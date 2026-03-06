Anthropic quay lại đàm phán sau khi bị chính quyền Trump 'tuýt còi'

Chuyển động số
Sau khi các cuộc thương lượng đổ vỡ và Nhà Trắng yêu cầu các cơ quan liên bang ngừng sử dụng công cụ của Anthropic, CEO Dario Amodei được cho là đã quay lại bàn đàm phán với Bộ Quốc phòng Mỹ. Diễn biến mới cho thấy cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các công ty AI để giành vị trí trong hệ thống công nghệ quân sự của Washington.
Cuộc chiến AI tại Lầu Năm Góc đang nóng lên
Động thái này diễn ra sau khi các cuộc đàm phán trước đó đổ vỡ, trong đó chính quyền Trump chỉ đạo các cơ quan liên bang ngừng sử dụng các công cụ của Anthropic và đe dọa xếp công ty này vào danh sách rủi ro chuỗi cung ứng. Ảnh minh họa: Getty.

Theo tờ Financial Times, Giám đốc điều hành của Anthropic, ông Dario Amodei đã quay lại bàn đàm phán với Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sau khi các cuộc thương lượng trước đó về việc quân đội Mỹ sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo của công ty bị đổ vỡ.

Nguồn tin của tờ báo cho biết Amodei đang thảo luận với Emil Michael, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phụ trách nghiên cứu và kỹ thuật, nhằm đạt được thỏa thuận về các điều khoản cho phép Lầu Năm Góc tiếp cận các mô hình AI Claude do Anthropic phát triển.

Trước đó, các cuộc đàm phán đã sụp đổ vào thứ Sáu sau khi Donald Trump chỉ đạo các cơ quan liên bang ngừng sử dụng công cụ của Anthropic. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thậm chí tuyên bố công ty này có thể bị coi là rủi ro đối với chuỗi cung ứng an ninh quốc gia.

Tuần trước, Emil Michael cũng công kích Amodei trên mạng xã hội X, gọi CEO của Anthropic là “kẻ nói dối” và cáo buộc ông có “tâm lý tự cho mình là Chúa”.

Nếu đạt được thỏa thuận mới, quân đội Mỹ có thể tiếp tục sử dụng công nghệ AI của Anthropic – được cho là đã hỗ trợ trong các hoạt động liên quan đến cuộc xung đột giữa Washington và Iran.

Trước đó, mô hình Claude từng trở thành hệ thống AI chủ lực đầu tiên được triển khai trong các mạng lưới mật của chính phủ Mỹ thông qua hợp đồng trị giá khoảng 200 triệu USD do Bộ Quốc phòng trao cho Anthropic.

Tuy nhiên, công ty này sau đó yêu cầu các điều khoản đảm bảo rằng công nghệ của họ sẽ không được sử dụng cho hoạt động giám sát trong nước hoặc các hệ thống vũ khí tự động. Ngược lại, Lầu Năm Góc muốn quân đội có quyền sử dụng công nghệ cho bất kỳ mục đích hợp pháp nào.

Anthropic đối đầu Lầu Năm Góc vì từ chối vũ khí tự hành và theo dõi công dân Anthropic đối đầu Lầu Năm Góc vì từ chối vũ khí tự hành và theo dõi công dân

Hôm 26/2/2026, Giám đôc điều hành Dario Amodei cho biết Anthropic vẫn giữ vững hai giới hạn an toàn, dù Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ ...

Theo một bản ghi nhớ nội bộ mà Financial Times tiếp cận, Amodei nói rằng gần cuối quá trình thương lượng, Bộ Quốc phòng đã đề nghị chấp nhận các điều khoản của Anthropic nếu công ty loại bỏ một cụm từ liên quan đến “phân tích dữ liệu thu thập hàng loạt”. Ông cho rằng điều này “hoàn toàn trùng khớp với kịch bản mà chúng tôi lo ngại nhất”.

Trong bức thư gửi nhân viên, Amodei cũng cáo buộc thông điệp từ Lầu Năm Góc và OpenAI - công ty vừa ký thỏa thuận mới với Bộ Quốc phòng cho rằng “chỉ toàn là những lời nói dối trắng trợn hoặc cố tình gây nhầm lẫn”.

Việc OpenAI đạt thỏa thuận với Lầu Năm Góc chỉ vài giờ sau khi Nhà Trắng lên án Anthropic đã gây ra phản ứng mạnh mẽ từ dư luận. Theo nhiều báo cáo, ứng dụng Claude chứng kiến lượng tải xuống tăng vọt, trong khi ứng dụng ChatGPT bị gỡ cài đặt với tốc độ cao hơn.

Sau đó, CEO OpenAI Sam Altman cho biết công ty của ông “không nên vội vàng” trong thương vụ này và đang xem xét bổ sung các biện pháp bảo vệ liên quan đến cách Bộ Quốc phòng có thể sử dụng công nghệ của họ.

Trong một bài đăng trên X, Altman cũng nhấn mạnh rằng Anthropic không nên bị coi là rủi ro chuỗi cung ứng và hy vọng Bộ Quốc phòng sẽ đưa ra cho công ty này những điều khoản tương tự như thỏa thuận đã ký với OpenAI.

Anthropic được thành lập năm 2021 bởi một nhóm cựu nhân viên và nhà nghiên cứu của OpenAI sau những bất đồng về định hướng phát triển, với mục tiêu xây dựng các hệ thống trí tuệ nhân tạo “ưu tiên an toàn”.

Trong nhiều tháng qua, một số quan chức chính phủ Mỹ đã chỉ trích Anthropic vì cho rằng công ty quá chú trọng đến vấn đề an toàn AI, điều mà họ cho là có thể làm chậm quá trình triển khai công nghệ trong lĩnh vực quốc phòng.

Gần đây, một nhóm các công ty công nghệ lớn bao gồm Nvidia, Google và Anthropic đã gửi thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth, bày tỏ lo ngại về việc một công ty Mỹ bị gắn nhãn rủi ro trong chuỗi cung ứng.

Hiện Bộ Quốc phòng Mỹ và Anthropic chưa đưa ra bình luận chính thức về các cuộc đàm phán đang diễn ra.

