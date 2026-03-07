MEDLATEC Group Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập và Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, TS.BS Vũ Mạnh Hà đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho MEDLATEC Group nhằm ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là tiên phong phát triển dịch vụ lấy mẫu và xét nghiệm tại nhà.

TS Nguyễn Trí Anh, Tổng Giám đốc Tập đoàn MEDLATEC GROUP phát biểu tại buổi lễ.

Trước đó, MEDLATEC cũng từng được trao tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng như Cờ thi đua của Chính phủ, danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2024, Huân chương Lao động hạng Ba cùng nhiều bằng khen của các cơ quan Trung ương.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, MEDLATEC công bố chương trình tặng 3.000 gói xét nghiệm giải mã gen với tổng trị giá khoảng 8 tỷ đồng nhằm tri ân sự đồng hành của người dân trong suốt chặng đường phát triển.

Tiền thân của MEDLATEC là phòng xét nghiệm lâm sàng tổng hợp do TS.BS Nguyễn Anh Trí cùng các cộng sự sáng lập tại Hà Nội năm 1996. Từ quy mô ban đầu còn hạn chế, đơn vị từng bước xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc và mở rộng hoạt động.

Hệ thống Y tế MEDLATEC vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Một dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của MEDLATEC là việc tiên phong triển khai dịch vụ lấy mẫu xét nghiệm tại nhà – mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện, tiết kiệm thời gian và giảm nguy cơ lây nhiễm.

Sau 30 năm phát triển, MEDLATEC đã trở thành hệ thống y tế tư nhân quy mô lớn với 2 bệnh viện, 41 phòng khám và hơn 100 văn phòng lấy mẫu trên toàn quốc, đồng thời mở rộng hoạt động sang thị trường Campuchia.

Đẩy mạnh công nghệ và chuyển đổi số trong y tế

Hiện nay, MEDLATEC đầu tư hơn 500 hệ thống máy xét nghiệm hiện đại, có khả năng thực hiện khoảng 15 triệu mẫu xét nghiệm mỗi năm với hơn 2.000 danh mục kỹ thuật từ cơ bản đến chuyên sâu.

Song song với đầu tư chuyên môn, hệ thống cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị và khám chữa bệnh, triển khai các nền tảng như SAP, ERP, CRM, HIS, LIS và PACS nhằm tối ưu quy trình vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Ứng dụng My MEDLATEC giúp người dân dễ dàng đặt lịch khám, theo dõi kết quả xét nghiệm, quản lý hồ sơ sức khỏe và nhận tư vấn y tế từ xa.

Trung tâm Xét nghiệm MEDLATEC được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại hàng đầu .

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, MEDLATEC tiếp tục kiên định chiến lược lấy dịch vụ lấy mẫu bệnh phẩm tại nhà làm chủ lực, đồng thời phát triển hệ thống xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Dự kiến trong năm 2026, Bệnh viện Quốc tế MEDLATEC tại 108 Nguyễn Hoàng (Hà Nội) sẽ đi vào hoạt động với quy mô 350 giường bệnh, công suất phục vụ khoảng 2.500 lượt khám ngoại trú mỗi ngày.

Đây là cơ sở khám chữa bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế trong Hệ thống Y tế MEDLATEC nhằm mang đến trải nghiệm khám chữa bệnh hiện đại và toàn diện.

Song song đó là mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị và chẩn đoán; tiếp tục triển khai các chương trình vì cộng đồng; đóng góp thiết thực cho sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.