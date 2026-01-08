Hội Thẩm định giá Việt Nam hướng tới giai đoạn phát triển mới trong kỷ nguyên số

Hội Thẩm định giá Việt Nam (VVA) vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập (26/12/2005 – 26/12/2025) tại Hà Nội. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và hướng tới chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Tham dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, hội viên cùng cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá.

Chủ tịch Hội VVA Nguyễn Tiến Thỏa.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Hội VVA Nguyễn Tiến Thỏa cho biết, trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, đến nay VVA đã phát triển trở thành một tổ chức xã hội - nghề nghiệp lớn mạnh về tổ chức, giỏi về nghiệp vụ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, của Điều lệ Hội và của Bộ Tài chính giao. VVA không ngừng vươn lên, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức; đến nay đã trở thành địa chỉ tin cậy, có uy tín, thương hiệu, được xã hội ghi nhận, trở thành “cánh tay” nối dài của Bộ Tài chính trong quản lý, phát triển nghề thẩm định giá. Đồng thời cũng trở thành “cầu nối” hữu hiệu về lĩnh vực thẩm định giá giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức, cá nhân hành nghề thẩm định giá và ngược lại.

Thứ trưởng Bộ Tài Chính Lê Tấn Cận phát biểu chúc mừng và chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Thẩm định giá Việt Nam

Bên cạnh hoạt dộng chuyên môn, công tác truyền thông của VVA cũng đạt được những bước tiến dài. Sự ra đời của Tạp chí điện tử Nhịp sống Thị trường (MarketTimes) vào tháng 10/2021 đã trở thành một kênh thông tin chuyên sâu, thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập mỗi tháng. Qua các bài viết phân tích sắc sảo, các cuộc thi viết về nghề và sự hiện diện mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội, VVA đã giúp xã hội hiểu rõ hơn về giá trị của nghề thẩm định, trở thành một biểu tượng của sự minh bạch và tin cậy trong lòng công chúng.

Trong bài phát biểu của mình, ông Nguyễn Tiến Thỏa cũng bày tỏ sự ghi nhận và tri ân của VVA đối với các thế hệ cán bộ của Hội đã có sáng kiến, đóng góp công sức trong quá trình xây dựng và phát triển VVA thời gian qua; đối với các tổ chức, cá nhân, đối tác đã luôn tin tưởng, đồng hành, gắn bó, ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả đối với hoạt động của VVA.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận trao Bằng khen và chụp ảnh lưu niệm cùng các cá nhân xuất sắc.

“Hành trang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển và bứt phá của đất nước dựa trên nền tảng phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo sẽ được VVA phát huy với những khát vọng mới, định hướng mới. VVA sẽ tiếp tục đoàn kết, năng động, sáng tạo, tập trung xây dựng hoạt động chuyên nghiệp hơn, tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp; vững mạnh về tổ chức, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa nhu cầu về thẩm định giá của xã hội; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước” - Chủ tịch VVA Nguyễn Tiến Thỏa nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, VVA và 11 cá nhân được được Bộ Tài chính trao tằng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động thẩm định giá và công tác chuyên môn.