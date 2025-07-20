Ford Việt Nam xác lập kỷ lục mới

Có thể nói, trong ba thập kỷ có mặt tại Việt Nam, Ford đã không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua các dịch vụ thông minh và cá nhân hóa. Dịch vụ lưu động 4h hoặc miễn phí của Ford đã và đang tiếp cận hàng nghìn khách hàng tại Hà Nội và nay mở rộng tới thành phố Hồ Chí Minh, trở thành một điểm nhấn trong chiến lược nâng tầm trải nghiệm khách hàng của Ford tại Việt Nam.

Ford Everest - dòng SUV cỡ trung cao cấp

Việc có thể duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ cũng như tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong ở nhiều phân khúc thông qua những con số tích cực không chỉ phản ánh chiến lược kinh doanh hiệu quả, mà còn là minh chứng rõ nét cho cam kết lắng nghe và thấu hiểu nhu cầu khách hàng suốt ba thập kỷ đồng hành cùng thị trường Việt Nam.

Cụ thể, kết quả kinh doanh ấn tượng trong 6 tháng đầu năm nay với tổng doanh số 21.700 xe, tương đương mức tăng trưởng 23% so với cùng kỳ năm 2024. Thành công này có sự đóng góp của 4.167 xe đã được bán ra trong tháng 6 vừa qua, tăng 26% so với tháng 6/2024. Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng lớn của các dòng sản phẩm Ford và sự nhất quán mạnh mẽ của mạng lưới đại lý trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ford Ranger tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong phân khúc bán tải

Trong đó, Ford Ranger tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu trong phân khúc bán tải với 7.785 xe bán ra, chiếm 67% thị phần, và trở thành lựa chọn ưu tiên của cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhờ thiết kế đậm chất Mỹ, khả năng vận hành bền bỉ và công nghệ tiên tiến.

Ford Everest tiếp tục là dòng SUV cỡ trung cao cấp thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dùng, với 5.134 xe bán ra, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024. Dẫn đầu phân khúc với 73% thị phần nhờ vào sự kết hợp hài hòa giữa tiện nghi, linh hoạt và cảm giác lái vững chắc.

Ford Territory cũng đạt 5.630 xe bán ra trong nửa đầu năm

Ở phân khúc xe đa dụng đô thị hạng C, Ford Territory cũng đạt 5.630 xe bán ra trong nửa đầu năm, tăng hơn 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, tháng 5 vừa qua mẫu xe này đã dẫn đầu phân khúc với doanh số kỷ lục lên đến 1.481 xe, chiếm 24% thị phần. Kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam Ford Territory đã ghi nhận tổng doanh số gần 24.000 xe, đây là minh chứng rõ nét cho sức hút bền bỉ của mẫu xe này trên thị trường.

Ford Transit tiếp tục là mẫu xe thương mại bán chạy nhất thị trường

Ford Transit tiếp tục là mẫu xe thương mại bán chạy nhất thị trường với 3.020 xe bán ra, chiến 78% thị phần và tăng trưởng gần 40% so với cùng kỳ năm 2024, khẳng định sự tin tưởng của các doanh nghiệp vận tải và lữ hành.

Không chỉ tăng trưởng mạnh về doanh số, Ford Việt Nam còn tập trung phát triển các nền tảng dịch vụ và công nghệ mới nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng theo đúng định hướng toàn cầu Ford+.

Dịch vụ Lưu động 4 giờ hoặc miễn phí là một sáng kiến nổi bật

Trong đó có thể kể đến Dịch vụ Lưu động 4 giờ hoặc miễn phí là một sáng kiến nổi bật, được phát triển từ chính nhu cầu thực tế của người dùng. Được triển khai từ năm 2024 tại Hà Nội và nay mở rộng tới thành phố Hồ Chí Minh, dịch vụ lưu động 4 giờ hoặc miễn phí đã giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, tối ưu lịch trình và nâng cao sự an tâm khi sử dụng xe Ford. Đến nay đã có gần 8000 khách hàng đã tiếp cận và tin tưởng sử dụng, khẳng định hiệu quả và tính nhân văn của dịch vụ này trong việc cá nhân hóa trải nghiệm sở hữu xe.

Ứng dụng FordPass là nền tảng kết nối toàn diện giữa người dùng và xe

Ứng dụng FordPass là nền tảng kết nối toàn diện giữa người dùng và xe đã đạt tỷ lệ kích hoạt lên tới 93% tính đến thời điểm hiện tại, trở thành thị trường có tỷ lệ sử dụng FordPass cao nhất toàn cầu. Thành tích này không chỉ thể hiện khả năng thích nghi nhanh với công nghệ mà còn phản ánh cam kết mạnh mẽ của Ford trong việc mang đến trải nghiệm hiện đại, kết nối và lấy khách hàng làm trung tâm.