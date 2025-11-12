Hai tuần trước, Find X9 Series đã ra mắt chính thức ra mắt mãn nhãn tại The X Show trên không gian du thuyền sang trọng, nơi âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu được dàn dựng như một buổi đại nhạc hội chuyên nghiệp. Sự kiện không chỉ là hoạt động công bố, mà còn là bối cảnh thực tế để Find X9 Series chứng minh khả năng phối hợp đồng bộ giữa hệ thống Camera Hasselblad chuyên nghiệp và nền tảng xử lý hình ảnh.

OPPO Find X9 Series tăng trưởng gấp 5 lần so với Find X8 Series

Suốt sự kiện, Find X9 Series đã ghi lại trọn vẹn các tiết mục với nhiều góc chụp khác nhau, từ toàn cảnh sân khấu đến cận cảnh nghệ sĩ. Đặc biệt, Camera Tele Hasselblad 200MP trên Find X9 Pro kết hợp ống kính tăng tiêu cự Hasselblad cho khả năng zoom quang học tương đương 10x (230mm), giúp người dùng vẫn có thể bắt rõ nét khuôn mặt, thần thái và trang phục biểu diễn dù đứng ở khoảng cách xa.

OPPO Find X9 Pro với camera Tele Hasselblad 200MP bắt trọn khoảnh khắc biểu diễn của Hồ Ngọc Hà trên sân khấu The X Show

Không chỉ nổi bật với khả năng nhiếp ảnh, Find X9 Series còn gây ấn tượng với bộ công cụ OPPO AI được thể hiện sống động ngay trên sân khấu The X Show. Các tính năng AI như trợ lý hội thoại thông minh, ghi âm, dịch thuật trực tiếp,… được trình bày một cách trực quan cho khán giả.

Và khi kết hợp với ColorOS 16, Find X9 Series mang đến nhiều trải nghiệm AI hữu dụng như Không gian Tinh thần (AI Mind Space) cho phép người dùng lưu nhanh thông tin quan trọng với phím cứng Snap Key; Trợ lý chỉnh sửa hình ảnh AI hỗ trợ cân chỉnh sáng, tối ưu tông da, và tái hiện chi tiết trong nhiều bối cảnh khác nhau. Nhờ đó, Find X9 Series không chỉ là một thiết bị chụp ảnh tốt, mà còn là trợ lý AI cá nhân đồng hành cùng người dùng trong công việc, giải trí và sáng tạo.

OPPO Find X9 Series còn tiếp tục khẳng định vị thế “King of Mobile Photography” khi sở hữu vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 kết hợp Thuật Toán Trinity Engine 2.0, giúp tối ưu đa nhiệm, giảm tới 55% điện năng tiêu thụ trong một số tác vụ nhưng vẫn duy trì độ mượt mà khi sử dụng dài hạn. Viên pin Silicon Carbon dung lượng lên đến 7.500mAh đi kèm công nghệ sạc nhanh có dây SUPERVOOC™ 80W và sạc nhanh không dây AIRVOOC™ 50W mang lại thời lượng sử dụng bền bỉ và khả năng nạp lại năng lượng nhanh chóng, phù hợp với nhịp sống năng động.

Màn hình AMOLED phẳng viền siêu mỏng 1.15mm với tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên đến 3.600 nit cho chất lượng hiển thị sắc nét, rực rỡ và đảm bảo khả năng quan sát tốt ngay cả khi sử dụng ngoài trời.

Sự kiện mở bán Find X9 Series tại các đại lý bán lẻ

Thông qua hệ thống trung tâm chăm sóc khách hàng toàn quốc và các dịch vụ cao cấp dành riêng cho người dùng Find X9 Series, người dùng được hỗ trợ bảo hành toàn cầu, bảo hành tận nơi trong 90 phút cùng nhiều ưu đãi đi kèm. Đặc biệt từ nay đến hết ngày 30.11.2025, khi mua OPPO Find X9 Series, khách hàng sẽ nhận được gói ưu đãi đặc biệt với tổng giá trị lên đến 10.000.000 VNĐ, bao gồm:

Gói Premium Service+: Bảo hành 24 tháng, bảo hành màn hình 12 tháng, bảo hành tận nơi trong 90 phút và bảo hành toàn cầu, giúp người dùng an tâm sử dụng trong suốt vòng đời sản phẩm.

Chương trình thu cũ đổi mới: Hỗ trợ trợ giá lên đến 4.000.000 VNĐ khi đổi từ thiết bị cũ sang OPPO Find X9 Series tại các hệ thống bán lẻ tham gia chương trình.

Trả góp 0% lãi suất

Gói dung lượng data Viettel 100GB: Tăng trải nghiệm kết nối, giải trí và làm việc trực tuyến.

Gói Google One AI Premium trong 3 tháng: Mở rộng dung lượng lưu trữ đám mây và sử dụng các tính năng AI cao cấp.

Người dùng quan tâm OPPO Find X9 Series tham khảo thông tin tại các đại lý bán lẻ CellphoneS, Thế Giới Di Động, FPT Shop và Viettel Store.