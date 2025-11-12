Điện tử tiêu dùng
OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

Phạm Anh

Phạm Anh

09:41 | 12/11/2025
Cột mốc này không chỉ cho thấy sức hút của Find X9 Series, mà còn khẳng định niềm tin của người dùng Việt đối với chiến lược “King of Mobile Photography” toàn diện mà OPPO theo đuổi trên dòng flagship Find X.
OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10 OPPO Find X9 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam, giá từ 22,9 triệu đồng

Hai tuần trước, Find X9 Series đã ra mắt chính thức ra mắt mãn nhãn tại The X Show trên không gian du thuyền sang trọng, nơi âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu được dàn dựng như một buổi đại nhạc hội chuyên nghiệp. Sự kiện không chỉ là hoạt động công bố, mà còn là bối cảnh thực tế để Find X9 Series chứng minh khả năng phối hợp đồng bộ giữa hệ thống Camera Hasselblad chuyên nghiệp và nền tảng xử lý hình ảnh.

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series
OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

Suốt sự kiện, Find X9 Series đã ghi lại trọn vẹn các tiết mục với nhiều góc chụp khác nhau, từ toàn cảnh sân khấu đến cận cảnh nghệ sĩ. Đặc biệt, Camera Tele Hasselblad 200MP trên Find X9 Pro kết hợp ống kính tăng tiêu cự Hasselblad cho khả năng zoom quang học tương đương 10x (230mm), giúp người dùng vẫn có thể bắt rõ nét khuôn mặt, thần thái và trang phục biểu diễn dù đứng ở khoảng cách xa.

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series
OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

OPPO Find X9 Pro với camera Tele Hasselblad 200MP bắt trọn khoảnh khắc biểu diễn của Hồ Ngọc Hà trên sân khấu The X Show

Không chỉ nổi bật với khả năng nhiếp ảnh, Find X9 Series còn gây ấn tượng với bộ công cụ OPPO AI được thể hiện sống động ngay trên sân khấu The X Show. Các tính năng AI như trợ lý hội thoại thông minh, ghi âm, dịch thuật trực tiếp,… được trình bày một cách trực quan cho khán giả.

Và khi kết hợp với ColorOS 16, Find X9 Series mang đến nhiều trải nghiệm AI hữu dụng như Không gian Tinh thần (AI Mind Space) cho phép người dùng lưu nhanh thông tin quan trọng với phím cứng Snap Key; Trợ lý chỉnh sửa hình ảnh AI hỗ trợ cân chỉnh sáng, tối ưu tông da, và tái hiện chi tiết trong nhiều bối cảnh khác nhau. Nhờ đó, Find X9 Series không chỉ là một thiết bị chụp ảnh tốt, mà còn là trợ lý AI cá nhân đồng hành cùng người dùng trong công việc, giải trí và sáng tạo.

OPPO Find X9 Series còn tiếp tục khẳng định vị thế “King of Mobile Photography” khi sở hữu vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 kết hợp Thuật Toán Trinity Engine 2.0, giúp tối ưu đa nhiệm, giảm tới 55% điện năng tiêu thụ trong một số tác vụ nhưng vẫn duy trì độ mượt mà khi sử dụng dài hạn. Viên pin Silicon Carbon dung lượng lên đến 7.500mAh đi kèm công nghệ sạc nhanh có dây SUPERVOOC™ 80W và sạc nhanh không dây AIRVOOC™ 50W mang lại thời lượng sử dụng bền bỉ và khả năng nạp lại năng lượng nhanh chóng, phù hợp với nhịp sống năng động.

Màn hình AMOLED phẳng viền siêu mỏng 1.15mm với tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên đến 3.600 nit cho chất lượng hiển thị sắc nét, rực rỡ và đảm bảo khả năng quan sát tốt ngay cả khi sử dụng ngoài trời.

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series
OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series
OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series
OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

Sự kiện mở bán Find X9 Series tại các đại lý bán lẻ

Thông qua hệ thống trung tâm chăm sóc khách hàng toàn quốc và các dịch vụ cao cấp dành riêng cho người dùng Find X9 Series, người dùng được hỗ trợ bảo hành toàn cầu, bảo hành tận nơi trong 90 phút cùng nhiều ưu đãi đi kèm. Đặc biệt từ nay đến hết ngày 30.11.2025, khi mua OPPO Find X9 Series, khách hàng sẽ nhận được gói ưu đãi đặc biệt với tổng giá trị lên đến 10.000.000 VNĐ, bao gồm:

Gói Premium Service+: Bảo hành 24 tháng, bảo hành màn hình 12 tháng, bảo hành tận nơi trong 90 phút và bảo hành toàn cầu, giúp người dùng an tâm sử dụng trong suốt vòng đời sản phẩm.

Chương trình thu cũ đổi mới: Hỗ trợ trợ giá lên đến 4.000.000 VNĐ khi đổi từ thiết bị cũ sang OPPO Find X9 Series tại các hệ thống bán lẻ tham gia chương trình.

Trả góp 0% lãi suất

Gói dung lượng data Viettel 100GB: Tăng trải nghiệm kết nối, giải trí và làm việc trực tuyến.

Gói Google One AI Premium trong 3 tháng: Mở rộng dung lượng lưu trữ đám mây và sử dụng các tính năng AI cao cấp.

Người dùng quan tâm OPPO Find X9 Series tham khảo thông tin tại các đại lý bán lẻ CellphoneS, Thế Giới Di Động, FPT Shop và Viettel Store.

OPPO Find X9 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam, giá từ 22,9 triệu đồng

OPPO Find X9 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam, giá từ 22,9 triệu đồng

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

OPPO ra mắt

OPPO ra mắt 'chiến binh A-Bền' A6 Pro Series

LG ra mắt giải pháp giặt sấy công nghiệp cho mô hình thương mại và dịch vụ mới

LG ra mắt giải pháp giặt sấy công nghiệp cho mô hình thương mại và dịch vụ mới

Kinh tế số
Theo đó, bộ đôi thiết bị giặt sấy mới không chỉ được trang bị động cơ biến tần truyền động trực tiếp Inverter Direct Drive™ giúp tiết kiệm điện năng mà còn sở hữu dung tích lớn lên đến 13kg với máy giặt và 10,2 kg với máy sấy.
JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và thời thượng

JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và thời thượng

E-Fashion
Hướng đến người dùng trẻ năng động, yêu thích các hoạt động ngoài trời nên cả 3 mẫu tai nghe này đều được thiết kế chắc chắn, sắc màu đa dạng, đi cùng âm thanh chất lượng cao.
Cùng Signify và Tinh tế, định hình lại không gian giải trí với đèn chiếu sáng

Cùng Signify và Tinh tế, định hình lại không gian giải trí với đèn chiếu sáng

Điện tử tiêu dùng
Sự kiện cho thấy cách các giải pháp chiếu sáng WiZ (thuộc hệ thống giải pháp Signify) có thể nâng tầm mọi khoảnh khắc giải trí và làm việc, biến không gian nhà ở thành một rạp chiếu phim hay một góc gaming chuyên nghiệp một cách dễ dàng và tiện lợi.
Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Văn phòng
Huawei cũng cho biết, mẫu máy tính bảng HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới được trang bị công nghệ Màn hình PaperMatte cải tiến với công nghệ quang học, mang đến khả năng hiển thị vượt trội. Kết hợp với bàn phím rời, bộ WPS Office PC miễn phí, HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Moi mở ra một kỷ nguyên của năng suất di động cho giới trẻ, đồng hành cho những khởi đầu đầy hứng khởi.
Canon ra mắt máy ảnh EOS R6 Mark III và ống kính RF 45mm f/1.2 STM

Canon ra mắt máy ảnh EOS R6 Mark III và ống kính RF 45mm f/1.2 STM

E-Fashion
Đây là sản phẩm được thiết kế dành cho người đam mê nhiếp ảnh và người dùng bán chuyên, với những cải tiến vượt trội như cảm biến 32.5 MP, khả năng quay video RAW 7K 60p trực tiếp, hỗ trợ quay video Open Gate… giúp nâng tầm chuẩn mực cho dòng máy ảnh kiếm máy quay phim chất lượng cao.
Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Vụ rò rỉ clip nhạy cảm tại Hải Hậu: Camera bị hack hay người có quyền truy cập phát tán?

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Lee Sang-hyeok (Faker): Từ cậu bé mất mẹ đến Quỷ Vương sáu lần vô địch thế giới

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Google Apps Summit 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

CKTG 2025:

CKTG 2025: 'Đại chiến viễn thông' kết thúc, T1 vô địch 3 lần liên tiếp

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

