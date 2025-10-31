Hai dự án ứng dụng AI và công nghệ thể thao giành giải Nhất Samsung Solve for Tomorrow 2025

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), lãnh đạo Samsung Việt Nam, cùng đại diện cơ quan quản lý, giáo viên và học sinh từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Vòng Chung kết Samsung Solve for Tomorrow 2025 diễn ra với sự tranh tài của 16 đội thi xuất sắc nhất đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước bao gồm 8 đội thi của Bảng A (Khối THCS) và 8 đội thi của Bảng B (Khối THPT) với các dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau từ môi trường, giáo dục, đến y tế, sức khỏe, kết hợp Thể thao và Công nghệ.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phát biểu tại sự kiện.

Tại Vòng Chung kết này, các đội thi đã trực tiếp thuyết trình dự án, vận hành mô hình sản phẩm và trả lời câu hỏi từ ban giám khảo. Kết quả chung cuộc được ban giám khảo đánh giá không chỉ dựa trên các yếu tố về sản phẩm và cách thực hiện dự án mà còn chấm điểm các kỹ năng mềm như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng phản biện, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ năng quản lý thời gian.

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, với ý tưởng nổi bật, mô hình sản phẩm có tính ứng dụng cao và phần thuyết trình đầy thuyết phục, 02 giải Nhất (với mỗi phần thưởng là 01 phòng học chức năng STEM LAB trị giá 60.000 USD cho trường có đội thi đạt giải Nhất, 30 triệu đồng tiền mặt dành cho đội thi và 01 sản phẩm Samsung trị giá 30 triệu đồng cho các thành viên của đội bao gồm thí sinh và giáo viên hướng dẫn) đã thuộc về đội thi Đội STE - Sport Tech Evoring, trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành - Thành phố Hà Nội với dự án “Hệ thống hỗ trợ tập luyện thể thao cá nhân” (Bảng A) và đội thi Menson, trường THPT chuyên Quang Trung - Tỉnh Đồng Nai với dự án “MSVitaSync - Thiết bị đo và đánh giá sức khoẻ cầm tay ứng dụng AI và IOT, hướng tới giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện tại nhà” (Bảng B).

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao 02 giải Nhì, 04 giải Ba, 08 Giải Triển vọng. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 5,3 tỷ đồng.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phát biểu tại sự kiện: “Tôi đặc biệt đánh giá cao Samsung Việt Nam, một trong những đối tác chiến lược và gắn bó lâu dài của Chính phủ Việt Nam trong suốt nhiều năm qua - không chỉ với vai trò nhà đầu tư hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ cao, mà còn là doanh nghiệp tiên phong trong việc đồng hành cùng Việt Nam phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Là cơ quan được Chính phủ giao thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) luôn coi giáo dục STEM và phát triển nguồn nhân lực trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

NIC cam kết đồng hành cùng các cơ sở giáo dục, các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có Samsung Việt Nam, để không chỉ mở rộng quy mô mà còn nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, sáng tạo và khởi nghiệp trong giới trẻ.”

Cũng tại sự kiện, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam chia sẻ: “Gần đây, tầm quan trọng của giáo dục STEM đang ngày càng được chú trọng. Công nghệ AI tiên tiến đang được hiện thực hóa trên nền tảng của STEM. Tôi hy vọng rằng các em, những người dẫn dắt cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và cả tương lai sau này, sẽ là người thành thạo STEM hơn nữa và nỗ lực nhiều hơn trong việc học khoa học công nghệ. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các em trên hành trình này. Samsung sẽ nỗ lực hết mình để bồi dưỡng tài năng công nghệ Việt Nam thông qua nhiều hoạt động đóng góp xã hội đa dạng như chương trình Samsung Solve for Tomorrow.”

Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025 được phát động từ tháng 3/2025 dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông lứa tuổi 12 đến 18 nhằm khuyến khích các em ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học nhằm khắc phục các vấn đề xã hội hiện hữu.

Sau gần 8 tháng triển khai, cuộc thi đã ghi nhận những kết quả ấn tượng với khoảng 7000 học sinh và hơn 2500 giáo viên tham gia cùng với đó là 2.625 ý tưởng sáng tạo được gửi về, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình biến ý tưởng thành giải pháp công nghệ thực tiễn của thế hệ trẻ Việt Nam.

Samsung Việt Nam trao giải cuộc thi STEM 2025, tổng giá trị giải thưởng hơn 5,3 tỷ đồng.

Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, các em học sinh đã có cơ hội trau dồi kỹ năng mềm thông qua nhiều hội thảo đặc biệt trong khuôn khổ chương trình, đồng thời được hướng dẫn hoàn thiện dự án bởi đội ngũ cố vấn chuyên môn cao cấp là các chuyên gia và nhân viên Samsung, nhằm nâng cao khả năng tư duy nghiên cứu sáng tạo, phác thảo ý tưởng và trình bày các dự án khoa học.

Với tầm nhìn trách nhiệm xã hội “Together for Tomorrow! Enabling People” (Cùng nhau vì ngày mai! Trao quyền cho mọi người), ngoài chương trình Samsung Solve for Tomorrow, Samsung Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều dự án vì thế hệ trẻ khác như: Dự án phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) – tạo cơ hội cho thế hệ trẻ trau dồi các kiến thức về công nghệ tiên tiến như AI, IoT, Big Data, Lập trình cơ bản; Xây dựng và vận hành Ngôi trường Hy vọng Samsung, tạo không gian và cơ hội học tập ngoài giờ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn…