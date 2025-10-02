Công bố Top 16 cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow năm 2025

Đây là những đội thi tiềm năng nhất, được chọn lọc từ 2.625 ý tưởng sáng tạo từ học sinh trên toàn quốc, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình biến ý tưởng thành giải pháp công nghệ thực tiễn của thế hệ trẻ Việt Nam.

Samsung Solve for Tomorrow là sân chơi tư duy sáng tạo thường niên cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông lứa tuổi 12 – 18, khuyến khích các em ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học nhằm giải quyết các vấn đề xã hội hiện hữu.



Danh sách Top 8 Bảng A (THCS).

Được chính thức khởi động từ ngày 28/3/2025, cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025 tập trung vào ba chủ đề lớn: Phát triển môi trường bền vững thông qua công nghệ; Kết hợp thể thao và công nghệ nhằm thay đổi xã hội (hướng tới giáo dục và phát triển tương lai) và Ứng dụng công nghệ nhằm phát triển xã hội bền vững.

Kết thúc vòng 2 – Vòng phát triển sản phẩm, giữa tháng 9/2025, 50 đội thi xuất sắc nhất đã dần hoàn thiện sản phẩm và gửi về ban tổ chức một video trình bày từ ý tưởng, mô tả sản phẩm đến các bước hiện thực hóa mô hình. Đây chính là cơ sở để Ban Tổ chức lựa chọn 16 đội xuất sắc nhất tiến vào vòng Chung kết.

Top 16 đội thi được chọn dựa trên tính khả thi, sáng tạo và tác động xã hội của ý tưởng. Nhận định về các đội thi và các bài dự thi lọt vào Chung kết, nhìn chung Ban giám khảo đều đánh giá cao phong thái chuyên nghiệp, sự tự tin cùng tinh thần đồng đội của thành viên các đội thi. Các đội thi đã thể hiện tinh thần sáng tạo và nỗ lực giải quyết vấn đề có ý nghĩa xã hội. Các bài dự thi năm nay được đánh giá có chất lượng khá tốt, với mức độ ứng dụng cụ thể tương đối phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại.

TS. Phan Thanh Toàn – Giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Quản lý Giáo dục, một thành viên của ban giám khảo đánh giá đa phần các đề tài đều ứng dụng các công nghệ mới như AI, IoT…với chất lượng bài dự thi không thua kém nhiều so với Sinh viên Đại học.

Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam vào năm 2019. Cho đến nay, cuộc thi đã trở thành một sân chơi tư duy sáng tạo thường niên cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông lứa tuổi 12 đến 18. Tính đến hết năm 2024, chương trình đã thu hút hơn 475.000 học sinh và giáo viên đăng ký, nhận về gần 7.500 bài dự thi.

Còn TS Phùng Công Phi Khanh – Trưởng bộ môn Kỹ thuật Điện – Điện tử, Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Sư phạm Hà Nội, một thành viên khác của Ban giám khảo cho biết: “Phần lớn đề tài đạt mức tốt, đầy đủ các nội hàm về chuyên môn, chuyên ngành. Các sản phẩm đều có độ hoàn thiện cao, hoạt động và vận hành đúng như các mục tiêu, đồng thời cũng có phần giới thiệu chi tiết về cấu tạo, chức năng, vận hành.

Các báo cáo của các đội đã cho thấy quy trình nghiên cứu tương đối đầy đủ: tổng quan vấn đề, khảo sát người dùng, thiết kế, chế tạo, kiểm thử, rút kết luận phù hợp. Nhiều đội đã có thao tác chuẩn hoá thông số đo lường.”

Danh sách Top 8 đội Bảng B (Bảng THCS) .

Top 16 sẽ tiếp tục được tham gia các buổi tư vấn chuyên sâu dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia để hoàn thiện mô hình trước khi chính thức bước vào vòng chung kết dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2025.

“Samsung đang tích cực triển khai Samsung Solve for Tomorrow với mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong hành trình vươn mình trở thành nước phát triển về công nghệ. Ngoài ra Samsung cũng đang thực hiện nhiều các hoạt động trách nhiệm xã hội để tri ân tình cảm và sự ủng hộ của người dân Việt Nam, đặc biệt là sự hỗ trợ tích cực của chính phủ. Các hoạt động trách nhiệm xã hội của Samsung không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh căn bản cho Việt Nam mà còn kết nối với đào tạo lãnh đạo tương lai”– ông Na Ki Hong – Tổng giám đốc Samsung Việt Nam chia sẻ.