của STEM trong đời sống và tương lai nghề nghiệp.

Dự kiến Solve for Tomorrow 2025 sẽ thu hút khoảng 160.000 học sinh đăng ký tham gia khóa học trực tuyến cùng 2.400 bài thi tham dự được gửi từ các trường THCS và THPT trên cả nước.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi năm nay là gần 6 tỷ VNĐ với nhiều hạng mục giải hấp dẫn. Ngoài ra, các trường có đội thi đạt giải nhất sẽ được Samsung tài trợ xây dựng phòng STEM Lab trị giá 60.000 USD.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Kim Chi chia sẻ: “Chính phủ Việt Nam đã ban hành một nghị quyết rất quan trọng, đó là nghị quyết 57 về Đổi mới và sáng tạo, lấy khoa học công nghệ làm chìa khóa để bước vào một thời kỳ mới, một giai đoạn mới, tăng tốc, phát triển của đất nước, dân tộc. Nghị quyết 57 này có đi được vào cuộc sống hay không thực sự phụ thuộc ở thế hệ trẻ rất nhiều. Và tại thời điểm này, Đất nước chúng ta đang cố gắng vươn mình để bước vào kỷ nguyên mới, điều đó gửi gắm hoàn toàn vào các em, vào thế hệ trẻ của Việt Nam và cuộc thi Kiến tạo tương lai – Samsung Solve for Tomorrow là một phần đóng góp rất quan trọng trong hành trang đó.”

Cũng tại sự kiện, ông Na Ki Hong cho biết: “Samsung đang tích cực triển khai Solve for Tomorrow với mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong hành trình vươn mình trở thành nước phát triển về công nghệ. Ngoài ra Samsung cũng đang thực hiện nhiều các hoạt động trách nhiệm xã hội để tri ân tình cảm và sự ủng hộ của người dân Việt Nam, đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực của chính phủ. Các hoạt động trách nhiệm xã hội của Samsung không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh căn bản cho Việt nam mà còn kết nối với đào tạo lãnh đạo tương lai”

Dự kiến Solve for Tomorrow 2025 sẽ thu hút khoảng 160.000 học sinh đăng ký tham gia

Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow được Samsung toàn cầu khởi xướng từ năm 2010 tại Mỹ. Tại Việt Nam, cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019. Cho đến nay, cuộc thi đã trở thành một sân chơi tư duy sáng tạo thường niên cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông lứa tuổi 12 đến 18. Tính đến hết năm 2024, chương trình đã thu hút hơn 475,000 học sinh và giáo viên đăng ký, nhận về gần 7,500 bài dự thi.

Với tầm nhìn trách nhiệm xã hội “Together for Tomorrow! Enabling People” (Cùng nhau vì ngày mai! Trao quyền cho mọi người), ngoài chương trình Solve for Tomorrow, Samsung Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều dự án vì thế hệ trẻ khác như: Dự án phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) – tạo cơ hội cho thế hệ trẻ trau dồi các kiến thức về công nghệ tiên tiến như AI, IoT, Big Data, Lập trình cơ bản; Xây dựng và vận hành Ngôi trường Hy vọng Samsung, tạo không gian và cơ hội học tập ngoài giờ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Hỗ trợ đội tuyển quốc gia Việt Nam tham gia Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới…