Vừa lên kệ, HONOR X8d đã được dự đoán sẽ dẫn đầu phân khúc

Thực tế trải nghiệm ra sao, các tính năng AI tiện ích như thế nào, chúng ta sẽ cùng nghe các chuyên gia, reviewer công nghệ chia sẻ.

HONOR X8d

Đánh giá nhanh về siêu phẩm tầm trung mới nhà HONOR, Huyền Vân đến từ Diễn đàn Tinh tế cho rằng “HONOR X8d là chiếc smartphone có thể cạnh tranh tốt trong phân khúc 8 triệu đồng. Máy có sự cân bằng giữa thiết kế thanh thoát, mỏng nhẹ về ngoại hình và sự bền bỉ cũng như thời lượng pin tốt. Với độ dày khoảng 7,5 mm và nặng khoảng 188gram, đây là những con số ấn tượng, tạo nên phần thân máy rất mỏng nhẹ. Đồng thời, các góc cũng được bo cong nhẹ nhàng, tạo cảm giác cầm nắm thoải mái. Trong khi mặt lưng phẳng, cụm camera cân đối, tạo nên sự hài hoà và hiện đại.”

HONOR X8d là sự cải tiến lớn về thiết kế so với thế hệ tiền nhiệm

Khi được hỏi đâu là điểm nhấn ấn tượng nhất trên HONOR X8d, Huyền Vân cho biết: “Rất bất ngờ khi thân máy mỏng nhẹ nhưng lại có viên pin khủng lên đến 7.000mAh. Đây là một trong những viên pin ấn tượng so với các smartphone cùng phân khúc, thậm chí so cả với một số dòng X series của HONOR trước đây."

Kết luận về mẫu smartphone tầm trung mới nhà HONOR, cô gái đến từ diễn đàn Tinh tế khẳng định: HONOR X8d được đánh giá là cân đối, hiện đại và thực dụng khi vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa cải thiện đáng kể thời lượng sử dụng và khả năng chống rơi vỡ tốt để đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu bền của chính nhóm người dùng này.

Máy có độ dày khoảng 7,5 mm và nặng khoảng 188gram nhưng sở hữu viên pin đến 7.000mAh

Cùng chung nhận định với Huyền Vân là một chuyên gia đến từ VnReview, bạn Đào Thành Đạt đã có bài trên tay, phân tích rất chi tiết về HONOR X8d. Mở đầu bài review của mình, Đạt cho rằng, HONOR X8d là một cách tiếp cận rất khác của HONOR so với các đối thủ trong phân khúc. Thay vì tập trung vào cấu hình, vi xử lý, HONOR X8d đã chọn cách tiếp cận thực dụng hơn khi nhấn mạnh vào thời lượng pin lớn, nhưng vẫn có được thiết kế mỏng nhẹ cùng độ bền bỉ cao, đặc biệt là đi kèm nút AI vật lý và hàng tá tính năng AI độc lạ.

Các tính năng AI cũng rất hữu ích (ảnh Đào Thành Đạt)

Nhấn mạnh đến các tính năng AI trên HONOR X8d, Thành Đạt cho biết: “Phím cứng AI trên HONOR X8d là một trải nghiệm rất thú vị và mới lạ. Ngoài nhấn một lần để sử dụng AI thì người dùng còn nhấn đúp và nhấn giữ để nó mở ra thêm loạt tính năng AI khác. Cụ thể là nhấn một lần để khởi chạy Trợ lý di động AI giúp truy cập nhanh vào các chức năng như Dọn dẹp máy, bật chế độ không làm phiền, chụp màn hình. Nhấn đúp hai lần để mở tính năng Trí nhớ AI, giúp nhận dạng và ghi nhớ nội dung trên màn hình. Còn với thao tác nhấn giữ, người dùng sẽ đến với Đề xuất màn hình AI để cung cấp các dịch vụ AI được đề xuất dựa trên nội dung đang có trên màn hình.”

Máy còn có cả một Tác nhân cài đặt AI để hỗ trợ người dùng (Ảnh Đào Thành Đạt)

“Ngoài ra, máy còn có cả một Tác nhân cài đặt AI để hỗ trợ người dùng nhanh chóng điều chỉnh các thiết lập hệ thống như bật tắt Wifi, 4G, Bluetooth, âm lượng, độ sáng màn hình. Đây là tính năng rất ít người khám phá và gần như chưa từng được nhắc tới trong các bài review trước đây. Điểm thú vị của Tác nhân AI là bạn có thể trò chuyện với Tác nhân AI bằng giọng nói hay văn bản theo ngôn ngữ rất tự nhiên. Ví dụ như khi bạn nói “Mắt tôi bị đau quá” tức thì tính năng Làm dịu mắt sẽ động được kích hoạt. Hay khi bạn nói “Phát 4G ra cho máy khác dùng thì làm thế nào?” tức thì Tính năng Điểm phát sóng cá nhân (Hot spot Wi-Fi) cũng tự động bật lên. Hoặc khi bạn nói “Làm thế nào để tăng giảm kích thước chữ hiển thị trên màn hình?” là mục cài đặt kích thước font chữ hiển thị cũng sẽ hiện ra luôn.” Thành Đạt chia sẻ.

Thật ra công nghệ AI không còn xa lạ trên các dòng smartphone tầm trung hiện nay cũng như trên các dòng smartphone tầm trung của HONOR, tuy nhiên để AI có thể mang đến trải nghiệm tự nhiên nhất, thân thiện nhất, đời thường nhất như thế này thì có lẽ HONOR X8d là một cái tên rất đáng chú ý.

So với HONOR X8c thì HONOR X8d là một trong những nâng cấp "đáng đồng tiền bát gạo"

Trong khi đó, bài viết so sánh giữa HONOR X8d và HONOR X8c trên chuyên trang Thế Giới Di Động có nhận định rằng “Một trong những nâng cấp "đáng đồng tiền bát gạo" nhất trên HONOR X8d chính là dung lượng pin. Trong khi HONOR X8c dừng lại ở mức 5.000 mAh thì HONOR X8d đã thực hiện một bước nhảy vọt lên đến 7.000 mAh. Đây là một con số ấn tượng, đặc biệt khi HONOR X8d chỉ mỏng có 7.5 mm và nặng chưa tới 200 gram.”

Điều này cho thấy, HONOR rất thấu hiểu tâm lý người dùng hiện đại, những người thường xuyên làm việc, giải trí và sáng tạo nội dung trên điện thoại suốt cả ngày dài. Và để tương xứng với dung lượng pin, tốc độ sạc của máy cũng được nâng cấp từ 35 W lên 45 W, giúp rút ngắn thời gian nạp đầy năng lượng cho máy.

Không chỉ viên pin khủng lên đến 7.000mAh, cũng như các tính năng AI mang đến trải nghiệm thân thiện và thiết thực, trong tầm giá 8 triệu đồng HONOR còn mang đến cho người dùng một chiếc smartphone đủ đẹp.

Với thiết kế tổng thể rất hài hòa, được hoàn thiện tốt cùng sắc màu tươi mới và hiện đại, HONOR X8d không chỉ phù hợp với giới trẻ mà còn rất dễ cầm nắm và hạn chế lưu dấu vân tay nhờ được xử lý nhám bề mặt bằng công nghệ excimer. Trong khi đó cụm camera phía sau được đặt trong một module hình vuông bo tròn tạo nên tổng thể thiết kế hài hòa, không phô trương.

Chưa dừng lại ở đó, để HONOR X8d có thể trở thành ‘bạn của mọi nhà’ HONOR đã trang bị cho sản phẩm này độ bền tốt với chứng nhận 5 sao từ tổ chức SGS Thụy Sĩ về khả năng chống chịu va đập khi rơi vỡ từ độ cao 2 mét. Máy cũng được trang bị chuẩn IP65, giúp kháng nước và bụi hiệu quả. Điều này đồng nghĩa với việc máy vẫn được bảo vệ an toàn trước những tác động của môi trường trong quá trình sử dụng hàng ngày như rơi rớt, dính mưa hay đơn giản là mồ hôi tay.

HONOR X8d được trang bị màn hình kích thước lớn 6,77 inch cùng độ phân giải Full HD

Màn hình kích thước lớn 6,77 inch trên HONOR X8d được sử dụng tấm nền AMOLED mang đến sắc màu sống động, độ tương phản cao và khả năng tái tạo màu đen tốt, kết hợp với độ phân giải Full HD+ vầ tần số quét 120Hz… giúp hiển thị các nội dung sắc nét, thao tác vuốt chạm mượt mà.