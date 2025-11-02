Kết nối và phát triển mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo

Động lực cốt lõi cho năng lực cạnh tranh quốc gia

Hội thảo có sự tham dự của hơn 50 đại biểu đến từ cộng đồng đổi mới sáng tạo, các trung tâm, mạng lưới khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, các nhà đầu tư, viện trường và các tổ chức xã hội. Mục tiêu của Hội thảo là nhằm thúc đẩy kết nối, chia sẻ và hình thành mạng lưới liên kết giữa các trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên cả nước. Qua đó góp phần triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC) Lê Toàn Thắng nhấn mạnh: “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là xu hướng, mà đã trở thành động lực cốt lõi cho năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc hình thành mạng lưới các trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo là yêu cầu tất yếu để kết nối các chủ thể - doanh nghiệp, viện - trường, tổ chức xã hội và nhà đầu tư trong một hệ sinh thái thống nhất, hợp tác mở và cùng phát triển. NSSC sẽ tiếp tục đóng vai trò đầu mối, kết nối nguồn lực, thúc đẩy cơ chế phối hợp liên vùng, liên ngành, giúp hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam bền vững hơn, đồng bộ hơn và hướng đến quốc tế.”

Ông Lê Toàn Thắng – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC) phát biểu khai mạc hội thảo.

TS. Khổng Quốc Minh – Cục Đổi mới sáng tạo cho rằng, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025 và Nghị quyết 193/2025/QH15 của Quốc hội đã tạo ra đột phá tư duy, đưa “đổi mới sáng tạo” trở thành một nội dung pháp lý độc lập, tạo hành lang thúc đẩy thị trường khoa học – công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm trên toàn quốc.

TS. Khổng Quốc Minh kiến nghị doanh nghiệp cần trở thành trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam, phát triển dựa trên 5 trụ cột: đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, sáng tạo công nghệ mới, khởi nghiệp sáng tạo và xây dựng văn hóa đổi mới trong doanh nghiệp. Đặc biệt, TS. Khổng Quốc Minh cho rằng, mỗi địa phương, mỗi ngành nên có ít nhất một trung tâm đổi mới sáng tạo được công nhận theo tiêu chí năng lực và kết quả hoạt động. Từ đó, hình thành mạng lưới thống nhất, tích hợp dữ liệu và đồng bộ mục tiêu phát triển đổi mới sáng tạo quốc gia.

Phiên toạ đàm thảo luận chuyên đề với chủ đề “Thúc đẩy hợp tác liên mạng lưới vì cơ chế đổi mới sáng tạo mở”.

Bà Nguyễn Phương Linh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững dẫn kinh nghiệm từ Hà Lan và Hàn Quốc cho rằng, cần có hạ tầng thể chế mở và hội đồng hợp tác đa bên. Theo bà Nguyễn Phương Linh, khu vực tư nhân có thể trở thành hạt nhân kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nếu họ nhìn đổi mới sáng tạo là tác động xã hội. “Để tận dụng cơ hội của chuyển đổi số và các công nghệ chiến lược, chìa khóa không nằm ở việc mỗi trung tâm làm tốt một mình, mà nằm ở khả năng kết nối và hợp tác giữa các trung tâm, mạng lưới vùng và cùng chung mục tiêu cho sự phát triển bền vững”.

Cần đẩy mạnh hợp tác liên mạng lưới

Tại Hội thảo, ông Trần Quang Hưng – Chủ tịch Hub- Network và TS. Vũ Việt Anh – Chủ tịch Học viện Thành công đã chia sẻ về các kinh nghiệm liên kết mạng lưới thanh niên khởi nghiệp; kết nối các hệ sinh thái khởi nghiệp EdTech và MarTech.

TS. Khổng Quốc Minh – Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bên cạnh đó, các diễn giả đã cùng trao đổi xoay quanh cơ chế hợp tác và chia sẻ giữa các trung tâm, mạng lưới đổi mới sáng tạo; vai trò của dữ liệu, sở hữu trí tuệ và bảo mật thông tin trong hệ sinh thái mở; liên kết giữa khu vực tư nhân – học thuật – tổ chức xã hội.

Chủ tịch mạng lưới An ninh mạng Visecurity Ngô Tuấn Anh tự tin khẳng định chất lượng công nghệ của đơn vị. Tuy nhiên ông Ngô Tuấn Anh lại tỏ ra lo lắng vì không giỏi tất cả các lĩnh vực, ví dụ như marking, trưng bày, kết nối cộng đồng, tiếp cận nguồn lực. Chính vì thế để các công nghệ chiến lược phát triển thì không phải chỉ có mạng lưới công nghệ chiến lược mà cần cả sự hỗ trợ liên kết của các mạng lưới đổi mới sáng tạo khác.

Bà Nguyễn Phương Linh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD United Way Vietnam).

Bà Trần Ánh Phương đại diện Mạng lưới Đổi mới sáng tạo & Khởi nghiệp Đại học và Cao đẳng Việt Nam cho rằng các mạng lưới đổi mới sáng tạo ở các trường đại học rất đa dạng, cũng hoạt động sôi nổi và sáng tạo. Tuy nhiên, mạng lưới này vẫn còn hạn chế khi kết nối với khối tư nhân. Do đó, cần có thêm nhiều cơ hội để kết nối với các mạng lưới doanh nghiệp, công nghệ chiến lược và các trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo khác.

Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia Đinh Việt Hoà nhận định, để khởi nghiệp thành công, đổi mới thành công và kết nối thành công sẽ cần xây dựng những cơ chế hợp tác rõ ràng minh bạch. Quan trọng hơn hết là tạo được sự tin cậy, để đảm bảo mang lại các giá trị nhân văn.