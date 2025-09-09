Chuyển động số
18 phim đặc sắc tại Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 15

Từ ngày 12 – 18/9/2025, Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 15 sẽ diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM, mang đến cho khán giả 18 tác phẩm đặc sắc đến từ nhiều quốc gia.
Ngày 8/9, tại Hà Nội, Hiệp hội các Viện Văn hóa và Đại sứ quán các nước châu Âu (EUNIC) phối hợp với Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 15.

Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam do Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Vương quốc Bỉ) tại Việt Nam là đơn vị điều phối cùng với Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức tại Hà Nội; Rạp D Ciné Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị phối hợp tổ chức ở phía Nam.

Liên hoan là một trong những sự kiện giao lưu văn hóa thường niên giữa các nước thành viên EU và Việt Nam. Trải qua 15 mùa tổ chức, Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, nơi những nhà làm phim và khán giả gặp gỡ, chia sẻ và cùng nhau nhìn lại thế giới qua lăng kính chân thực. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu điện ảnh tài liệu, sự kiện còn góp phần thúc đẩy giao lưu, tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa Việt Nam và các nước châu Âu.

18 phim đặc sắc tại Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 15
Phó Tổng giám đốc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương Trịnh Quang Tùng chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí.

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, Phó tổng giám đốc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương Trịnh Quang Tùng cho biết: Liên hoan phim năm nay mang đến nhiều góc nhìn đa chiều về cuộc sống, văn hóa, xã hội của các quốc gia trong một thế giới đa chiều nhiều cảm xúc. Đây cũng là hoạt động thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các nước và Việt Nam, là dịp để khán giả tìm hiểu đất nước con người, văn hóa của các nước thông qua loại hình phim tài liệu.

Liên hoan phim lần này quy tụ 18 phim tài liệu, trong đó có 7 phim đến từ các nước châu Âu: Áo, Wallonie-Bruxelles (Bỉ), Italy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Israel và Vương quốc Anh; 7 phim do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất và 4 phim của các tác giả độc lập. Các bộ phim khai thác nhiều đề tài nhân văn, phản ánh đời sống, văn hóa và xã hội đa dạng của các quốc gia.

18 phim đặc sắc tại Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 15
Hình ảnh bộ phim "Ý chí nhà vô địch".

Theo ông Pierre du Ville, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ) tại Việt Nam, các tác phẩm năm nay được chọn lọc kỹ lưỡng, mang đến cho khán giả những câu chuyện đầy cảm hứng. "Khán giả sẽ được khám phá những câu chuyện về những con người bình dị, đang phải đối mặt với những vấn đề đôi khi khá nghiêm trọng, để qua đó, thể hiện tính kiên cường trước thử thách. Đồng thời, khán giả cũng sẽ được chứng kiến những lát cắt của cuộc sống, có thể khơi gợi nhiều cảm xúc, suy ngẫm và trở thành nguồn cảm hứng, hy vọng - ông Pierre du Ville cho biết.

Các buổi chiếu phim sẽ diễn ra vào lúc 19h hàng ngày, từ 12-18/9 tại Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (465 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) và rạp DCiné Bến Thành (6 Mạc Đĩnh Chi, thành phố Hồ Chí Minh).

Toàn bộ vé vào cửa đều miễn phí, mở ra cơ hội cho đông đảo khán giả tiếp cận dòng phim tài liệu vốn ít xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Ngày 8/9, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) phối hợp với Đại sứ quán Azerbaijan tại Việt Nam, Tổng Cục Du lịch Azerbaijan tổ chức sự kiện “Trải nghiệm Azerbaijan” – một chương trình đặc biệt nhằm tăng cường kết nối giao lưu văn hóa, khám phá tiềm năng du lịch và mở rộng hợp tác giáo dục – đào tạo giữa Việt Nam và Cộng hòa Azerbaijan.
Thủ tướng Pháp Francois Bayrou nhiều khả năng sẽ thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Thủ tướng Pháp Francois Bayrou nhiều khả năng sẽ thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Nước Pháp đang đối diện với một bước ngoặt chính trị lớn khi Thủ tướng Francois Bayrou và chính phủ thiểu số của ông nhiều khả năng sẽ thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào chiều thứ Hai 8/9.
Bí thư Trung ương Đoàn cùng học sinh vùng cao Tuyên Quang khai giảng năm học mới

Bí thư Trung ương Đoàn cùng học sinh vùng cao Tuyên Quang khai giảng năm học mới

Ngày 5/9, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Lũng Cú (xã Lũng Cú, Tuyên Quang) đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2025 – 2026.
Trung tâm nghệ thuật Hiendance gieo mầm tài năng trẻ tại Nghệ An

Trung tâm nghệ thuật Hiendance gieo mầm tài năng trẻ tại Nghệ An

Sau hơn 5 năm hoạt động, Trung tâm Nghệ thuật Hiendance xã Quỳnh Anh - Nghệ An đã trở thành địa chỉ tin cậy, nơi hàng trăm em nhỏ vùng nông thôn được tiếp cận nghệ thuật trong môi trường hiện đại, chuyên nghiệp.
Oktoberfest 2025: Lễ hội bia Đức lớn nhất Việt Nam trở lại với dấu ấn kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt-Đức

Oktoberfest 2025: Lễ hội bia Đức lớn nhất Việt Nam trở lại với dấu ấn kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt-Đức

Lễ hội bia Đức lớn nhất Việt Nam, GBA Oktoberfest 2025 sẽ trở lại trong tháng 9 và 10 tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM.
