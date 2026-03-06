Đốt tiền giành thị phần giao đồ ăn, JD.com lỗ quý đầu tiên sau 4 năm

JD.com thu lỗ lần đầu sau gần 4 năm cạnh tranh trên thị trường takeaway. Ảnh: SCMP

Doanh thu tăng kỷ lục, lợi nhuận mất hơn một nửa

Theo kết quả kinh doanh công bố mới đây, quý II năm 2025, JD.com thu về 356,7 tỷ nhân dân tệ (khoảng 49,7 tỷ USD), tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong gần ba năm, vượt 6% so với dự báo của giới phân tích.

Dù vậy, lợi nhuận ròng chỉ còn 6,2 tỷ nhân dân tệ, giảm 51% so với mức 12,6 tỷ nhân dân tệ cùng kỳ năm trước. Khoản lỗ chiến lược lên tới gần 14,8 tỷ nhân dân tệ, vượt xa hầu hết dự báo. Ngay sau khi báo cáo tài chính công bố, cổ phiếu JD.com trên sàn Hong Kong có lúc giảm hơn 8% trong một phiên. Biên lợi nhuận thu hẹp xuống còn 1,7%.

Takeaway: doanh thu tăng gấp ba, lỗ tăng gấp nhiều lần

Phân khúc “kinh doanh mới” của JD.com, trọng tâm là dịch vụ JD Takeaway, là nguyên nhân chính kéo tụt lợi nhuận toàn tập đoàn.

Doanh thu mảng này tăng gấp ba lần so với cùng kỳ, nhưng khoản lỗ hoạt động lại nở rộng tới 14,8 tỷ nhân dân tệ, biên lỗ âm 106,7%. Nói cách khác, cứ thu về một đồng, JD.com tiêu tốn hơn một đồng chi phí. Mức thâm hụt này tiếp nối khoản lỗ 1,3 tỷ nhân dân tệ từ quý I. Chi phí marketing và khuyến mại tăng tới 127,6% so với cùng kỳ.

Trong dịp khuyến mãi 618, nền tảng JD Food Delivery đạt hơn 25 triệu đơn hàng mỗi ngày, với hơn 1,5 triệu thương nhân đăng ký tham gia. Kết quả này là hệ quả trực tiếp của chiến lược miễn phí hoa hồng cho người bán và trợ giá mạnh tay cho người mua.

Ba ông lớn đốt hơn 100 tỷ nhân dân tệ trong hai quý

Cuộc chiến này bùng nổ từ tháng 2 năm 2025, khi JD.com tiến vào thị trường giao đồ ăn vốn là sân nhà của Meituan.

Chỉ trong hai quý II và III năm 2025, ba tập đoàn Meituan, Alibaba và JD.com tổng cộng tiêu tốn hơn 100 tỷ nhân dân tệ (khoảng 14 tỷ USD) cho trợ giá giao hàng và chi phí bán hàng.

Meituan, công ty dẫn đầu thị trường, ghi nhận khoản lỗ ròng điều chỉnh tới 16 tỷ nhân dân tệ trong quý III, lần thua lỗ đầu tiên sau gần ba năm. Meituan sau đó cảnh báo khoản lỗ cả năm 2025 có thể chạm 24,3 tỷ nhân dân tệ (hơn 3,5 tỷ USD), lật ngược hoàn toàn mức lãi 35,8 tỷ nhân dân tệ đạt được năm 2024.

Cổ phiếu của cả Meituan lẫn JD.com đã mất khoảng 30% giá trị so với đỉnh đầu năm, xóa đi khoảng 70 tỷ USD vốn hóa thị trường kết hợp của hai công ty.

Bán lẻ truyền thống vẫn là điểm tựa vững chắc

Trong khi mảng kinh doanh mới thua lỗ nặng, JD Retail tiếp tục tăng trưởng ổn định. Doanh thu mảng bán lẻ truyền thống đạt 310,1 tỷ nhân dân tệ trong quý II, tăng 20,6% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận hoạt động đạt 4,5%, mức cao kỷ lục trong các quý có chương trình khuyến mãi lớn, và tăng liên tiếp 13 quý về biên lợi nhuận gộp so với cùng kỳ.

CEO Sandy Xu của JD.com khẳng định mảng bán lẻ cốt lõi đang xây dựng nền tảng bền vững, đồng thời cho biết các sáng kiến kinh doanh mới sẽ triển khai theo tốc độ phù hợp để tạo ra giá trị lâu dài.

Cuộc chiến chưa có hồi kết, ai thắng ai thua?

Cơ quan quản lý Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo về các cuộc đua giá phi lý dẫn tới tình trạng “chạy đua xuống đáy”. Dù các đối thủ phát tín hiệu hạ nhiệt dần, thời điểm kết thúc cuộc chiến này vẫn chưa rõ ràng.

Theo dự báo của Morningstar, thị phần tổng giá trị giao dịch của Meituan trong mảng thương mại nhanh có thể giảm từ 73% năm 2024 xuống còn khoảng 55% vào năm 2027. Alibaba dự kiến mở rộng lên 40%, còn JD.com tiếp tục tăng dần thị phần.

Thị trường giao hàng tức thời của Trung Quốc có giá trị 81,9 tỷ USD năm 2024. Người tiêu dùng đang hưởng lợi rõ nhất từ hàng loạt ưu đãi giá rẻ. Nhưng về lâu dài, tập đoàn nào trụ vững trong cuộc chiến đốt tiền này mà không đánh mất nền tảng cốt lõi sẽ nắm quyền định đoạt cục diện toàn ngành.