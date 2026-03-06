Điều gì đang xảy ra với thị trường chứng khoán Hàn Quốc

Thị trường chứng khoán tốt nhất thế giới 2025 bỗng biến động lịch sử: Điều gì đang xảy ra với Hàn Quốc?

Những biến động dữ dội của thị trường chứng khoán Hàn Quốc phản ánh sự kết hợp giữa rủi ro địa chính trị toàn cầu, cấu trúc thị trường tập trung và dòng vốn đầu tư đòn bẩy của nhà đầu tư cá nhân.

Kospi rung lắc dữ dội với những kỷ lục chưa từng có

Trong tuần này, chỉ số KOSPI đã giảm tới 12% chỉ trong một phiên, mức giảm mạnh nhất lịch sử. Tuy nhiên, ngay sau đó thị trường bất ngờ đảo chiều mạnh mẽ khi tăng gần 10% trong phiên kế tiếp, đánh dấu ngày giao dịch tốt nhất kể từ năm 2008.

Đến phiên giao dịch hôm nay 6/3, chỉ số lại quay đầu giảm hơn 1%, cho thấy mức độ biến động cực lớn.

Làn sóng rung lắc diễn ra trong bối cảnh nhà đầu tư toàn cầu đánh giá lại rủi ro từ căng thẳng leo thang ở Trung Đông, khiến giá dầu tăng vọt và gây áp lực lên thị trường tài chính quốc tế.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nguyên nhân sâu xa khiến thị trường chứng khoán Hàn Quốc biến động mạnh hơn nhiều so với các thị trường khác nằm ở cấu trúc đặc thù của chỉ số Kospi.

Sự phụ thuộc lớn vào hai “gã khổng lồ” chip

Theo báo cáo của Korea Capital Market Institute, hai công ty bán dẫn hàng đầu Hàn Quốc là SK Hynix và Samsung Electronics chiếm khoảng một phần ba tổng vốn hóa của Kospi.

Điều này khiến chỉ số trở nên cực kỳ nhạy cảm với biến động của ngành bán dẫn.

Cổ phiếu SK Hynix tăng gần 45% từ đầu năm, sau khi tăng 274% trong năm 2025.

Samsung Electronics tăng khoảng 60% từ đầu năm, sau khi tăng 125% trong năm ngoái.

Theo ông Jason Hsu, CEO của Rayliant Global Advisors, sự tập trung này khiến các biến động thị trường bị khuếch đại mạnh hơn so với các chỉ số đa dạng hơn.

“Khi chu kỳ chip thuận lợi, chỉ số có thể tăng rất nhanh. Nhưng khi tâm lý thị trường đảo chiều, sự sụt giảm của vài cổ phiếu lớn có thể kéo cả thị trường đi xuống,” ông nói.

Nhà đầu tư cá nhân và đòn bẩy tài chính khuếch đại biến động

Một yếu tố khác khiến thị trường chứng khoán Hàn Quốc rung lắc dữ dội là sự tham gia lớn của nhà đầu tư cá nhân.

Theo dữ liệu của Korea Exchange, nhà đầu tư cá nhân chiếm khoảng: 45% tổng giá trị giao dịch; Nhà đầu tư nước ngoài chiếm 33%; Tổ chức trong nước chiếm 22%.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm, nhà đầu tư cá nhân bán ra 19,7 nghìn tỷ won cổ phiếu; Mua vào khoảng 21 nghìn tỷ won và mua ròng khoảng 1,3 nghìn tỷ won.

Theo ông Daniel Yoo, chiến lược gia tại Yuanta Securities, việc sử dụng tài khoản ký quỹ và ETF đòn bẩy đã khiến thị trường dễ xảy ra các đợt bán tháo dây chuyền.

“Khi thị trường giảm mạnh, lệnh gọi ký quỹ xuất hiện và nhà đầu tư buộc phải bán ra, khiến giá giảm nhanh hơn,” ông nói.

Giá dầu và Trung Đông khiến Hàn Quốc đặc biệt nhạy cảm

Căng thẳng địa chính trị cũng tác động mạnh đến thị trường Hàn Quốc vì quốc gia này phụ thuộc lớn vào nhập khẩu năng lượng.

Theo bà Raisah Rasid của JPMorgan Asset Management, việc giá dầu tăng do bất ổn tại Trung Đông có tác động lớn hơn đối với Hàn Quốc so với nhiều nền kinh tế khác.

Là một trong những quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất châu Á, Hàn Quốc dễ bị tổn thương trước các cú sốc nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Chu kỳ bán dẫn vẫn là điểm tựa của thị trường

Dù biến động mạnh, nhiều chuyên gia cho rằng các yếu tố cơ bản của thị trường chứng khoán Hàn Quốc vẫn tích cực.

Ông Kieron Poon từ Aberdeen Investments cho rằng đợt điều chỉnh gần đây chủ yếu phản ánh tâm lý thị trường ngắn hạn, không phải sự suy yếu của nền tảng kinh tế.

Giá bộ nhớ – đặc biệt là DRAM – đã tăng mạnh trong năm 2025 và được dự báo tiếp tục duy trì xu hướng tích cực trong nửa đầu năm 2026.

Theo các chuyên gia, nguồn cung chip nhớ toàn cầu vẫn khan hiếm, điều này có thể tiếp tục hỗ trợ lợi nhuận cho các nhà sản xuất bán dẫn Hàn Quốc.

Một thị trường mạnh nhưng dễ “rung lắc”

Nhìn tổng thể, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang thể hiện một nghịch lý: các động lực tăng trưởng dài hạn vẫn mạnh, nhưng cấu trúc thị trường khiến nó dễ bị biến động mạnh hơn các thị trường khác.

Sự kết hợp giữa chỉ số phụ thuộc vào vài cổ phiếu công nghệ lớn và dòng vốn đầu tư cá nhân sử dụng đòn bẩy cao và mức độ nhạy cảm với giá năng lượng đã khiến Kospi trở thành một trong những thị trường biến động mạnh nhất thế giới trong thời gian gần đây, dù chỉ mới một năm trước còn là thị trường tăng trưởng ấn tượng nhất toàn cầu.