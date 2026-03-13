Kinh tế số
Trải nghiệm ngân hàng số, khách hàng ABBank nhận quà 100%

Bình Lê

Bình Lê

15:00 | 13/03/2026
Chương trình “Trăm phần trăm hạnh phúc” của ABBank không chỉ mang đến nhiều phần quà hấp dẫn mà còn khuyến khích khách hàng trải nghiệm hệ sinh thái ngân hàng số hiện đại với thao tác đơn giản trên ứng dụng.
Từ ngày 09/03 đến 26/04/2026, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) triển khai chương trình khuyến mại quy mô toàn quốc mang tên “Trăm phần trăm hạnh phúc”, với cơ chế 100% người tham gia đều có quà. Giải thưởng trao tặng gồm 01 lượng vàng và 1.500 phân vàng 24K, cùng loạt quà tặng giá trị.

Với cách thức tham gia vô cùng đơn giản, ABBank không chỉ trao quà mà còn biến mỗi điểm chạm giao dịch thành một khoảnh khắc đầy cảm xúc, tạo động lực để khách hàng trải nghiệm trọn vẹn hệ sinh thái tài chính hiện đại.

100% khách tham gia nhận quà, vàng 24k

Khách hàng hiện hữu của ABBank trên toàn quốc và các khách hàng mở tài khoản mới đều có cơ hội nhận quà lớn khi tham gia chương trình “Trăm phần trăm Hạnh phúc”.

ABBank triển khai chương trình “Trăm phần trăm Hạnh phúc”: “Mưa” vàng 24K cho khách hàng từ 9/3

Cụ thể, khách hàng mở mới tài khoản trên ứng dụng Ngân hàng số ABBank sẽ nhận ngay 1 lượt mở hộp quà. Khách hàng hiện hữu có thể nhận thêm lượt quay khi duy trì số dư từ 5 triệu đồng trong 7 ngày hoặc gửi tiết kiệm online từ 200 triệu đồng (kỳ hạn từ 1 tháng, không tất toán trong 24h ngày mở sổ).

Để trở thành chủ nhân của Giải thưởng đặc biệt 01 lượng vàng 24K Chim Hạnh phúc, hoặc sở hữu 1 trong 1.500 phân vàng 24K Tiểu Kim Cát và hơn 5.000 giải hoàn tiền, khách hàng chỉ cần nhấn mở hộp quà trên ứng dụng ABBank. 100% lượt quay đều mang đến 1 quà tặng bất ngờ, cơ chế nhận quà chưa bao giờ giản đơn đến thế, khiến người tham gia tận hưởng trọn vẹn niềm vui trong từng cú chạm.

Tham gia dễ dàng, 100% nhận quà giá trị.

Xuyên suốt chương trình “Trăm phần trăm hạnh phúc” còn là hàng loạt hoạt động sôi nổi được liên tiếp tổ chức. Đặc biệt trong ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, sự kiện Megalive “Đại tiệc Hạnh phúc" (từ 20h – 21h) sẽ tưng bừng diễn ra, nhân đôi cơ hội nhận vàng và tiền cho người tham gia.

Chương trình “Trăm phần trăm hạnh phúc” áp dụng trên ngân hàng số ABBank. Tìm hiểu ngay cách thức tham gia chương trình tại đây.

Cùng khách hàng “mang hạnh phúc về nhà”

“Trăm phần trăm hạnh phúc” không chỉ là chương trình chăm sóc khách hàng đơn thuần. Đây là một trong những hoạt động tiếp nối sau dấu mốc ABBank công bố nhận diện thương hiệu mới, đặt sứ mệnh “Cùng bạn kiến tạo hạnh phúc”.

Với “Trăm phần trăm hạnh phúc”, sứ mệnh “Cùng bạn kiến tạo hạnh phúc” được ABBank thể hiện thông qua tối ưu trải nghiệm trên nền tảng số, tỉ mỉ chăm sóc cảm xúc người tham dự. Bằng hàng ngàn phần quà gần gũi mà thiết thực, ABBank lan tỏa niềm vui và gia tăng gắn kết cùng cộng đồng khách hàng.

Trước đó, ABBank triển khai loạt chương trình ấn tượng giúp khách hàng “mang hạnh phúc về nhà”. Có thể kể đến sự kiện “Vùng đất hạnh phúc” tổ chức tại Hà Nội, Tp. HCM và Đà Nẵng vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 vừa qua với chuỗi hoạt động sôi nổi cùng hàng ngàn quà tặng giá trị đã trao tay. Hoặc, ngay tại thời điểm này đang diễn ra chương trình “Mã đáo rộn ràng – Mang ngàn hạnh phúc” với giải thưởng cao nhất là chiếc xe ô tô OMODA C5 LUXURY trị giá hơn 500 triệu đồng.

ABBank mang niềm vui đến với khách hàng trong chuỗi hoạt động phong phú, đa dạng.

Cùng với đó, trong thời gian tới, ABBank tiếp tục đầu tư mạnh vào nền tảng số, tối ưu hóa trải nghiệm, sản phẩm dịch vụ và triển khai thêm các sáng kiến chăm sóc khách hàng gắn với nhu cầu thực.

Trong bối cảnh thị trường ngân hàng bán lẻ đang bước vào giai đoạn cạnh tranh chiều sâu, khi người dùng ngày càng ưu tiên sự thuận tiện, minh bạch và trải nghiệm liền mạch, ABBank không ngừng gia tăng niềm tin, sự gắn kết, mang đến giá trị thực cho hàng triệu khách hàng. Đây cũng là hướng đi ABBank đã kiên định theo đuổi trong hơn 33 năm hình thành và phát triển, cùng kiến tạo hạnh phúc với khách hàng trên mỗi chặng đường cuộc sống.

Thông tin chi tiết về chương trình được cập nhật tại các điểm giao dịch ABBank trên toàn quốc.

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

