Phường Hoàng Liệt tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm giữa bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng

Ngày 29/3, Đảng ủy-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Liệt long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã, phường Hoàng Liệt (2/4/1955-2/4/2025).

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà gửi lẵng hoa chúc mừng.

Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Liệt Nguyễn Xuân Chinh.

Ngày 2/4/1955 của Ủy ban Hành chính Liên khu 3 đã ban hành Quyết nghị số 142-NGQ-CB/QT, quyết nghị sáp nhập 24 thôn thuộc quận Văn Điển cũ thành 9 xã, trong đó xã Hoàng Liệt gồm 4 thôn: Bằng Liệt (nay là Bằng A, Bằng B) và Linh Đàm; Pháp Vân; Tứ Kỳ. Tổng dân số toàn xã khoảng gần 2.000 nhân khẩu.

Ngày 6/11/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2003/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập các quận Long Biên, Hoàng Mai.Trong đó, phường Hoàng Liệt là một trong 9 xã của huyện Thanh Trì cùng 5 phường của quận Hai Bà Trưng trực thuộc quận Hoàng Mai và đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2004.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh phát biểu.

Khi mới thành lập phường, Hoàng Liệt có tổng diện tích đất tự nhiên hơn 485,05ha bao gồm 465,05ha diện tích của xã Hoàng Liệt cộng với 20ha của xã Tứ Hiệp, với tổng số 10.866 nhân khẩu của 5 thôn và 3 khu tập thể Quốc Bảo, Liên Cơ, Bao Bì. Đến nay dân số của phường đã có 94.860 người với 45 tổ dân phố. Đảng bộ phường có 34 chi bộ trực thuộc, với tổng số 2.405 đảng viên đang sinh hoạt và hơn 4.000 đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213 của Bộ Chính trị.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, phường đều hoàn thành tốt và vượt mức kế hoạch đề ra; kinh tế luôn phát triển ổn định, tăng trưởng khá, tổng thu ngân sách hằng năm đều vượt chỉ tiêu giao. Tổng thu ngân sách 5 năm từ 2020 đến 2024 đạt 188,055 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 123% chỉ tiêu giao. Riêng năm 2024, đạt 53 tỷ đồng, tăng gần 6 lần so với năm 2004 (9 tỷ đồng). Đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên. Đến nay phường không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024 của Thành phố cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hoàng Liệt.

Với những kết quả, thành tích đã đạt được, năm 2006, nhân dân và cán bộ phường Hoàng Liệt được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba thời kỳ đổi mới. Đặc biệt, từ năm 2020 trở lại đây, Đảng bộ phường được Quận ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc tiêu biểu 5 năm liền; UBND phường được UBND thành phố tặng Bằng khen các năm 2020, 2021, 2023 và tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022, 2024.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Xuân Linh chúc mừng và khẳng định, Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập xã, phường Hoàng Liệt là mốc son quan trọng, là niềm vinh dự và tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hoàng Liệt trong quá trình xây dựng và phát triển.

Lãnh đạo quận Hoàng Mai tặng hoa chúc mừng phường Hoàng Liệt

Khẳng định phường Hoàng Liệt còn rất nhiều tiềm năng, lợi thế chưa được phát huy hết hiệu quả, để góp phần cùng Thủ đô, đất nước bước vào “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đồng chí Nguyễn Xuân Linh đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hoàng Liệt phát huy kết quả đã đạt được, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Quán triệt sâu sắc và có biện pháp cụ thể, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân...

Đặc biệt, Đảng ủy, chính quyền phường cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, góp phần cùng Thủ đô đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8%.

Nhân dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hoàng Liệt được UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2024; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai vì có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập xã, phường Hoàng Liệt.