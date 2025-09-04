Xe và phương tiện
Theo đó, chương trình “Mừng lễ lớn cùng Ford du ngoạn muôn nơi” sẽ diễn ra từ ngày 01/9 đến 30/9/2025, dành cho tất cả khách hàng mua các dòng xe Ford Ranger, Everest, Transit trong tháng 9/2025 sẽ được hỗ trợ lệ phí trước bạ lên đến 100% cùng nhiều quà tặng hấp dẫn.
Đáng chú ý là hai mẫu xe mới của Ford là Territory Mới và Mustang Mach-E cũng nằm trong chương trình khuyến mại này. Cụ thể, khách hàng đặt sớm Territory Mới trong thời gian từ 19/8 đến 30/9/2025 sẽ có cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng, gồm 10 chuyến du lịch châu Âu, 10 iPhone 16 Pro Max, và 10 AirPods Pro.

Bên cạnh đó, khách hàng mua mẫu SUV điện Mustang Mach-E hiệu suất cao cũng sẽ được hưởng ưu đãi độc quyền với tổng giá trị hơn 130 triệu đồng khi đặt xe trước 30/9/2025.

'Mừng lễ lớn cùng Ford du ngoạn muôn nơi'
Ford Việt Nam và hệ thống đại lý triển khai chương trình mới mang tên "Mừng lễ lớn cùng Ford du ngoạn muôn nơi"

Đặc biệt, chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ lên đến 100% cho các dòng xe Ford trong tháng 9/2025 cũng chính thức được triển khai tại tất cả các đại lý trên toàn quốc từ ngày 1/9 đến 30/9/2025. Cụ thể, khi mua xe Ranger Sport và Ranger Wildtrak khách hàng sẽ nhận ưu đãi hỗ trợ lên đến 100% lệ phí trước bạ đối, mua Ranger Raptor và Ranger XLS (XLS 4x2/ XLS 4x4) được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

'Mừng lễ lớn cùng Ford du ngoạn muôn nơi'
'Mừng lễ lớn cùng Ford du ngoạn muôn nơi'

Ford Ranger Raptor và Ranger

Ở dòng xe SUV, nếu chọn sở hữu Everest Titanium 4x4 trong thời gian từ nay đến hết 30/9 khách hàng sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn gồm hai năm bảo hiểm vật chất và một camera Vietmap, với tổng giá trị lên đến 37 triệu đồng, mang lại sự an tâm và tiện ích vượt trội trong quá trình sử dụng. Khi mua các phiên bản Everest Ambient, Sport, Sport Special Edition, Titanium 4x2 và Platinium, khách hàng sẽ được tặng gói dán phim cách nhiệt 3M cao cấp Ford Advanced, trị giá lên tới 10 triệu đồng.

'Mừng lễ lớn cùng Ford du ngoạn muôn nơi'
'Mừng lễ lớn cùng Ford du ngoạn muôn nơi'

Ford Everest

Riêng đối với dòng xe thương mại Transit, khách hàng khi mua trong thời gian ưu đãi này sẽ nhận ngay một năm bảo hiểm vật chất, trị giá lên đến 15,5 triệu đồng đối với Transit Premium 16 chỗ và 14 triệu đồng đối với Transit Trend.

'Mừng lễ lớn cùng Ford du ngoạn muôn nơi'
'Mừng lễ lớn cùng Ford du ngoạn muôn nơi'

Ford Transit

Chương trình do Ford Việt Nam và Hệ thống Đại lý đóng góp.

Lệ phí trước bạ hỗ trợ được căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam.

Giá trị gói bảo hiểm sẽ khác nhau tùy thương hiệu bảo hiểm mà khách hàng lựa chọn.

Chi tiết chương trình “Mừng Lễ Lớn Cùng Ford Du Ngoạn Muôn Nơi” xem thêm tại: https://www.ford.com.vn/about/news-events/2025/chuong-trinh-khuyen-mai-thang-9/

Để nối dài chương trình tri ân đặc biệt cho khách hàng thân thiết ký hợp đồng và hoàn tất các thủ tục mua xe trong tháng 9, Ford Việt Nam cũng tiếp tục triển khai chương trình tri ân đặc biệt với nhiều phần quà giá trị.

Chi tiết chương trình tri ân đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết tại: LINK

Chương trình “Ưu đãi đặt sớm Ford Territory Mới” diễn ra từ ngày 19/8 đến 30/9/2025.

'Mừng lễ lớn cùng Ford du ngoạn muôn nơi'
Ford Territory Mới

Khách hàng tiên phong đặt trước Territory Mới, sẽ có cơ hội nhận nhiều giải thưởng giá trị với tổng trị giá lên tới 2 tỷ đồng bao gồm 10 chuyến du lịch Châu Âu 10 ngày 9 đêm dành cho 2 người (trị giá 160 triệu đồng mỗi giải); 10 iPhone 16 Pro Max 256GB (trị giá 30 triệu đồng mỗi giải); 10 AirPods Pro (trị giá 5,4 triệu đồng mỗi giải).

Lễ bốc thăm sẽ được tổ chức tại Đại lý Ford Việt Nam và phát sóng trực tiếp trên fanpage chính thức vào ngày 04/10/2025. Khách hàng cần hoàn tất thủ tục bán lẻ trước ngày 31/10/2025 để đủ điều kiện nhận thưởng.

Chi tiết chương trình xem thêm tại đây.

Chương trình "Ưu đãi độc quyền đối với dòng xe điện Mustang Mach-E"

'Mừng lễ lớn cùng Ford du ngoạn muôn nơi'
Ford Mustang Mach-E

Với tổng trị giá lên đến 130 triệu đồng. Theo đó, khi đặt mua Mustang Mach-E trước ngày 30/9/2025 khách hàng ngoài việc được sở hữu xe với mức giá bản lẻ ưu đãi 2.499.000.000 đồng (đã bao gồm VAT), khách hàng sẽ được tặng kèm bộ sạc di động để tiện lợi sạc mọi lúc mọi nơi; bộ sạc treo tường và miễn phí dịch vụ lắp đặt chuyên nghiệp; Voucher tương đương 6 tháng sử dụng dịch vụ trạm sạc và bộ quà chào mừng độc quyền cho chủ sở hữu Mustang Mach-E. Tổng giá trị ưu đãi lên đến hơn 130 triệu VNĐ.

Chi tiết chương trình xem thêm tại đây.
Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Nhìn lại khoảnh khắc Khối đứng A80 di chuyển trước Lễ Sơ duyệt 27/8

Nhìn lại khoảnh khắc Khối đứng A80 di chuyển trước Lễ Sơ duyệt 27/8

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

