Samsung Việt Nam đẩy mạnh tuyển dụng kỹ sư công nghệ, tìm kiếm nhân tài cho các dự án R&D

Ngày 29/5, tại Hà Nội, Samsung Việt Nam tổ chức vòng thi tuyển dụng GSAT (Global Samsung Aptitude Test) đợt I, 2025 cho các Kỹ sư, Cử nhân và sinh viên năm cuối Đại học.

GSAT là bài Kiểm tra Năng lực Samsung Toàn cầu dành cho ứng viên trình độ Đại học, gồm ba phần cơ bản: “Khả năng toán học logic”, “Khả năng suy luận” và “Tư duy bằng hình ảnh”. Đây là một trong những vòng thi quan trọng trong quy trình tuyển dụng nhân viên của tất cả các công ty thuộc Tập đoàn Samsung trên thế giới.

Các ứng viên tập trung trước khi bước vào khu vực thi.

Các ứng viên xuất sắc vượt qua vòng thi GSAT sẽ tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn, dự kiến diễn ra vào ngày 18 tháng 06 năm 2025. Sau đó, các ứng viên có kết quả tốt nhất từ vòng phỏng vấn sẽ trở thành nhân viên chính thức, làm việc tại các chi nhánh của Samsung Việt Nam, bao gồm Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT), Samsung Data Systems Việt Nam (SDSV) và Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Samsung Việt Nam (SRV).

Trong đợt tuyển dụng này, Samsung Việt Nam chú trọng tuyển dụng các sinh viên ngành công nghệ thông tin nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án phát triển công nghệ mới của Samsung trong tương lai.

Ngoài ra, Samsung Việt Nam cũng tiếp tục kết hợp tuyển chọn thực tập sinh là sinh viên năm cuối từ các trường Đại học hàng đầu tại Việt Nam thông qua kỳ thi GSAT năm nay. Sinh viên sẽ có cơ hội thực tập trong vòng 2 tháng tại các đơn vị Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) và Samsung Display Việt Nam (SDV) và trở thành nhân viên của Samsung sau khi tốt nghiệp Đại học.

Một trong số các phòng thi GSAT đợt 1 - 2025.

Trong quá trình thực tập, sinh viên không chỉ được hưởng mức lương, chế độ phúc lợi hấp dẫn mà còn được học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn thông qua các khóa đào tạo và sự hướng dẫn tận tình từ đội ngũ cố vấn là những chuyên gia giàu kinh nghiệm của Samsung.

Ngoài ra sinh viên còn có cơ hội tham gia các dự án và tiếp xúc với công nghệ tiên tiến nhất của Samsung. Sau một năm triển khai, chương trình thực tập đã ghi nhận những kết quả ấn tượng như: phần lớn sinh viên sau khi thực tập tiếp tục ở lại làm việc tại các đơn vị Samsung Việt Nam; các dự án tiềm năng do sinh viên thực hiện mang tính khả thi cao và đóng góp cho sự phát triển chung của công ty.

Ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: “Với tư cách là công ty công nghệ hàng đầu thế giới và là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, Samsung không ngừng nỗ lực tuyển dụng nhân tài, đặc biệt là các nhân tài công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển cho các dự án công nghệ trong tương lai. Chúng tôi tin rằng, nguồn nhân lực chất lượng cao được tuyển dụng từ cuộc thi GSAT sẽ cùng Samsung làm nên những thành công mới trong tương lai.

Đặc biệt, với mong muốn hỗ trợ Việt Nam trong hành trình vươn mình trở thành nước phát triển về công nghệ, Samsung sẽ chú trọng bồi dưỡng, tạo bệ phóng cho các thế hệ trẻ nắm bắt và làm chủ những công nghệ tiên tiến của Samsung nói riêng và của thế giới nói chung, từ đó đóng góp tích cực cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai".

Từ năm 2011, chương trình tuyển dụng sinh viên trình độ Đại học thông qua kỳ thi GSAT đã trở thành sự kiện tuyển dụng thường niên của Samsung Việt Nam dành cho các bạn sinh viên đã tốt nghiệp hoặc chuẩn bị tốt nghiệp Đại học ở tất cả các chuyên ngành. Chương trình không chỉ nhằm tạo nguồn lực chất lượng cao cho hoạt động nghiên cứu, phát triển và sản xuất kinh doanh tại các chi nhánh của Samsung Việt Nam mà còn đem lại cơ hội việc làm công bằng cho các bạn sinh viên, không có sự phân biệt về kinh nghiệm, xuất thân hay giới tính, ngoại hình...

Cùng với chương trình này, Samsung Việt Nam vẫn đang triển khai nhiều chương trình tuyển dụng đa dạng khác như: Chương trình tuyển dụng riêng dành cho kỹ sư lập trình; Chương trình tuyển dụng Học bổng tài năng Samsung (STP) dành cho cử nhân hệ Đại học và thạc sĩ; Chương trình tuyển dụng Kỹ thuật viên và Nhân viên sản xuất;…