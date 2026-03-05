Đây là lần đầu tiên OPPO mở rộng dòng sản phẩm mang định vị Ultra ra ngoài thị trường Trung Quốc, thể hiện định hướng phát triển dài hạn và cam kết đầu tư bền vững đối với thị trường quốc tế.

OPPO Find X9 Ultra ra mắt toàn cầu tại MWC 2026

Theo OPPO, Find X9 Ultra được trang bị hệ thống hình ảnh tiên tiến nhất được OPPO nghiên cứu phát triển trên smartphone. Thiết bị tích hợp các công nghệ về quang học thế hệ mới và xử lý hình ảnh tối ưu nhằm hướng đến việc thiết lập chuẩn mực mới cho nhiếp ảnh di động.

Hệ thống camera được đồng phát triển với Hasselblad tiếp tục kế thừa và phát huy nền tảng hợp tác giữa hai thương hiệu trong lĩnh vực hình ảnh chuyên nghiệp.

Với thông điệp “Built to Be Your Next Camera” (tạm dịch là Mở ra kỷ nguyên nhiếp ảnh di động mới), Find X9 Ultra hứa hạn mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh chuẩn chuyên nghiệp trên một chiếc smartphone flagship.

Phát biểu tại sự kiện trong khuôn khổ triển lãm MWC 2026 đang diễn ra tại Barcelona, ông Elvis Zhou, CEO OPPO châu Âu, cho biết: “Năm 2026, 'Ultra' đang dần trở thành một danh xưng phổ biến trên thị trường smartphone. Chúng tôi tin rằng một định vị đẳng cấp phải được bảo chứng bằng những đột phá công nghệ thực thụ. Với Find X9 Ultra, OPPO không chỉ tái định nghĩa giá trị thực sự của từ 'Ultra', mà còn thiết lập một hệ quy chiếu hoàn toàn mới cho nhiếp ảnh di động”.

Vào năm ngoái, OPPO chính thức ra mắt bộ đôi Find X9 và Find X9 Pro, và Find X9 Ultra là mẫu smartphone cao cấp nhất thuộc dòng Find X9 Series, và được OPPO đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo giúp OPPO hoàn thiện dải sản phẩm Find X9 Series, đồng thời khẳng định mạnh mẽ vị thế dẫn đầu trong cuộc đua công nghệ di động toàn cầu.

Thông tin chi tiết về cấu hình và thời điểm mở bán sẽ được OPPO liên tục cập nhật và công bố theo từng giai đoạn. Theo dõi kênh thông tin chính thức của OPPO để cập nhật và đón chờ những thông tin mới nhất về sản phẩm.