Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao, cơ hội và thách thức

Tham dự chương trình có anh Cảnh Chí Quân, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn; ông Đặng Quý Nhân, Phó trưởng phòng Quản lý mỗi xã một sản phẩm và Du lịch nông thôn, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Giang Trung Khoa, Trưởng ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam; cùng đại diện Mạng lưới Lương Định Của, các bạn thanh niên khởi nghiệp và các gương nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2025.

Phát biểu tại chương trình, anh Cảnh Chí Quân, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn cho biết, nông nghiệp là trụ đỡ quan trọng của nền kinh tế quốc dân, đồng thời là lĩnh vực ngày càng được các bạn thanh niên, trong đó có thanh niên nông thôn lựa chọn để bắt đầu hành trình khởi nghiệp, lập nghiệp.

Anh Cảnh Chí Quân, Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn.

Cũng theo anh Quân, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp số, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn… đang mở ra những cơ hội rất lớn cho thanh niên. “Hiện nay, công nghệ đã và đang hiện diện trong từng khâu của quá trình sản xuất, từ cây, con giống; hoạt động canh tác, thu hoạch, bảo quản, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, tạo động lực để thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn khởi nghiệp ngay trên chính mảnh đất quê hương mình bằng tri thức, tư duy đổi mới và khát vọng làm giàu chính đáng”, anh Cảnh Chí Quân cho biết.

Anh Cảnh Chí Quân cho rằng: Bên cạnh những cơ hội rộng mở, khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao cũng đang đặt ra không ít khó khăn, thách thức cho thanh niên: từ hạn chế về vốn, về kiến thức quản trị, về khả năng tiếp cận khoa học - công nghệ, đến rủi ro thị trường, biến đổi khí hậu và yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng…

“Thời gian qua, Trung ương Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ và đồng hành với đoàn viên, thanh niên, trong đó có đoàn viên, thanh niên nông thôn khởi nghiệp, lập nghiệp, nổi bật như: Diễn đàn “Thanh niên khởi nghiệp” Quốc gia; Ngày hội “Tư vấn khởi nghiệp cho thanh niên”; Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn”… thông qua đó, nhiều thanh niên đã được tiếp cận kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp hiện đại; được hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp; được hướng dẫn ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất - kinh doanh. Không ít sản phẩm nông nghiệp, hàng thủ công truyền thống của các bạn trẻ đã được hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ, từng bước xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị hàng hóa, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho thanh niên và người dân địa phương”, anh Quân nhấn mạnh.

Chị Trần Thị Kim Lĩnh, Nhà sáng lập thương hiệu Bảo Long Bình Thuận.

Thông qua buổi toạ đàm nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng số, kỹ năng xây dựng mô hình sản xuất - kinh doanh gắn với nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời tạo không gian để các bạn thanh niên được tiếp cận các câu chuyện khởi nghiệp thành công, những bài học thực tiễn từ các chuyên gia, nhà quản lý để định hình cho mình hướng đi đúng đắn.

Anh Cảnh Chí Quân mong rằng, ngay sau Tọa đàm này, các bạn thanh niên sẽ nuôi dưỡng trong mình những ước mơ lớn, bắt tay vào hành động cụ thể, mạnh dạn thử nghiệm các ý tưởng sáng tạo, ứng dụng công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường, tạo việc làm cho bản thân và cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương trở thành vùng đất phát triển năng động, giàu bản sắc.

Tại chương trình, các khách mời, chuyên gia, gương thanh niên khởi nghiệp đã chia sẻ kiến thức, kỹ năng, kỹ năng xây dựng mô hình sản xuất - kinh doanh gắn với nông nghiệp công nghệ cao. Cũng như kỹ năng quản trị doanh nghiệp, sản phẩm để định hướng, phát triển sản phẩm của mình đáp ứng với thị trường…

Theo ông Giang Trung Khoa, Trưởng ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết: Thách thức lớn nhất của thanh niên khi triển khai công nghệ cao chính là tư duy thị trường. “Trước khi định làm một việc gì đó, hay làm như thế nào, chúng ta phải trả lời được câu hỏi: chúng ta làm việc này cho ai? Họ cần gì và chúng ta bán như thế nào? Tiếp cận đối tượng khách hàng mục tiêu hay tiềm năng ra sao?”, ông Khoa nói.

Anh Hoàng Ngọc Vũ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đo đạc bản đồ Bảo Châu, chi nhánh Lạng Sơn.

Ông Khoa cho rằng: Cái quan trọng nhất với thanh niên trong quá trình khởi nghiệp chính là kến thức, kỹ năng về quản trị, kiến thức và kỹ năng về marketing, xây dựng thương hiệu sản phẩm… Ngoài ra, vấn đề vốn và khả năng tiếp cận nguồn vốn cũng là một vấn đề quan trọng.

Ông Giang Trung Khoa đưa ra lời khuyên với các bạn thanh niên khởi nghiệp là: Chúng ta nên bắt đầu từ những bước đơn giản, sau khi đã phân tích kỹ lưỡng thị trường, khách hàng, và thế mạnh của bản thân. Sau đó, chúng ta thăm dò, phân tích, điều chỉnh, từ đó mới tiến hành mở rộng quy mô. Tránh việc đầu tư ồ ạt ngay từ đầu.

Chị Trần Thị Kim Lĩnh, Nhà sáng lập thương hiệu Bảo Long Bình Thuận, Phó Chủ nhiệm Mạng lưới Lương Định Của toàn quốc chia sẻ: Sinh ra và lớn lên tại Bình Thuận, thủ phủ của thanh long, nơi mà thanh long là cây trồng chủ lực giúp người dân làm giàu vào thời điểm đó. Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, thanh long chỉ có giá 2.000 đồng/kg, trong khi hiện tại đã lên tới 28.000-30.000 đồng/kg.

Chị Lĩnh bắt đầu khởi nghiệp từ năm 2009 khi đó mới là sinh viên năm 2, chị đã bắt đầu nghiên cứu các sản phẩm chế biến từ thanh long. “Vấn đề lớn nhất của chị khi khởi nghiệp chính là vốn. Khi khởi nghiệp, chị trăn trở về nguồn vốn ở đâu để thực hiện ý tưởng và đâu là thị trường đầu ra cho sản phẩm. Vào thời điểm đó, Bình Thuận chưa có sản phẩm chế biến nào từ thanh long, nói chung là chưa có người tiên phong”, chị Lĩnh tâm sự.

Theo chị Lĩnh khi khởi nghiêp có ba vấn đề cốt lõi đó là vốn, thị trường đầu ra, và làm thế nào để xây dựng một thương hiệu. “Khác với bây giờ, khi có sự hỗ trợ từ các chương trình như OCOP, nhà nước, chính quyền địa phương, thì vào thời điểm tôi khởi nghiệp, không có bất kỳ đơn vị nào hỗ trợ. Bản thân chị phải tự nghiên cứu, tự tìm tòi”, chị Kim Lĩnh nói.

Tọa đàm có sự đồng hành tài trợ của: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) và Công ty cổ phần – Tổng công ty phân bón Dầu khí Cà Mau.

Chị Trần Thị Kim Lĩnh chia sẻ: Để khởi nghiệp thành công, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, điều quan trọng nhất là phải đi đúng hướng và kiên trì. Khởi nghiệp cần bắt đầu từ những sản phẩm sẵn có tại địa phương, bởi lẽ không ai hiểu rõ sản phẩm địa phương bằng chính những người con nơi đó… “Các bạn thanh niên nông thôn, hãy bắt đầu khởi nghiệp từ quy mô nhỏ, tận dụng lợi thế bản địa và từng bước đưa sản phẩm ra thị trường một cách hiệu quả nhất”, chị Kim Lĩnh đưa ra lời khuyên.

Với anh Hoàng Ngọc Vũ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đo đạc bản đồ Bảo Châu, chi nhánh Lạng Sơn, chủ Vườn ươm Đất Phật - Ươm giống bảo tồn và phát triển cây Hoàng đàn tuyết tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Sinh ra trong gia đình thuần nông, anh Vũ thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người nông dân và luôn trăn trở về hướng phát triển kinh tế gia đình một cách bền vững. Sau khi tốt nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Hà Nội) anh trở về với nguyện vọng muốn cống hiến cho quê hương, anh tham gia thi đỗ công chức tại địa phương.

Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp của bản thân, anh Vũ cho biết: Năm 2022, tôi đã mạnh dạn đầu tư xây dựng vườn ươm đầu tiên với diện tích 1.000 m² có trang bị nhà màng và các loại giá, khay ươm hiện đại. Tuy nhiên, những ngày đầu khởi nghiệp với mình không hề dễ dàng. Do tôi còn thiếu kinh nghiệm nên sau ươm, tỷ lệ hạt giống nảy mầm đạt thấp, cây con còi cọc, tỷ lệ cây sống khi đưa vào bầu chỉ đạt 60 – 70%.

Các diễn giả tham dự tọa đàm.

Đối diện với những khó khăn, anh không nản lòng mà quyết tâm tìm hiểu sâu hơn về kỹ thuật ươm hạt và chăm sóc cây hoàng đàn. Theo đó, bên cạnh công việc chuyên môn, anh dành thời gian cuối tuần, cuối ngày nghiên cứu tài liệu, học hỏi kinh nghiệm. Anh cũng liên tục thử nghiệm nhiều phương pháp để cải thiện và nâng cao chất lượng cây giống. Nhờ sự tìm tòi, nỗ lực không ngừng nghỉ, anh đã nghiên cứu và thực hiện thành công kỹ thuật ươm cây giống hoàng đàn tuyết.

Anh Vũ cũng đưa ra lời khuyên với các bạn thanh niên, đặc biệt là thanh niên ở nông thôn, những người có thể còn hạn chế về kiến thức và nguồn vốn. Về nguồn vốn, chúng ta cần phải tự chủ và có lộ trình rõ ràng. Khởi nghiệp nông nghiệp không phải là việc có thể làm "một sớm một chiều", mà là một quá trình đi từ quy mô nhỏ đến lớn một cách hiệu quả nhất để giải quyết bài toán về vốn. Ngoài ra vấn đề kiến thức về các kỹ năng quản trị, phát triển và quảng bá sản phẩm. “Trước khi đầu tư tiền bạc, chúng ta cần đầu tư công sức để chinh phục tri thức, có kiến thức vững chắc để giảm thiểu rủi ro trong quá trình khởi nghiệp. Kiến thức và trí tuệ là cốt lõi”, anh Vũ nói.