Mẫu đèn học mới dạng đứng của Xiaomi mang tên Mijia Vertical Study Lamp 2 sử dụng hệ thống nguồn sáng kép tổng quang thông 12.700 lumen. Nguồn sáng phía trên đạt 9.700 lumen, cung cấp ánh sáng môi trường cho toàn bộ không gian. Nguồn sáng phía dưới đạt 3.000 lumen, tập trung trực tiếp lên mặt bàn học hoặc khu vực làm việc. Cấu trúc chiếu sáng này giúp ánh sáng phân bố đồng đều trong phòng khoảng 15 m², giảm chênh lệch độ sáng giữa các vùng.

Đèn Xiaomi Mijia Vertical Study Lamp 2. Ảnh: Nghe nhìn Việt Nam

Thiết bị trang bị 640 hạt LED toàn phổ với nhiệt độ màu 4000K trung tính. Chỉ số hoàn màu Ra đạt 98 cùng hệ số phổ mặt trời GFC trên 0,985 giúp tái hiện màu sắc gần với ánh sáng tự nhiên. Chỉ số chống chói UGR dưới 13 hạn chế lóa mắt khi đọc sách hoặc làm việc lâu, đồng thời giảm bóng đổ từ tay trên bề mặt bàn.

Điểm nổi bật nằm ở cảm biến radar 24GHz kết hợp trí tuệ nhân tạo. Hệ thống nhận diện sự hiện diện người dùng, tự kích hoạt hoặc điều chỉnh cường độ chiếu sáng theo điều kiện môi trường. Thuật toán AI ghi nhận thói quen sử dụng theo thời gian nhằm tối ưu độ sáng trong từng bối cảnh.

Người dùng điều khiển thiết bị qua bảng cảm ứng, remote Bluetooth hoặc ứng dụng Mijia. Phần đầu đèn xoay 90 độ, bao phủ mặt bàn kích thước 1,2 m x 0,6 m với độ sáng trung tâm trên 1.800 lux. Xiaomi công bố tuổi thọ hoạt động khoảng 38.000 giờ, tương đương gần 17 năm nếu sử dụng trung bình 6 giờ mỗi ngày.

Sản phẩm hiện mở bán tại Trung Quốc với giá niêm yết 2.499 nhân dân tệ, mức ưu đãi giai đoạn đầu khoảng 2.349 nhân dân tệ.