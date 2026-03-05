Hà Nội bay thử UAV phục vụ quản lý Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026

Hoạt động bay thực nghiệm được triển khai tại khu vực quần thể di tích thắng cảnh Hương Sơn – nơi đang diễn ra mùa lễ hội với lượng lớn du khách về tham quan, hành hương. Đây được xem là bước khảo sát quan trọng nhằm đánh giá tính khả thi của việc đưa thiết bị bay không người lái vào hỗ trợ quản lý lễ hội, vận chuyển hàng hóa và bảo vệ môi trường tại khu di tích.

Tại buổi thực nghiệm, Công ty Tecapro đã triển khai các chuyến bay thử bằng thiết bị UAV do Nhà máy Z113 (Bộ Quốc phòng) sản xuất. Các thiết bị được thử tải với trọng lượng khoảng 5kg trên lộ trình bay dài khoảng 1km.

UAV bay giám sát, vận chuyển hàng hóa tại Lễ hội Du lịch Chùa Hương.

Hai loại UAV được đưa vào bay thử gồm: DJI Matrice 4T và UAV 50. Trong đó, UAV DJI Matrice 4T được sử dụng với chức năng giám sát, quan sát từ trên cao nhằm phục vụ công tác quản lý địa bàn, theo dõi tình hình lễ hội. Trong khi đó, UAV 50 được sử dụng cho mục đích thử nghiệm vận chuyển hàng hóa thực tế.

Các chuyến bay được triển khai ở trần bay khoảng 180m, thực hiện thử tải hàng hóa hai chiều từ khu vực bến thuyền Hang Vò vào các vị trí được chỉ định trong quần thể lễ hội. Hoạt động bay diễn ra an toàn, đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo các yêu cầu về an ninh, an toàn hàng không.

Theo đại diện đơn vị thực hiện, việc thử nghiệm lần này nhằm đánh giá khả năng ứng dụng thiết bị bay trong điều kiện thực tế tại khu vực lễ hội có địa hình phức tạp, trải dài và thường xuyên tập trung đông người.

Đại tá Nguyễn Tiến Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Tecapro cho biết, việc tổ chức bay thực nghiệm lần đầu tại khu vực Chùa Hương có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để nghiên cứu và triển khai các bước tiếp theo trong việc đưa UAV vào phục vụ công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Theo ông Thắng, kết quả thử nghiệm bước đầu cho thấy việc ứng dụng UAV trong hoạt động quản lý và điều hành Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 là hoàn toàn khả thi. “Các thiết bị UAV hiện nay có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như giám sát địa bàn, vận chuyển hàng hóa, hỗ trợ quản lý trật tự và an ninh. Đối với những địa bàn có diện tích rộng, trải dài và địa hình phức tạp như xã Hương Sơn, UAV có thể hỗ trợ rất hiệu quả cho chính quyền địa phương trong công tác quản lý”, Đại tá Nguyễn Tiến Thắng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, UAV còn có thể giúp tăng cường khả năng quan sát từ trên cao, hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện sớm các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức lễ hội, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho du khách.

Theo tính toán của đơn vị triển khai, UAV có thể vận chuyển hàng hóa với tải trọng lớn, tối đa lên tới khoảng 100kg mỗi chuyến. Thời gian bay từ điểm cất cánh đến vị trí chỉ định chỉ khoảng 5 phút, giúp giảm đáng kể thời gian và nhân lực so với phương thức vận chuyển truyền thống hiện nay.

Ngoài ra, việc vận chuyển bằng đường bay còn giúp giảm áp lực cho hệ thống giao thông trong khu vực lễ hội, hạn chế tình trạng ùn ứ tại một số điểm tập trung đông du khách. Đại diện Tecapro cũng cho biết, các thiết bị UAV sử dụng trong thử nghiệm cũng như dự kiến triển khai thực tế đều là các thiết bị được sản xuất tại Việt Nam, bởi các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Các thiết bị này đã từng tham gia thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng như cứu nạn cứu hộ, bảo vệ an ninh quốc phòng, phòng chống cháy rừng, thám sát địa bàn và xây dựng bản đồ. Do đó, việc sử dụng UAV trong công tác quản lý lễ hội được đánh giá là phương án an toàn, bảo mật cao và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tại buổi làm việc đánh giá kết quả bay thực nghiệm, ông Trần Đức Hải, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn đánh giá cao hiệu quả của hoạt động thử nghiệm cũng như năng lực của các thiết bị bay do Công ty Tecapro triển khai.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn, khu vực tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương có địa bàn rộng, trải dài với nhiều khu vực núi rừng và hệ thống di tích phân bố trên diện tích lớn. Trong khi đó, các phương tiện và giải pháp quản lý hiện nay vẫn chủ yếu dựa trên phương thức truyền thống, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh việc quản lý khu di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn, chính quyền xã còn quản lý diện tích rừng lên tới hàng nghìn hecta. Do đó, việc ứng dụng công nghệ mới, đặc biệt là thiết bị bay không người lái, sẽ hỗ trợ rất hiệu quả cho địa phương trong công tác quản lý địa bàn.

Ông Trần Đức Hải cho rằng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của người dân và các hộ kinh doanh trong khu vực lễ hội là rất lớn, trong khi việc vận chuyển rác thải ra khu vực tập kết vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong những thời điểm cao điểm khi lượng du khách tăng mạnh, tình trạng quá tải tại một số khu vực vẫn có thể xảy ra.

“Việc đưa UAV vào hỗ trợ công tác quản lý và vận hành tại khu di tích là rất cần thiết và hứa hẹn mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, để triển khai lâu dài, cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá đầy đủ hiệu quả thực tế cũng như bài toán kinh tế, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương”, Bí thư Đảng ủy xã Hương Sơn nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết, chính quyền địa phương sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Công ty Tecapro các điều kiện cần thiết trong phạm vi cho phép để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mô hình ứng dụng UAV trong thực tế.

“Để phục vụ mục tiêu lâu dài và toàn diện, chính quyền xã Hương Sơn sẵn sàng hỗ trợ các điều kiện cần thiết để có thể triển khai bay UAV phục vụ công tác quản lý, tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương cũng như các nhiệm vụ khác trên địa bàn”, ông Trần Đức Hải khẳng định.

Việc tổ chức bay thực nghiệm UAV tại Lễ hội Du lịch Chùa Hương được đánh giá là bước đi mới trong quá trình nghiên cứu ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số vào công tác quản lý lễ hội.

Nếu được triển khai hiệu quả trong thời gian tới, UAV không chỉ hỗ trợ công tác vận chuyển hàng hóa, xử lý rác thải mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ du khách khi về tham quan, hành hương tại khu di tích thắng cảnh Hương Sơn.