267 sinh viên tham gia cuộc thi thiết kế máy tự động hóa theo tiêu chuẩn toàn cầu

Nam Giang

Nam Giang

17:28 | 13/03/2026
Cuộc thi Thiết kế Máy tự động hóa 2026 do MISUMI Vietnam tổ chức đã tạo sân chơi thực tiễn cho sinh viên kỹ thuật miền Nam khi yêu cầu các đội thiết kế hệ thống Pick & Place tự động đáp ứng tiêu chuẩn công nghiệp về độ chính xác, tốc độ và tối ưu chi phí.
267 sinh viên thuộc 54 đội đến từ 8 trường đại học kỹ thuật khu vực phía Nam đã tham gia vòng chung kết Cuộc thi Thiết kế Máy tự động hóa 2026 do MISUMI Vietnam tổ chức tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM .

Cuộc thi mang đến cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường công nghiệp thực tế và các tiêu chuẩn kỹ thuật toàn cầu trong lĩnh vực tự động hóa.

Sinh viên thử sức với bài toán thiết kế hệ thống Pick & Place tự động

Vòng Chung kết và Lễ trao giải Cuộc thi Thiết kế Máy tự động hóa 2026 diễn ra tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM với sự tham gia của đại diện doanh nghiệp và lãnh đạo 8 trường đại học kỹ thuật gồm: Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, Trường Đại học Bách khoa – ĐHQG TP.HCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Trường Đại học Văn Lang, Đại học Lạc Hồng và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ.

Các đội thi trình bày về giải pháp thiết kế trước hội đồng Ban giám khảo.

Trải qua ba vòng thi gồm Mô phỏng ý tưởng – Thiết kế chi tiết – Thuyết trình và phản biện, các đội thi vận dụng kiến thức cơ khí, điện tử và tự động hóa để giải quyết một bài toán kỹ thuật thực tế.

Tại vòng chung kết, các đội cần hoàn thiện thiết kế hệ thống Pick & Place tự động với yêu cầu kỹ thuật khắt khe: độ chính xác ±100 micromet và hiệu suất 3 giây cho mỗi sản phẩm, đồng thời đảm bảo tối ưu chi phí đầu tư. Đây là bài toán phổ biến trong ngành tự động hóa công nghiệp, đòi hỏi các kỹ sư phải đưa ra giải pháp hiệu quả, tinh gọn và tiết kiệm.

Các đội thi phải xây dựng phương án thiết kế chi tiết, lựa chọn cấu trúc cơ khí, giải pháp truyền động, sử dụng linh kiện tiêu chuẩn và tính toán khả năng vận hành của hệ thống. Trong phần thuyết trình, sinh viên trực tiếp bảo vệ giải pháp trước hội đồng giám khảo là các chuyên gia kỹ thuật đến từ MISUMI Vietnam và ITO Vietnam.

3 đội đạt giải cao nhất của cuộc thi: Giải Nhất – Đội 2TKRM, ĐH Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, Giải Nhì – Đội Metrology Bravo, ĐH Bách Khoa ĐHQG TP.HCM và Giải Ba – Đội LH-LTA, ĐH Lạc Hồng.

Kết quả chung cuộc, đội 2TKRM đến từ Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM - Ho Chi Minh City University of Technology and Education đã giành Giải Nhất với phương án thiết kế được đánh giá cao về tính tối ưu và khả năng ứng dụng thực tế.

Đội gồm các thành viên Quách Đỗ Trọng, Lê Anh Tuấn, Nguyễn Đình Khôi, Lê Văn Rây và Huỳnh Diệp Khải Minh. Giải pháp của nhóm nổi bật nhờ cấu trúc thiết kế tinh gọn, vận hành chính xác, đồng thời tối ưu chi phí nhờ tận dụng linh kiện tiêu chuẩn sẵn có.

Với thành tích này, đội nhận 15 triệu đồng tiền thưởng từ MISUMI Việt Nam cùng cơ hội phỏng vấn thực tập và 8 triệu đồng phần thưởng từ ITO Việt Nam.

Doanh nghiệp kỳ vọng nuôi dưỡng tư duy kỹ sư thực chiến

Theo ông Tomohiro Watanabe, Tổng Giám đốc MISUMI Vietnam, cuộc thi được xây dựng nhằm tạo sân chơi nơi sinh viên có thể trải nghiệm tư duy thiết kế thực tiễn, tiếp cận các tiêu chuẩn công nghiệp hiện đại và hiểu rõ hơn yêu cầu của môi trường sản xuất chuyên nghiệp.

Ông Tomohiro Watanabe, Tổng Giám đốc MISUMI Vietnam phát biểu tại sự kiện.

Trong khuôn khổ cuộc thi, sinh viên còn được tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu về công cụ tính toán, lựa chọn linh kiện dựa trên các yêu cầu kỹ thuật như tốc độ, tải trọng… Những công cụ này giúp rút ngắn đáng kể thời gian thiết kế so với phương pháp truyền thống và phản ánh cách làm việc của các kỹ sư trong nhà máy hiện đại.

Trước vòng chung kết, 9 đội xuất sắc của cuộc thi cũng đã có cơ hội tham quan nhà máy của ITO Vietnam, tìm hiểu các dự án sản xuất thực tế và trao đổi trực tiếp với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm.

Cầu nối giữa nhà trường và doanh nghiệp

Theo bà Wendy Công Tằng Tôn Nữ Thùy Trang, Giám đốc Quan hệ Chiến lược của ITO Vietnam, việc đồng hành cùng cuộc thi không chỉ nhằm tìm kiếm nhân tài mà còn giúp sinh viên hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa kiến thức học thuật và yêu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Từ phía nhà trường, TS. Mai Đức Đãi, Phó trưởng Khoa Cơ khí Chế tạo máy, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, đánh giá cuộc thi đã giúp sinh viên rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng như tư duy thiết kế hệ thống, làm việc nhóm, trình bày ý tưởng kỹ thuật và giải quyết vấn đề thực tiễn.

BTC trao quà và cúp kỷ niệm cho lãnh đạo 8 trường đại học đào tạo kỹ thuật lớn ở khu vực miền Nam có sinh viên tham gia cuộc thi.
Cuộc thi Thiết kế Máy tự động hóa 2026 được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn bởi ban lãnh đạo các trường đại học tham dự.

Cuộc thi Thiết kế Máy tự động hóa 2026 được phát động từ tháng 11/2025, thu hút 267 sinh viên từ 54 đội thi của 8 trường đại học kỹ thuật khu vực phía Nam.

Thông qua ba vòng thi gồm Minh họa ý tưởng – Thiết kế chi tiết – Thuyết trình phản biện, ban tổ chức đã chọn ra 9 đội xuất sắc vào vòng chung kết.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi không chỉ là sân chơi học thuật mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư trong lĩnh vực cơ khí và tự động hóa – một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất tại Việt Nam.

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

