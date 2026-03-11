Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU - Việt Nam 2026 thúc đẩy hợp tác đầu tư bền vững

Diễn đàn mang thông điệp “Hợp tác đầu tư hướng tới tương lai bền vững”, hướng tới tăng cường kết nối kinh tế và thúc đẩy các cơ hội đầu tư mới giữa EU và Việt Nam, trong bối cảnh quan hệ song phương vừa được nâng tầm lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Theo ban tổ chức, sự kiện dự kiến thu hút khoảng 500 đại biểu, bao gồm đại diện các cơ quan của EU, các bộ, ngành Chính phủ Việt Nam, doanh nghiệp hàng đầu của châu Âu và Việt Nam cùng các tổ chức tài chính quốc tế.

Đáng chú ý, diễn đàn có sự tham dự của Cao ủy Liên minh châu Âu về Đối tác Quốc tế Jozef Síkela trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Việt Nam, cùng bà Nicola Beer, Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB).

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU – Việt Nam: Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu sẽ diễn ra ngày 24/3/2026 tại Hà Nội.

Chương trình bao gồm phiên toàn thể và các phiên thảo luận chuyên sâu, tạo không gian trao đổi giữa các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia nhằm cập nhật xu hướng chính sách, đồng thời khai thác các cơ hội hợp tác đầu tư mới.

Các nội dung thảo luận sẽ tập trung vào những lĩnh vực đóng vai trò động lực cho phát triển bền vững của Việt Nam như giao thông bền vững, chuyển dịch năng lượng, kết nối hạ tầng, chuyển đổi kép xanh – số và các tiêu chuẩn Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG) trong đầu tư và kinh doanh.

Chia sẻ về sự kiện lần này, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier khẳng định: “Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu là minh chứng cho cam kết của EU trong việc kiến tạo các quan hệ đối tác bền vững trên toàn cầu. Tại Việt Nam, chúng tôi ưu tiên hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đồng thời thúc đẩy kết nối và đổi mới sáng tạo. Sự hợp lực này không chỉ mang lại lợi ích kinh tế song phương mà còn đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng bền vững trong dài hạn.”

Không chỉ dừng lại ở đối thoại, Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam – Chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu còn là cầu nối giúp tháo gỡ các rào cản pháp lý và thúc đẩy hợp tác thực chất giữa cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, sự kiện sẽ đồng hành cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) Việt Nam trong việc tiếp cận các nhà đầu tư và đối tác quốc tế tiềm năng.

Thông qua việc thắt chặt hợp tác, Diễn đàn kỳ vọng sẽ khơi thông dòng vốn, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là tiền đề quan trọng giúp doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời hỗ trợ lộ trình phát triển phát thải thấp và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu của quốc gia.