Coway Vina mang chuẩn mực 'đá tinh khiết' đến với gia đình Việt

Phạm Anh

Phạm Anh

13:37 | 19/12/2025
Với thiết kế nhỏ gọn, hiện đại, được tích hợp công nghệ lọc nước RO và làm đá tinh khiết đạt chuẩn an toàn quốc tế, máy lọc nước Coway AIS sẽ là giải pháp thiết lập nên chuẩn mực sống khỏe mới với nguồn nước uống trong lành và đá viên sạch khuẩn cho gia đình Việt Nam hiện đại.
Tại sự kiện ra mắt mang chủ đề “Chuẩn Tinh Khiết - Chuẩn Tận Tâm”, Coway Vina đã thiết kế không gian thành 3 “trạm” dừng chân để mang đến các thông tin chi tiết hơn về Coway AIS. Tại trạm “Đá trong vắt” khách hàng có cơ hội nhìn thấy trực tiếp thành phẩm đá viên trong suốt như pha lê tạo ra từ máy, tại Trạm “giải phẫu” khách hàng tìm hiểu chi tiết về công nghệ 06 bước lọc kèm khử khuẩn UV kép và tại Trạm trải nghiệm, khách hàng có cơ hội trải nghiệm các bước dịch vụ bảo dưỡng cao cấp - Heart Service của hãng.

Điểm nhấn của dòng máy lọc nước Coway AIS chính là ở công nghệ lọc nước RO và khả năng làm đá sạch chuẩn tinh khiết siêu nhanh

Điểm nhấn của dòng máy lọc nước Coway AIS chính là ở công nghệ lọc nước RO và khả năng làm đá sạch chuẩn tinh khiết siêu nhanh. Theo đó, Coway AIS vừa có thể cung cấp nước uống trực tiếp đạt chuẩn quốc tế (QCVN 6-1:2010/BYT, chứng nhận NSF/ANSI và chứng nhận WQA từ Hiệp hội Chất lượng nước Hoa Kỳ) với 03 cấp nhiệt độ: Nóng, Lạnh và Thường, lại vừa vận hành như một máy làm đá viên “siêu sạch” tự động, giúp việc pha chế các thức uống yêu thích trở nên thuận tiện hơn.

Để đảm bảo cam kết cho chất lượng nước lọc, Coway AIS sở hữu 3 lõi lọc tiên tiến tương ứng với 06 bước khắt khe, bao gồm lõi Plus Neo-Sense loại bỏ tạp chất thô và Clo, màng lọc RO Membrane loại bỏ các chất gây ô nhiễm, vi sinh vật có hại trong nước, cùng lõi Plus Inno-Sense giúp loại bỏ mùi lạ, đồng thời tăng cường mùi vị nước. Từ nguồn nước tinh khiết đó, Coway AIS sử dụng công nghệ tạo sóng Crystal để tạo ra những viên đá nhanh hơn, trong suốt, không bọt khí, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, vừa an toàn tuyệt đối cho sức khỏe.

Các khách mời tham gia sự kiện và trải nghiệm sản phẩm

Đáng chú ý, công nghệ Dual UV Care (UV Kép) tự động khử trùng bằng đèn LED UV tại hai vị trí quan trọng nhất là khoang chứa đá và vòi nước với tần suất lên đến 4 lần mỗi ngày. Sự kết hợp này giúp loại bỏ đến 99,9% vi khuẩn như E.coli, tụ cầu vàng hay trực khuẩn mủ xanh, đảm bảo nước và đá đạt trạng thái vô trùng khi đến tay người dùng. Đồng thời, cơ chế tự làm sạch sẽ tự động xả bỏ và thay mới nước trong khoang lạnh nếu không sử dụng trong 24 giờ, ngăn chặn hoàn toàn nguy cơ tái nhiễm khuẩn và giúp nước luôn tươi mới.

Bên cạnh chất lượng nước và đá, thì Coway AIS còn sở hữu các tính năng thông minh và tiết kiệm điện. Qua đó, người dùng có thể chọn chính xác 250ml, 500ml hoặc 1000ml theo từng nhu cầu hàng ngày, đặc biệt với My Cup, bạn dễ dàng lưu lại mức nước yêu thích (120–800ml) chỉ với vài thao tác đơn giản.

Ngoài ra, chế độ Eco Mode tự động giảm sáng đèn và tạm dừng làm đá khi môi trường tối, giúp tiết kiệm điện và đảm bảo sự yên tĩnh vào ban đêm. Máy cũng tích hợp khóa an toàn bảo vệ trẻ nhỏ khỏi nguy cơ bỏng nước nóng.

Coway AIS sở hữu kích thước nhỏ gọn, với chiều rộng chỉ 270mm, rất tối ưu cho không gian bàn bếp

Coway AIS sở hữu kích thước nhỏ gọn, với chiều rộng chỉ 270mm, rất tối ưu cho không gian bàn bếp. Cùng với hai phiên bản màu sắc trang nhã là Trắng và Xám, Coway AIS sẽ dễ dàng trở thành một thiết bị gia dụng giúp tôn nên vẻ đẹp của một căn bếp hiện đại.

Sự kiện ra mắt Coway AIS cũng là dịp để Coway một lần nữa khẳng định lại định nghĩa “Chuẩn Tận Tâm” của riêng mình thông qua dịch vụ chăm sóc khách hàng độc quyền Heart Service. Đây là dịch vụ chuyên chăm sóc, vệ sinh và bảo dưỡng máy lọc nước định kỳ, được thực hiện bởi đội ngũ Cody chuyên nghiệp. Công nghệ Hi-Care 2.0 được ứng dụng để khử trùng và làm sạch đến 99,9% vi khuẩn mà không dùng hóa chất, giúp thiết bị duy trì tuổi thọ và đảm bảo chất lượng nước luôn ổn định.

Ông Park Won Oh - Tổng giám đốc Coway Vina giới thiệu về dòng sản phẩm lọc nước cao cấp mới nhất mang tên Coway AIS (CHPI-7520L) tại sự kiện

Coway AIS hiện đã có mặt tại trên các nền tảng Online và Showroom Coway tại Hà Nội, Hồ Chí Minh với mức giá niêm yết là 38.000.000 đồng (chưa kèm khuyến mãi).

Người tiêu dùng có thể sử dụng dịch vụ thuê máy của Coway chỉ với 930.000 đồng/tháng đi kèm với dịch vụ vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ và thay lõi đúng hạn hoàn toàn miễn phí trong thời gian khách hàng sở hữu máy.

