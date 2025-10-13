FPT mang gì đến Tech Week Singapore 2025?

Bên cạnh đó, chuyên gia FPT cũng đã có bài chia sẻ sức mạnh của AI trong chuyển đổi doanh nghiệp thông minh. Cụ thể, tại khu vực Big Data & AI World Asia, một trong sáu sự kiện chuyên đề trong khuôn khổ Tech Week, FPT đã mang đến các giải pháp giúp doanh nghiệp không chỉ áp dụng AI ở từng khâu riêng lẻ, mà còn biến AI trở thành hạ tầng lõi trong mọi hoạt động vận hành, tương tác và đổi mới. Đây cũng là nội dung chính của chủ đề “AI bản địa” (AI Native).

Đại sứ Việt Nam tại Singapore tham quan gian hàng FPT

Nền tảng FPT AI Agents là một trong những điểm nhấn tại gian hàng FPT. Đây là giải pháp cho phép tạo và vận hành các AI Agent đa ngôn ngữ với hơn 20 ứng dụng sẵn sàng triển khai như Telesales Agent, AI Agent đa kênh hay QC Agent. Những AI Agent này hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc tự động hóa các quy trình kinh doanh, nâng cao hiệu quả tương tác khách hàng và giảm chi phí vận hành.

Bên cạnh đó, FPT cũng giới thiệu bộ giải pháp FPT AI Factory, nền tảng phục vụ toàn trình từ huấn luyện, tùy biến đến triển khai mô hình AI dựa trên dữ liệu nội bộ. FPT AI Factory được thiết kế để khai thác tối đa sức mạnh của các siêu chip NVIDIA H100 và H200, hỗ trợ giới nghiên cứu, kỹ sư và nhà phát triển xây dựng những mô hình AI tùy biến với hiệu suất cao.

FPT cũng mang đến Tech Week Singapore 2025 các giải pháp thiết kế và tối ưu hạ tầng AI hiện đại, ứng dụng các công nghệ mới nhất từ NVIDIA như NVIDIA Blueprint và Omniverse. Những công cụ này giúp doanh nghiệp hiện đại hóa hạ tầng phần cứng, đẩy nhanh tiến độ phát triển mô hình, đồng thời đảm bảo tính bảo mật, khả năng mở rộng và tiết kiệm chi phí.

Không chỉ gây ấn tượng ở khu vực triển lãm, FPT còn gây chú ý tại diễn đàn chiến lược thông qua phần trình bày của ông Mark Hall Andrew, Chief of Revenue FPT Smart Cloud, với chủ đề “Khai thác sức mạnh của AI Factory và Agentic AI để chuyển đổi doanh nghiệp thông minh”. Trong bài phát biểu, ông Mark Hall nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo đang bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc, với tốc độ ảnh hưởng sâu rộng tới tăng trưởng GDP, cơ cấu việc làm và năng lực cạnh tranh của các nền kinh tế.

Tại Đông Nam Á, làn sóng Agentic AI (các AI có khả năng tự vận hành và cộng tác) đang mở ra kỷ nguyên mới trong mối quan hệ hợp tác giữa con người và máy móc.

Ông Mark Hall Andrew (CRO, FPT Smart Cloud) trình bày tại AI & Data in Practice Theatre

Cũng theo ông Mark Hall Andrew mục tiêu dài hạn trong chuyển đổi số là đưa AI trở thành trung tâm của toàn bộ tổ chức – một mô hình “AI bản địa” (AI Native) nơi dữ liệu, công nghệ và con người cùng phát triển trong môi trường số. Để hiện thực hóa điều này, FPT triển khai chiến lược với ba trụ cột chính: Enterprise AI, Industrial AI và AI Infrastructure.

Sự kiện Tech Week Singapore 2025 diễn ra trong hai ngày 8 và 9 tháng 10, là diễn đàn công nghệ hàng đầu châu Á với 6 hội nghị chuyên đề. Năm nay, sự kiện quy tụ hàng nghìn chuyên gia công nghệ, nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức đầu ngành để cập nhật xu hướng, kết nối đối tác và tìm kiếm các giải pháp đột phá cho tương lai số.