Samsung công bố Top 50 cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025

Gia Hân

Gia Hân

22:05 | 18/07/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Từ 2.625 bài dự thi, Top 50 bài dự thi xuất sắc nhất đã được Samsung lựa chọn để bước tiếp vào Vòng phát triển sản phẩm cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025.
Được chính thức khởi động từ tháng 3/2025, sau hơn 3 tháng triển khai, cuộc thi

vừa khép lại Vòng thi Sơ khảo với 2.625 bài dự thi đã được gửi về từ các trường THCS và THPT tại khắp các tỉnh thành trên cả nước, ghi dấu ấn là năm có số lượng bài dự thi lớn nhất trong lịch sử cuộc thi.

Trong đó, 50 giải pháp công nghệ xuất sắc nhất đã được lựa chọn để bước vào vòng tiếp theo của cuộc thi – Vòng Phát triển sản phẩm. Theo kết quả, 50 đội thi đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau trên cả nước, trong đó có 15 đội thi đến từ khu vực miền Bắc, 15 đội thi đến từ khu vực miền Trung và 20 đội thi đến từ khu vực miền Nam.

Các đề tài dự án được các đội lựa chọn đa dạng từ những thiết bị cải thiện chất lượng sống hàng ngày, giải pháp bảo vệ môi trường đến những phát kiến nâng cao trải nghiệm y tế, giáo dục hay hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội, hỗ trợ các hoạt động sản xuất tại địa phương, nhiều ý tưởng tập trung vào việc cá nhân hóa trải nghiệm vận động, nâng cao hiệu suất và đảm bảo an toàn, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh hơn.

Đặc biệt, có tới 21 trong số 50 ý tưởng vào vòng 2 được sáng tạo với mục tiêu cải thiện các vấn đề trong xã hội, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của thế hệ trẻ đối với vấn đề này.

Các bài thi năm nay thể hiện sự tăng trưởng về chất lượng khá đáng kể so với năm trước đó, đặc biệt là các bài thi ở Bảng B- THPT, khi mà các đội thi đã trình bày những ý tưởng có tính thực tiễn cũng như tính khả thi rất cao, ứng dụng nhiều lĩnh vực công nghệ và các công cụ kỹ thuật phức tạp vào giải pháp”, Tiến sĩ Phùng Công Phi Khanh - Trưởng bộ môn Công nghệ Điện - Điện tử - Khoa Sư phạm Kỹ thuật - ĐH Sư phạm Hà Nội, đại diện Ban giám khảo cho biết.

Ngoài ra, chiều sâu học thuật của các bài thi cũng là một ấn tượng lớn của năm nay, các bài thi đều có bố cục trình bày lẫn cách diễn giải và tiếp cận đề tài theo đúng tiêu chuẩn của một dự án nghiên cứu công nghệ, kỹ thuật, các yếu tố này đều có sự tăng trưởng rõ rệt so với năm ngoái. Cá biệt ở năm nay, khoảng cách trình độ giữa các địa phương đã được thu hẹp đáng kể và xuất hiện nhiều gương mặt mới với các ý tưởng, giải pháp có chất lượng cao”, ông Khanh cho biết thêm.

Cũng đánh giá cao chất lượng các bài dự thi, Thạc sĩ Đặng Ngọc Trường – Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, một thành viên khác của ban giám khảo,cho biết: “Các bài thi đều có tính ứng dụng, nhiều bài thi tìm kiếm được chất liệu độc đáo từ sinh hoạt, xã hội, sản xuất. Các bài thi có tính thuyết phục cao và hoàn toàn có thể phát triển nâng cao nếu có thời gian và đầu tư.”

TOP 50 đội thi của Samsung Solve for Tomorrow 2025 sẽ tiếp tục phát triển ý tưởng của mình từ trên giấy ra những mô hình sản phẩm dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia công nghệ. Chức năng hoạt động của mô hình có thể thay đổi theo tình hình thực tế nhưng phải cùng giải pháp đã được Ban tổ chức chấm điểm từ vòng sơ khảo. Đây là cơ hội để các đội thi vừa có thể thỏa sức thể hiện tài năng, vừa đánh giá lại tính khả thi và hiệu quả của ý tưởng, giải pháp mà mình đã đề xuất, từ đó có những điều chỉnh phù hợp.

Kết thúc vòng 2, ban tổ chức sẽ lựa chọn 16 đội thi bước vào vòng Chung kết dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10/2025.

TOP 50 sẽ có cơ hội tham gia nhiều chương trình tập huấn bổ ích trong quá trình phát triển mô hình sản phẩm.

Samsung Solve for Tomorrow mở ra không gian để các thanh thiếu niên, những người đang mơ ước có một tương lai tươi sáng hơn, có thể đưa ra những ý tưởng và cách giải quyết vấn đề thông qua giáo dục STEM. Tôi hy vọng rằng các em học sinh trên toàn Việt Nam sẽ phát triển thành những nhân tài trụ cột của Việt Nam với đầy đủ năng lực về STEM cũng như năng lực giải quyết vấn đề xuất sắc”, ông Na Ki Hong, Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho biết.

Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow được Samsung toàn cầu khởi xướng từ năm 2010 tại Mỹ nhằm đem đến cho các em học sinh cơ hội ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, nhằm nuôi dưỡng năng lực tiếp cận công nghệ, sáng tạo giải pháp để giải quyết các vấn đề của địa phương và xã hội.

Tại Việt Nam, cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019. Cho đến nay, cuộc thi đã trở thành một sân chơi tư duy sáng tạo thường niên cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông lứa tuổi 12 đến 18. Tính đến hết năm 2024, chương trình đã thu hút hơn 475.000 học sinh và giáo viên đăng ký, nhận về gần 7.500 bài dự thi.

