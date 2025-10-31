Công nghệ số
AI

Hai dự án ứng dụng AI và công nghệ thể thao giành giải Nhất Samsung Solve for Tomorrow 2025

Bình Lê

Bình Lê

18:19 | 31/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Ngày 31/10 tại Hà Nội, Samsung Việt Nam đã tổ chức Vòng Chung kết và Lễ trao giải Samsung Solve for Tomorrow 2025, sân chơi công nghệ dành cho học sinh THCS và THPT lứa tuổi 12–18, nhằm khuyến khích áp dụng tư duy STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) vào giải quyết các vấn đề xã hội và địa phương.
Samsung Solve for Tomorrow 2025 lan tỏa cảm hứng STEM tới học sinh Cần Thơ và Tây Ninh Công bố Top 16 cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow năm 2025 Samsung Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão, lũ

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), lãnh đạo Samsung Việt Nam, cùng đại diện cơ quan quản lý, giáo viên và học sinh từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Vòng Chung kết Samsung Solve for Tomorrow 2025 diễn ra với sự tranh tài của 16 đội thi xuất sắc nhất đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước bao gồm 8 đội thi của Bảng A (Khối THCS) và 8 đội thi của Bảng B (Khối THPT) với các dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ môi trường, giáo dục, đến y tế, sức khỏe, kết hợp Thể thao và Công nghệ.

Hai dự án ứng dụng AI và công nghệ thể thao giành giải Nhất Samsung Solve for Tomorrow 2025
Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phát biểu tại sự kiện.

Tại Vòng Chung kết này, các đội thi đã trực tiếp thuyết trình dự án, vận hành mô hình sản phẩm và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo. Kết quả chung cuộc được ban giám khảo đánh giá không chỉ dựa trên các yếu tố về sản phẩm và cách thực hiện dự án mà còn chấm điểm các kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng quản lý thời gian.

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, với ý tưởng nổi bật, mô hình sản phẩm có tính ứng dụng cao và phần thuyết trình đầy thuyết phục, 02 giải Nhất (với mỗi phần thưởng là 01 phòng học chức năng STEM LAB trị giá 60.000 USD cho trường có đội thi đạt giải Nhất, 30 triệu đồng tiền mặt dành cho đội thi và 01 sản phẩm Samsung trị giá 30 triệu đồng cho các thành viên của đội bao gồm thí sinh và giáo viên hướng dẫn) đã thuộc về đội thi Đội STE - Sport Tech Evoring, trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Nội với dự án “Hệ thống hỗ trợ tập luyện thể thao cá nhân” (Bảng A) và đội thi Menson, trường THPT chuyên Quang Trung - Tỉnh Đồng Nai với dự án “MSVitaSync - Thiết bị đo và đánh giá sức khoẻ cầm tay ứng dụng AI và IOT, hướng tới giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện tại nhà” (Bảng B).

Hai dự án ứng dụng AI và công nghệ thể thao giành giải Nhất Samsung Solve for Tomorrow 2025
Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao 02 giải Nhì, 04 giải Ba, 08 Giải Triển vọng. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 5,3 tỷ đồng.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phát biểu tại sự kiện: “Tôi đặc biệt đánh giá cao Samsung Việt Nam, một trong những đối tác chiến lược và gắn bó lâu dài của Chính phủ Việt Nam trong suốt nhiều năm qua - không chỉ với vai trò nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ cao, mà còn là doanh nghiệp tiên phong trong việc đồng hành cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Là cơ quan được Chính phủ giao thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) luôn coi giáo dục STEM và phát triển nguồn nhân lực trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

NIC cam kết đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có Samsung Việt Nam, để không chỉ mở rộng quy mô mà còn nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, sáng tạo và khởi nghiệp trong giới trẻ.”

Hai dự án ứng dụng AI và công nghệ thể thao giành giải Nhất Samsung Solve for Tomorrow 2025

Cũng tại sự kiện, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam chia sẻ: “Gần đây, tầm quan trọng của giáo dục STEM đang ngày càng được chú trọng. Công nghệ AI tiên tiến đang được hiện thực hóa trên nền tảng của STEM. Tôi hy vọng rằng các em, những người dẫn dắt cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và cả tương lai sau này, sẽ là người thành thạo STEM hơn nữa và nỗ lực nhiều hơn trong việc học khoa học công nghệ. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các em trên hành trình này. Samsung sẽ nỗ lực hết mình để bồi dưỡng tài năng công nghệ Việt Nam thông qua nhiều hoạt động đóng góp xã hội đa dạng như chương trình Samsung Solve for Tomorrow.”

Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025 được phát động từ tháng 3/2025 dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông lứa tuổi 12 đến 18 nhằm khuyến khích các em ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học nhằm khắc phục các vấn đề xã hội hiện hữu.

Sau gần 8 tháng triển khai, cuộc thi đã ghi nhận những kết quả ấn tượng với khoảng 7000 học sinh và hơn 2500 giáo viên tham gia cùng với đó là 2.625 ý tưởng sáng tạo được gửi về, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình biến ý tưởng thành giải pháp công nghệ thực tiễn của thế hệ trẻ Việt Nam.

Hai dự án ứng dụng AI và công nghệ thể thao giành giải Nhất Samsung Solve for Tomorrow 2025
Samsung Việt Nam trao giải cuộc thi STEM 2025, tổng giá trị giải thưởng hơn 5,3 tỷ đồng.

Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, các em học sinh đã có cơ hội trau dồi kỹ năng mềm thông qua nhiều hội thảo đặc biệt trong khuôn khổ chương trình, đồng thời được hướng dẫn hoàn thiện dự án bởi đội ngũ cố vấn chuyên môn cao cấp là các chuyên gia và nhân viên Samsung, nhằm nâng cao khả năng tư duy nghiên cứu sáng tạo, phác thảo ý tưởng và trình bày các dự án khoa học.

Với tầm nhìn trách nhiệm xã hội “Together for Tomorrow! Enabling People” (Cùng nhau vì ngày mai! Trao quyền cho mọi người), ngoài chương trình Samsung Solve for Tomorrow, Samsung Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều dự án vì thế hệ trẻ khác như: Dự án phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) – tạo cơ hội cho thế hệ trẻ trau dồi các kiến thức về công nghệ tiên tiến như AI, IoT, Big Data, Lập trình cơ bản; Xây dựng và vận hành Ngôi trường Hy vọng Samsung, tạo không gian và cơ hội học tập ngoài giờ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Samsung Solve for Tomorrow 2025 Ứng dụng AI Samsung Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia ứng dụng STEM giáo dục STEM

Bài liên quan

TV Micro RGB của Samsung được vinh danh là

TV Micro RGB của Samsung được vinh danh là 'Phát minh của năm'

Samsung chung tay giúp người dân vùng bão lũ tái thiết cuộc sống

Samsung chung tay giúp người dân vùng bão lũ tái thiết cuộc sống

Sora 2 của OpenAI tạo cơn sốt video AI siêu chân thực, khơi dậy cuộc tranh luận về an toàn và sáng tạo

Sora 2 của OpenAI tạo cơn sốt video AI siêu chân thực, khơi dậy cuộc tranh luận về an toàn và sáng tạo

Có thể bạn quan tâm

TCL khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu bằng cách tự chủ công nghệ

TCL khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu bằng cách tự chủ công nghệ

AI
Theo đó, với nền tảng phát triển dựa trên tự chủ công nghệ, đổi mới tiên phong và tầm nhìn bền vững, TCL một lần nữa khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu của mình.
Tổng Bí thư Tô Lâm dự tòa đàm về công nghệ AI và chip bán dẫn tại Anh

Tổng Bí thư Tô Lâm dự tòa đàm về công nghệ AI và chip bán dẫn tại Anh

AI
Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự tọa đàm về trí tuệ nhân tạo và chip bán dẫn tại London chiều 29/10/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland từ ngày 28 đến 30/10.
Tận dụng GPT-5 thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam

Tận dụng GPT-5 thúc đẩy hệ sinh thái AI Việt Nam

AI
GPT-5 mang lại cơ hội bứt phá cho Việt Nam trong tự động hóa, sáng tạo nội dung và phát triển sản phẩm số. Nhiều doanh nghiệp công nghệ trong nước như VinAI, FPT, Viettel, VinBigData đã nhanh chóng ứng dụng mô hình này, góp phần định hình hệ sinh thái AI Việt.
Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo

Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo

Chính sách số
Chiều 15/10, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo “Góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo”. Điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tạo nền tảng pháp lý, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và quản trị trí tuệ nhân tạo một cách an toàn, có trách nhiệm, nhân văn.
Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Trường Đại học Công nghệ kết hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển hệ thống AI chẩn đoán sớm ung thư phổi

Chuyển đổi số
Hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) do Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Bạch Mai phát triển đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam làm chủ công nghệ AI có khả năng chẩn đoán sớm ung thư phổi từ ba loại dữ liệu ảnh y tế.
Xem thêm

Đọc nhiều

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Vitamin K2 - MenaQ7 mở hướng mới trong phát triển chiều cao cho trẻ em Việt Nam

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Trường Đại học Quy Nhơn đăng cai Hội nghị quốc tế ATC 2026

Ứng dụng VNeID thêm tính năng VNIDCheck: Quét mã để truy xuất nguồn gốc, kiểm tra hàng thật, hàng giả

Ứng dụng VNeID thêm tính năng VNIDCheck: Quét mã để truy xuất nguồn gốc, kiểm tra hàng thật, hàng giả

Ba nghiên cứu về ăng-ten thông minh, cảm biến phổ và mạng lượng tử được vinh danh tại ATC 2025

Ba nghiên cứu về ăng-ten thông minh, cảm biến phổ và mạng lượng tử được vinh danh tại ATC 2025

Công ước Hà Nội: Thành quả 5 năm đàm phán và vai trò cầu nối của Việt Nam

Công ước Hà Nội: Thành quả 5 năm đàm phán và vai trò cầu nối của Việt Nam

Editor'sChoice

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 02/11/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 06:00
18°C
Chủ nhật, 02/11/2025 09:00
18°C
Chủ nhật, 02/11/2025 12:00
18°C
Chủ nhật, 02/11/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 02/11/2025 18:00
17°C
Chủ nhật, 02/11/2025 21:00
16°C
Thứ hai, 03/11/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 03/11/2025 03:00
17°C
Thứ hai, 03/11/2025 06:00
17°C
Thứ hai, 03/11/2025 09:00
16°C
Thứ hai, 03/11/2025 12:00
16°C
Thứ hai, 03/11/2025 15:00
16°C
Thứ hai, 03/11/2025 18:00
16°C
Thứ hai, 03/11/2025 21:00
16°C
Thứ ba, 04/11/2025 00:00
16°C
Thứ ba, 04/11/2025 03:00
17°C
Thứ ba, 04/11/2025 06:00
18°C
Thứ ba, 04/11/2025 09:00
19°C
Thứ ba, 04/11/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 04/11/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 04/11/2025 18:00
18°C
Thứ ba, 04/11/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 05/11/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 05/11/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 05/11/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 05/11/2025 09:00
25°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 34°C
mây thưa
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
28°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 02/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 02/11/2025 03:00
26°C
Chủ nhật, 02/11/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 02/11/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 02/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 02/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 02/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 02/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 03/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 03/11/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 03/11/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 03/11/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 03/11/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 03/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 03/11/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 03/11/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 04/11/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 04/11/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 04/11/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 04/11/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 04/11/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 04/11/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 04/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 04/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 05/11/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 05/11/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 05/11/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 05/11/2025 09:00
28°C
Đà Nẵng

25°C

Cảm giác: 26°C
mưa rào nhẹ
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 02/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 02/11/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 02/11/2025 06:00
25°C
Chủ nhật, 02/11/2025 09:00
25°C
Chủ nhật, 02/11/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 02/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 02/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 02/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 03/11/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 03/11/2025 03:00
23°C
Thứ hai, 03/11/2025 06:00
23°C
Thứ hai, 03/11/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 03/11/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 03/11/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 03/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 03/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 04/11/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 04/11/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 04/11/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 04/11/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 04/11/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 04/11/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 04/11/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 04/11/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 05/11/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 05/11/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 05/11/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 05/11/2025 09:00
24°C
Nghệ An

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 02/11/2025 06:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 09:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 12:00
18°C
Chủ nhật, 02/11/2025 15:00
18°C
Chủ nhật, 02/11/2025 18:00
17°C
Chủ nhật, 02/11/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 03/11/2025 00:00
17°C
Thứ hai, 03/11/2025 03:00
17°C
Thứ hai, 03/11/2025 06:00
17°C
Thứ hai, 03/11/2025 09:00
17°C
Thứ hai, 03/11/2025 12:00
16°C
Thứ hai, 03/11/2025 15:00
16°C
Thứ hai, 03/11/2025 18:00
16°C
Thứ hai, 03/11/2025 21:00
16°C
Thứ ba, 04/11/2025 00:00
16°C
Thứ ba, 04/11/2025 03:00
16°C
Thứ ba, 04/11/2025 06:00
17°C
Thứ ba, 04/11/2025 09:00
17°C
Thứ ba, 04/11/2025 12:00
16°C
Thứ ba, 04/11/2025 15:00
16°C
Thứ ba, 04/11/2025 18:00
16°C
Thứ ba, 04/11/2025 21:00
16°C
Thứ tư, 05/11/2025 00:00
16°C
Thứ tư, 05/11/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 05/11/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 05/11/2025 09:00
22°C
Phan Thiết

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 02/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 02/11/2025 03:00
25°C
Chủ nhật, 02/11/2025 06:00
27°C
Chủ nhật, 02/11/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 02/11/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 02/11/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 02/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 02/11/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 03/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 03/11/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 03/11/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 03/11/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 03/11/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 03/11/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 03/11/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 03/11/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 04/11/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 04/11/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 04/11/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 04/11/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 04/11/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 04/11/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 04/11/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 04/11/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 05/11/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 05/11/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 05/11/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 05/11/2025 09:00
27°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 22°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 03:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 06:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 09:00
18°C
Chủ nhật, 02/11/2025 12:00
17°C
Chủ nhật, 02/11/2025 15:00
17°C
Chủ nhật, 02/11/2025 18:00
16°C
Chủ nhật, 02/11/2025 21:00
15°C
Thứ hai, 03/11/2025 00:00
15°C
Thứ hai, 03/11/2025 03:00
16°C
Thứ hai, 03/11/2025 06:00
16°C
Thứ hai, 03/11/2025 09:00
15°C
Thứ hai, 03/11/2025 12:00
15°C
Thứ hai, 03/11/2025 15:00
15°C
Thứ hai, 03/11/2025 18:00
15°C
Thứ hai, 03/11/2025 21:00
14°C
Thứ ba, 04/11/2025 00:00
15°C
Thứ ba, 04/11/2025 03:00
16°C
Thứ ba, 04/11/2025 06:00
16°C
Thứ ba, 04/11/2025 09:00
16°C
Thứ ba, 04/11/2025 12:00
15°C
Thứ ba, 04/11/2025 15:00
15°C
Thứ ba, 04/11/2025 18:00
15°C
Thứ ba, 04/11/2025 21:00
15°C
Thứ tư, 05/11/2025 00:00
16°C
Thứ tư, 05/11/2025 03:00
18°C
Thứ tư, 05/11/2025 06:00
22°C
Thứ tư, 05/11/2025 09:00
20°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
26°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 02/11/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 02/11/2025 03:00
22°C
Chủ nhật, 02/11/2025 06:00
22°C
Chủ nhật, 02/11/2025 09:00
23°C
Chủ nhật, 02/11/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 02/11/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 02/11/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 02/11/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 03/11/2025 00:00
19°C
Thứ hai, 03/11/2025 03:00
20°C
Thứ hai, 03/11/2025 06:00
20°C
Thứ hai, 03/11/2025 09:00
20°C
Thứ hai, 03/11/2025 12:00
19°C
Thứ hai, 03/11/2025 15:00
19°C
Thứ hai, 03/11/2025 18:00
19°C
Thứ hai, 03/11/2025 21:00
19°C
Thứ ba, 04/11/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 04/11/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 04/11/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 04/11/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 04/11/2025 12:00
19°C
Thứ ba, 04/11/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 04/11/2025 18:00
20°C
Thứ ba, 04/11/2025 21:00
20°C
Thứ tư, 05/11/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 05/11/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 05/11/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 05/11/2025 09:00
21°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 02/11/2025 03:00
18°C
Chủ nhật, 02/11/2025 06:00
18°C
Chủ nhật, 02/11/2025 09:00
18°C
Chủ nhật, 02/11/2025 12:00
17°C
Chủ nhật, 02/11/2025 15:00
16°C
Chủ nhật, 02/11/2025 18:00
16°C
Chủ nhật, 02/11/2025 21:00
16°C
Thứ hai, 03/11/2025 00:00
16°C
Thứ hai, 03/11/2025 03:00
16°C
Thứ hai, 03/11/2025 06:00
17°C
Thứ hai, 03/11/2025 09:00
16°C
Thứ hai, 03/11/2025 12:00
16°C
Thứ hai, 03/11/2025 15:00
16°C
Thứ hai, 03/11/2025 18:00
16°C
Thứ hai, 03/11/2025 21:00
15°C
Thứ ba, 04/11/2025 00:00
16°C
Thứ ba, 04/11/2025 03:00
17°C
Thứ ba, 04/11/2025 06:00
20°C
Thứ ba, 04/11/2025 09:00
21°C
Thứ ba, 04/11/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 04/11/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 04/11/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 04/11/2025 21:00
16°C
Thứ tư, 05/11/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 05/11/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 05/11/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 05/11/2025 09:00
25°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
21°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
22°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
21°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
19°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 00:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 03:00
20°C
Chủ nhật, 02/11/2025 06:00
20°C
Chủ nhật, 02/11/2025 09:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 12:00
19°C
Chủ nhật, 02/11/2025 15:00
17°C
Chủ nhật, 02/11/2025 18:00
17°C
Chủ nhật, 02/11/2025 21:00
17°C
Thứ hai, 03/11/2025 00:00
16°C
Thứ hai, 03/11/2025 03:00
17°C
Thứ hai, 03/11/2025 06:00
17°C
Thứ hai, 03/11/2025 09:00
16°C
Thứ hai, 03/11/2025 12:00
16°C
Thứ hai, 03/11/2025 15:00
16°C
Thứ hai, 03/11/2025 18:00
16°C
Thứ hai, 03/11/2025 21:00
15°C
Thứ ba, 04/11/2025 00:00
15°C
Thứ ba, 04/11/2025 03:00
16°C
Thứ ba, 04/11/2025 06:00
17°C
Thứ ba, 04/11/2025 09:00
17°C
Thứ ba, 04/11/2025 12:00
17°C
Thứ ba, 04/11/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 04/11/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 04/11/2025 21:00
17°C
Thứ tư, 05/11/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 05/11/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 05/11/2025 06:00
22°C
Thứ tư, 05/11/2025 09:00
20°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 01/11/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 03:00
28°C
Thứ bảy, 01/11/2025 06:00
27°C
Thứ bảy, 01/11/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 01/11/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 01/11/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 01/11/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 02/11/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 02/11/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 02/11/2025 06:00
33°C
Chủ nhật, 02/11/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 02/11/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 02/11/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 02/11/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 02/11/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 03/11/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 03/11/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 03/11/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 03/11/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 03/11/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 03/11/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 03/11/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 03/11/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 04/11/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 04/11/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 04/11/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 04/11/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 04/11/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 04/11/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 04/11/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 04/11/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 05/11/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 05/11/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 05/11/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 05/11/2025 09:00
28°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16679 16948 17519
CAD 18250 18526 19140
CHF 32167 32549 33182
CNY 0 3470 3830
EUR 29812 30084 31107
GBP 33773 34162 35093
HKD 0 3254 3456
JPY 163 168 174
KRW 0 17 19
NZD 0 14743 15330
SGD 19686 19967 20487
THB 729 792 845
USD (1,2) 26041 0 0
USD (5,10,20) 26082 0 0
USD (50,100) 26111 26130 26347
Cập nhật: 31/10/2025 18:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,127 26,127 26,347
USD(1-2-5) 25,082 - -
USD(10-20) 25,082 - -
EUR 30,019 30,043 31,184
JPY 167.53 167.83 174.87
GBP 34,185 34,278 35,084
AUD 16,957 17,018 17,458
CAD 18,492 18,551 19,075
CHF 32,485 32,586 33,265
SGD 19,859 19,921 20,537
CNY - 3,652 3,749
HKD 3,335 3,345 3,428
KRW 17.09 17.82 19.14
THB 778.76 788.38 838.64
NZD 14,764 14,901 15,250
SEK - 2,744 2,823
DKK - 4,015 4,132
NOK - 2,575 2,653
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,886.01 - 6,598.9
TWD 774.98 - 933.1
SAR - 6,916.67 7,240.37
KWD - 83,665 88,472
CZK 1,065 - 1,527
Cập nhật: 31/10/2025 18:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,125 26,127 26,347
EUR 29,840 29,960 31,085
GBP 33,987 34,123 35,105
HKD 3,318 3,331 3,439
CHF 32,249 32,379 33,288
JPY 167.11 167.78 174.80
AUD 16,900 16,968 17,517
SGD 19,889 19,969 20,511
THB 792 795 831
CAD 18,468 18,542 19,081
NZD 14,847 15,347
KRW 17.68 19.35
Cập nhật: 31/10/2025 18:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26173 26173 26347
AUD 16846 16946 17551
CAD 18426 18526 19130
CHF 32395 32425 33312
CNY 0 3663.1 0
CZK 0 1210 0
DKK 0 4100 0
EUR 29988 30018 31040
GBP 34062 34112 35223
HKD 0 3390 0
JPY 167.12 167.62 174.65
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.9 0
LAK 0 1.191 0
MYR 0 6400 0
NOK 0 2600 0
NZD 0 14849 0
PHP 0 423 0
SEK 0 2773 0
SGD 19836 19966 20694
THB 0 758.1 0
TWD 0 855 0
SJC 9999 14640000 14640000 14840000
SBJ 13000000 13000000 14840000
Cập nhật: 31/10/2025 18:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,150 26,200 26,347
USD20 26,153 26,200 26,345
USD1 23,839 26,200 26,347
AUD 16,934 17,034 18,163
EUR 30,165 30,165 31,494
CAD 18,420 18,520 19,840
SGD 19,952 20,102 20,990
JPY 168.24 169.74 174.38
GBP 34,224 34,374 35,163
XAU 14,578,000 0 14,782,000
CNY 0 3,551 0
THB 0 795 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 31/10/2025 18:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,300 ▲600K 148,300 ▲600K
Hà Nội - PNJ 145,300 ▲600K 148,300 ▲600K
Đà Nẵng - PNJ 145,300 ▲600K 148,300 ▲600K
Miền Tây - PNJ 145,300 ▲600K 148,300 ▲600K
Tây Nguyên - PNJ 145,300 ▲600K 148,300 ▲600K
Đông Nam Bộ - PNJ 145,300 ▲600K 148,300 ▲600K
Cập nhật: 31/10/2025 18:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,640 ▲60K 14,840 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,640 ▲60K 14,840 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,640 ▲60K 14,840 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,540 ▲60K 14,840 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,540 ▲60K 14,840 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,540 ▲60K 14,840 ▲60K
NL 99.99 14,010 ▲130K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,010 ▲130K
Trang sức 99.9 14,000 ▲130K 14,830 ▲60K
Trang sức 99.99 14,010 ▲130K 14,840 ▲60K
Cập nhật: 31/10/2025 18:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 ▲6K 1,484 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,464 ▲6K 14,842 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,464 ▲6K 14,843 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,436 1,461
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,436 1,462
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,421 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 139,163 143,663
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 101,486 108,986
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 91,328 98,828
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 8,117 8,867
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,252 84,752
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,163 60,663
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 ▲6K 1,484 ▲6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 ▲6K 1,484 ▲6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 ▲6K 1,484 ▲6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 ▲6K 1,484 ▲6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 ▲6K 1,484 ▲6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 ▲6K 1,484 ▲6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 ▲6K 1,484 ▲6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 ▲6K 1,484 ▲6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 ▲6K 1,484 ▲6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 ▲6K 1,484 ▲6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,464 ▲6K 1,484 ▲6K
Cập nhật: 31/10/2025 18:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Nguyễn Hà Linh trở thành Hoa khôi Miss Glamour Pearl 2025

Nguyễn Hà Linh trở thành Hoa khôi Miss Glamour Pearl 2025

Chương trình truyền hình thực tế ‘Sinh viên thế hệ mới’ chính thức trở lại

Chương trình truyền hình thực tế ‘Sinh viên thế hệ mới’ chính thức trở lại

Việt Nam lan tỏa thông điệp hành động xanh và tài chính bền vững

Việt Nam lan tỏa thông điệp hành động xanh và tài chính bền vững

Người Mỹ đang tiếp tục

Người Mỹ đang tiếp tục 'Nam tiến'

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
MediaTek Kompanio 540 giúp Chromebook sinh viên chạy mượt cả ngày, pin bền hơn 35%

MediaTek Kompanio 540 giúp Chromebook sinh viên chạy mượt cả ngày, pin bền hơn 35%

IEAE 2025 thúc đẩy hợp tác công nghệ và phát triển ngành điện tử thông minh tại Việt Nam

IEAE 2025 thúc đẩy hợp tác công nghệ và phát triển ngành điện tử thông minh tại Việt Nam

TV Micro RGB của Samsung được vinh danh là

TV Micro RGB của Samsung được vinh danh là 'Phát minh của năm'

Bùng nổ công nghệ âm thanh tại triển lãm PLASE SHOW Hà Nội 2025

Bùng nổ công nghệ âm thanh tại triển lãm PLASE SHOW Hà Nội 2025

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Tăng cường năng lực phòng vệ thương mại trong lĩnh vực công nghiệp

Tăng cường năng lực phòng vệ thương mại trong lĩnh vực công nghiệp

Những thách thức trong tiến trình chuyển đổi năng lượng xanh ở Việt Nam

Những thách thức trong tiến trình chuyển đổi năng lượng xanh ở Việt Nam

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: Cơ hội bứt phá cho hợp tác xã Việt Nam

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: Cơ hội bứt phá cho hợp tác xã Việt Nam

Chủ động phòng chống đột quỵ - Vì một Việt Nam khỏe mạnh

Chủ động phòng chống đột quỵ - Vì một Việt Nam khỏe mạnh

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Netflix thông báo chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1, giúp nhà đầu tư dễ tiếp cận hơn

Netflix thông báo chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1, giúp nhà đầu tư dễ tiếp cận hơn

Bóng ma tăng giá đã qua: Phố Wall cân bằng giữa trò lừa và phép màu trong mùa Halloween

Bóng ma tăng giá đã qua: Phố Wall cân bằng giữa trò lừa và phép màu trong mùa Halloween

Sản xuất Trung Quốc sụt giảm mạnh trong tháng 10

Sản xuất Trung Quốc sụt giảm mạnh trong tháng 10

Home Credit tung ưu đãi mới

Home Credit tung ưu đãi mới

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Vietjet đặt mua 100 máy bay Airbus A321neo

Vietjet đặt mua 100 máy bay Airbus A321neo

Tập đoàn LTP đầu tư hệ thống điện mặt trời, thúc đẩy sản xuất bền vững trong ngành dệt may

Tập đoàn LTP đầu tư hệ thống điện mặt trời, thúc đẩy sản xuất bền vững trong ngành dệt may

TCL khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu bằng cách tự chủ công nghệ

TCL khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu bằng cách tự chủ công nghệ

LG khánh thành sân bóng

LG khánh thành sân bóng 'Hạt giống tài năng'

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD ra mắt mẫu xe điện K-EV đầu tiên tại Japan Mobility Show 2025

BYD ra mắt mẫu xe điện K-EV đầu tiên tại Japan Mobility Show 2025

Toyota ấn định ngày khai tử dòng xe thể thao Supra

Toyota ấn định ngày khai tử dòng xe thể thao Supra

Canada có thể dỡ bỏ thuế quan đối với xe điện Trung Quốc

Canada có thể dỡ bỏ thuế quan đối với xe điện Trung Quốc

Mercedes-Benz Việt Nam đánh dấu 6 năm đào tạo kỹ thuật viên theo chuẩn Đức

Mercedes-Benz Việt Nam đánh dấu 6 năm đào tạo kỹ thuật viên theo chuẩn Đức

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Vòng loại trực tiếp CKTG Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh

Vòng loại trực tiếp CKTG Liên Minh huyền thoại 2025 chính thức khởi tranh

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

Chung kết thế giới Liên Minh huyền thoại 2025: Đại diện Việt Nam không làm nên bất ngờ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

ASUS ROG Xbox Ally và ROG Xbox Ally X chính thức lên kệ

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025

Đại diện Việt Nam giành thắng lợi đầu tiên tại Chung kết thế giới Liên Minh Huyền thoại 2025