MediaTek và Starlink Mobile hợp lực đưa cảnh báo khẩn đến mọi góc khuất trên Trái Đất

Tại Triển lãm Di động Thế giới (MWC) 2026 ở Barcelona, MediaTek chính thức trình diễn dịch vụ Starlink Mobile chạy trên nền tảng chip M90, modem 5G đầu tiên trên thế giới tích hợp trực tiếp công nghệ vệ tinh vào phần cứng di động. Đây là lần đầu tiên một modem thương mại cho phép điện thoại phổ thông nhận tín hiệu vệ tinh mà không cần thiết bị ngoại vi hay ăng-ten rời.

Giải pháp vận hành theo mô hình kết nối thẳng từ vệ tinh xuống điện thoại (Direct to Cell), sử dụng băng tần S-Band để truyền tải thông báo khẩn cấp. Cơ chế này cho phép người dùng nhận cảnh báo ngay cả khi toàn bộ hạ tầng viễn thông mặt đất trong khu vực bị tê liệt vì lũ lụt, động đất hoặc mất điện diện rộng.

Gian hàng của MediaTek tại MWC 2026

Hệ thống đã qua kiểm nghiệm thực tế. MediaTek và Starlink Mobile triển khai thành công dịch vụ WEA (Wireless Emergency Alerts) tại Mỹ, Canada và Nhật Bản — ba quốc gia có hạ tầng cảnh báo thiên tai hoạt động liên tục và đặt tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Tính đến nay, hơn 4,4 triệu người đã sử dụng Starlink Mobile trong các tình huống khẩn cấp thực tế, con số phản ánh mức độ tin cậy mà người dùng cuối đặt vào hệ thống này.

Ông JC Hsu, Phó Chủ tịch cấp cao kiêm Tổng Giám đốc mảng Kinh doanh Truyền dẫn Không dây tại MediaTek, khẳng định mục tiêu cốt lõi của hợp tác này là xóa triệt để vùng "mất sóng" cục bộ, hiện tượng nguy hiểm thường xuất hiện đúng lúc thiên tai xảy ra, khi nhu cầu liên lạc khẩn cứu lên cao nhất.

Ông cũng cho biết giải pháp tuân theo tiêu chuẩn NR-NTN (New Radio - Non-Terrestrial Network) của 3GPP, mở đường cho việc thương mại hóa công nghệ vệ tinh trên diện rộng toàn cầu.

NR-NTN là chuẩn kỹ thuật do tổ chức 3GPP, cơ quan thiết lập tiêu chuẩn viễn thông toàn cầu ban hành trong Release 17, nhằm tích hợp mạng vệ tinh vào hệ sinh thái 5G chính thống.

Trong bức tranh lớn hơn, sự kiện MWC 2026 ghi nhận xu hướng hội tụ giữa viễn thông mặt đất và vệ tinh đang tăng tốc mạnh từ năm 2024, khi nhiều nhà sản xuất chip lớn đồng loạt tích hợp khả năng kết nối vệ tinh vào sản phẩm phổ thông. MediaTek với M90 hiện giữ vị trí tiên phong trong cuộc đua này ở phân khúc chip di động.