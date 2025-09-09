18 phim đặc sắc tại Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu – Việt Nam lần thứ 15

Ngày 8/9, tại Hà Nội, Hiệp hội các Viện Văn hóa và Đại sứ quán các nước châu Âu (EUNIC) phối hợp với Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam lần thứ 15.

Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam do Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Vương quốc Bỉ) tại Việt Nam là đơn vị điều phối cùng với Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức tại Hà Nội; Rạp D Ciné Bến Thành, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị phối hợp tổ chức ở phía Nam.

Liên hoan là một trong những sự kiện giao lưu văn hóa thường niên giữa các nước thành viên EU và Việt Nam. Trải qua 15 mùa tổ chức, Liên hoan Phim Tài liệu châu Âu - Việt Nam đã trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc, nơi những nhà làm phim và khán giả gặp gỡ, chia sẻ và cùng nhau nhìn lại thế giới qua lăng kính chân thực. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu điện ảnh tài liệu, sự kiện còn góp phần thúc đẩy giao lưu, tăng cường hiểu biết và gắn kết giữa Việt Nam và các nước châu Âu.

Phó Tổng giám đốc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương Trịnh Quang Tùng chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí.

Phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí, Phó tổng giám đốc Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương Trịnh Quang Tùng cho biết: Liên hoan phim năm nay mang đến nhiều góc nhìn đa chiều về cuộc sống, văn hóa, xã hội của các quốc gia trong một thế giới đa chiều nhiều cảm xúc. Đây cũng là hoạt động thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa các nước và Việt Nam, là dịp để khán giả tìm hiểu đất nước con người, văn hóa của các nước thông qua loại hình phim tài liệu.

Liên hoan phim lần này quy tụ 18 phim tài liệu, trong đó có 7 phim đến từ các nước châu Âu: Áo, Wallonie-Bruxelles (Bỉ), Italy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Israel và Vương quốc Anh; 7 phim do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất và 4 phim của các tác giả độc lập. Các bộ phim khai thác nhiều đề tài nhân văn, phản ánh đời sống, văn hóa và xã hội đa dạng của các quốc gia.

Hình ảnh bộ phim "Ý chí nhà vô địch".

Theo ông Pierre du Ville, Trưởng Đại diện Phái đoàn Wallonie-Bruxelles (Bỉ) tại Việt Nam, các tác phẩm năm nay được chọn lọc kỹ lưỡng, mang đến cho khán giả những câu chuyện đầy cảm hứng. "Khán giả sẽ được khám phá những câu chuyện về những con người bình dị, đang phải đối mặt với những vấn đề đôi khi khá nghiêm trọng, để qua đó, thể hiện tính kiên cường trước thử thách. Đồng thời, khán giả cũng sẽ được chứng kiến những lát cắt của cuộc sống, có thể khơi gợi nhiều cảm xúc, suy ngẫm và trở thành nguồn cảm hứng, hy vọng - ông Pierre du Ville cho biết.

Các buổi chiếu phim sẽ diễn ra vào lúc 19h hàng ngày, từ 12-18/9 tại Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương (465 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội) và rạp DCiné Bến Thành (6 Mạc Đĩnh Chi, thành phố Hồ Chí Minh).

Toàn bộ vé vào cửa đều miễn phí, mở ra cơ hội cho đông đảo khán giả tiếp cận dòng phim tài liệu vốn ít xuất hiện trên màn ảnh rộng.