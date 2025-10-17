Điện tử tiêu dùng
OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

Hồng Nhung

Hồng Nhung

16:48 | 17/10/2025
Được biết, sự kiện ra mắt dòng flagship mới nhất Find X9 Series của OPPO sẽ diễn ra tại Barcelona vào ngày 28 tháng 10 năm 2025 tới đây.
Sau thành công vang dội của thế hệ tiền nhiệm, bộ đôi Find X9 và Find X9 Pro được kỳ vọng sẽ thiết lập tiêu chuẩn đột phá mới cho nhiếp ảnh di động và phân khúc flagship trên toàn thế giới.

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10
Sự kiện ra mắt toàn cầu OPPO Find X9 Series sẽ diễn ra vào ngày 28/10 tại Barcelona, Tây Ban Nha

Đáng chú ý, Đại sứ thương hiệu - Sơn Tùng M-TP – đã đăng tải hình ảnh mở hộp và trải nghiệm Find X9 Pro đầu tiên tại Việt Nam. Tín hiệu này cho thấy OPPO Việt Nam cũng sẽ chính thức công bố ra mắt thế hệ flagship mới nhất Find X9 Series tại Việt Nam, mang đến cho người dùng Việt Nam cơ hội trải nghiệm sản phẩm flagship sớm nhất mà không cần phải chờ đợi.

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10

Đại sứ Sơn Tùng M-TP trải nghiệm Find X9 Pro đầu tiên trên thị trường quốc tế

Theo OPPO, với thiết kế tinh tế kết hợp với camera Hasselblad Telephoto 200MP, Find X9 Series là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ ngoài sang trọng và cảm giác cầm nắm thoải mái. Bộ đôi flagship được trang bị màn hình phẳng cao cấp với viền màn hình siêu mỏng chỉ 1,15mm ở cả 4 cạnh. Find X9 sở hữu màn 6,59 inch nhỏ gọn, trong khi Find X9 Pro mang đến trải nghiệm thị giác đắm chìm hơn với kích thước 6,78 inch.

Bên cạnh việc trang bị hệ thống Hasselblad Master Camera kết hợp cùng giải pháp nhiếp ảnh điện toán độc quyền LUMO Image Engine do OPPO tự phát triển, thì ở Find X9 Pro thiết lập một tiêu chuẩn nhiếp ảnh di động mới với camera telephoto Hasselblad 200MP. Máy cũng được trang bị chip MediaTek Dimensity 9500, đưa dòng sản phẩm này trở thành một trong những thiết bị đầu tiên trang bị vi xử lý 3nm tiên tiến này. Kết hợp công nghệ pin silicon-carbon thế hệ thứ ba do OPPO phát triển, với dung lượng 7025mAh (đối với Find X9) và 7500mAh (đối với Find X9 Pro), nhằm đảm bảo thời lượng pin lên đến 2 ngày liên tục.

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10
OPPO Find X9 Series sở hữu camera Hasselblad Telephoto 200MP

Việc sử dụng hệ điều hành ColorOS 16 mới nhất, không chỉ mang đến trải nghiệm mượt mà, mà còn giúp Find X9 Series thiết lập một chuẩn mực mới về một chiếc smartphone thông minh và kết nối. Với công nghệ Hiệu ứng liền mạch và Thuật toán đồ hoạ siêu mượt, giao diện người dùng trở nên linh hoạt và mượt mà hơn bao giờ hết.

Các tính năng như Cân chỉnh sáng chân dung AI với các tính năng AI thông minh khác góp phần tạo nên trải nghiệm liền mạch và truyền cảm hứng để người dùng tự do sáng tạo.

"Với dòng flagship Find X Series, OPPO luôn không ngừng thiết lập tiêu chuẩn mới về khả năng chụp ảnh trên di động, qua việc kết hợp giữa phần cứng dẫn đầu với công nghệ nhiếp ảnh điện toán tối tân. Đặc biệt, qua hợp tác với Hasselblad, Find X9 Series đã tiến thêm một bước đột phá về chất lượng hình ảnh. Kết hợp với thiết kế sang trọng, thời lượng pin mạnh mẽ, và hệ điều hành ColorOS 16 mượt mà, liền mạch, Find X9 Series được kỳ vọng sẽ tái định nghĩa trải nghiệm flagship và khai mở một kỷ nguyên sáng tạo mới với thiết bị di động.” Ông Pete Lau, Giám đốc sản phẩm tại OPPO, chia sẻ.

OPPO Find X9 Series sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29 tháng 10
Find X9 Series mang đến các phiên bản màu trẻ trung và hiện đại, giúp người dùng nổi bật phong cách mỗi ngày

Sự kiện ra mắt Find X9 Series là một phần quan trọng trong chiến lược của OPPO nhằm mang công nghệ di động tiên tiến tiếp cận gần hơn với người dùng trên toàn cầu. Đặc biệt, Đại sứ thương hiệu Sơn Tùng M-TP cũng sẽ trở thành nghệ sĩ mở đầu hành trình khám phá khả năng nhiếp ảnh đột phá của dòng flagship này. Là một biểu tượng đại chúng được giới trẻ yêu mến, Sơn Tùng M-TP không chỉ đơn thuần sử dụng công nghệ mà còn tận dụng Find X9 Pro trở thành công cụ để thể hiện cái tôi nghệ thuật và kể lại những câu chuyện bản sắc riêng của mình.

Bức ảnh Sơn Tùng M-TP chụp bằng Find X9 Pro không chỉ là một hình ảnh toàn cảnh. Mỗi lần crop vào một góc nhỏ là một khung hình độc lập, rõ nét đến mức có thể kể lại một lát cắt với câu chuyện và cảm xúc khác biệt.

Với hàng loạt nâng cấp và đổi mới, Find X9 Series hứa hẹn mang đến trải nghiệm toàn diện cho người dùng.

Sự kiện ra mắt OPPO Find X9 Series sẽ diễn ra vào ngày 29 tháng 10 với hàng loạt sự kiện độc đáo dành riêng cho người dùng Việt Nam. Hãy theo dõi kênh thông tin chính thức của OPPO để cập nhật và đón chờ những thông tin mới nhất về sản phẩm và sự kiện này.

OPPO OPPO Find series OPPO Find X9 Series Đại sứ thương hiệu Sơn Tủng MTP

