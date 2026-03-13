Doanh nghiệp số
FPT mang hệ sinh thái AI 'Make in Vietnam' ra đấu trường công nghệ toàn cầu

Tạ Thành

Tạ Thành

11:22 | 13/03/2026
Tập đoàn FPT sẽ tham gia Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo toàn cầu NVIDIA GTC 2026 với vai trò đối tác chính thức, đánh dấu bước tiến quan trọng của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam trong quá trình mở rộng hiện diện trên bản đồ AI quốc tế.
Thông qua không gian triển lãm chuyên biệt cùng chuỗi hoạt động kết nối chuyên sâu, FPT dự kiến giới thiệu hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo “Make in Vietnam” tới cộng đồng công nghệ toàn cầu.

NVIDIA GTC 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 19/3 tại Trung tâm Hội nghị San Jose, bang California (Mỹ). Sự kiện được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, cho phép các nhà phát triển, doanh nghiệp công nghệ và chuyên gia AI trên toàn thế giới tham gia trải nghiệm các công nghệ mới, đồng thời theo dõi các phiên thảo luận, công bố sản phẩm và xu hướng công nghệ mới nhất.

Khác với những lần tham dự trước với tư cách khách mời, năm nay FPT góp mặt với vai trò đối tác chính thức đến từ Việt Nam. Doanh nghiệp thiết lập gian hàng triển lãm tại khu trưng bày #3315, nơi tập trung giới thiệu các nền tảng, giải pháp và sản phẩm trí tuệ nhân tạo do FPT phát triển. Đây cũng là không gian để các chuyên gia của tập đoàn trao đổi trực tiếp với cộng đồng phát triển AI toàn cầu.

Tại gian hàng này, FPT trình diễn hệ sinh thái FPT AI Factory cùng loạt giải pháp FPT.AI dành cho doanh nghiệp, với thông điệp “Build your own AI”. Hệ sinh thái được thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và nhà phát triển xây dựng, triển khai và vận hành các hệ thống trí tuệ nhân tạo dựa trên hạ tầng công nghệ hiện đại.

Thông qua hoạt động tư vấn trực tiếp, đội ngũ chuyên gia của FPT sẽ giới thiệu các mô hình triển khai AI thực tế, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm tối ưu quy trình vận hành cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, FPT cũng tập trung hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp công nghệ. Các startup tham gia hội nghị có thể tìm hiểu cách tiếp cận hạ tầng AI cấp độ doanh nghiệp, cũng như các mô hình hợp tác nhằm mở rộng quy mô sản phẩm và dịch vụ. Hoạt động này giúp doanh nghiệp trẻ rút ngắn thời gian phát triển công nghệ và gia tăng khả năng tiếp cận thị trường quốc tế.

Không gian triển lãm của FPT còn mang đến một điểm nhấn văn hóa với hoạt động trải nghiệm cà phê sữa đá Việt Nam. Thông qua hình thức giao lưu gần gũi này, FPT kỳ vọng tạo môi trường kết nối tự nhiên giữa các nhà phát triển, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng sáng tạo quốc tế. Đây cũng là cách doanh nghiệp Việt giới thiệu nét văn hóa đặc trưng trong một sự kiện công nghệ quy mô toàn cầu.

Song song với các hoạt động tại hội nghị, FPT tham gia chương trình “Energy for Innovation: Brewing Ideas, Empowering Startups” tổ chức tại trụ sở NVIDIA. Sự kiện dành riêng cho cộng đồng startup thuộc mạng lưới NVIDIA Inception khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Tại đây, đại diện FPT cùng các đối tác thảo luận cơ hội hợp tác công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm mở rộng thị trường và tìm kiếm mô hình hỗ trợ startup phát triển tại khu vực APAC và Nhật Bản.

Trong khuôn khổ các hoạt động bên lề hội nghị, FPT cũng chia sẻ những câu chuyện thực tiễn về việc ứng dụng AI để thúc đẩy tăng trưởng tại Việt Nam. Các chuyên gia của tập đoàn sẽ trình bày cách doanh nghiệp khai thác trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao năng suất, tối ưu quy trình vận hành và tạo ra những mô hình tăng trưởng mới cho doanh nghiệp.

Để kết nối cộng đồng công nghệ trong nước với những diễn biến từ sự kiện tại Mỹ, FPT dự kiến tổ chức chương trình NVIDIA GTC 2026 Watch Party tại FPT Tower vào ngày 19/3. Sự kiện này cho phép các kỹ sư và chuyên gia công nghệ Việt Nam theo dõi trực tiếp các nội dung nổi bật của hội nghị, đặc biệt là bài phát biểu quan trọng của CEO NVIDIA Jensen Huang.

Tại chương trình, các chuyên gia đến từ NVIDIA và FPT sẽ cùng thảo luận về xu hướng phát triển AI, hạ tầng công nghệ dành cho doanh nghiệp cũng như những cơ hội ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực. Hình thức trao đổi trực tiếp giúp cộng đồng kỹ sư trong nước tiếp cận nhanh hơn với các công nghệ mới, đồng thời giải đáp các bài toán triển khai AI trong thực tế.

Việc tham gia NVIDIA GTC 2026 với vai trò đối tác chính thức phản ánh chiến lược mở rộng toàn cầu của FPT trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Doanh nghiệp không chỉ tập trung phát triển công nghệ mà còn xây dựng hệ sinh thái hợp tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới.

NVIDIA GTC được xem là một trong những hội nghị AI lớn nhất thế giới, quy tụ hơn 30.000 nhà phát triển, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ mỗi năm. Tại sự kiện này, NVIDIA thường công bố những công nghệ, nền tảng và chiến lược mới có khả năng định hình tương lai của ngành trí tuệ nhân tạo.

Thông qua sự kiện năm nay, FPT kỳ vọng tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế, đồng thời giới thiệu năng lực công nghệ của Việt Nam tới cộng đồng AI toàn cầu. Sự hiện diện của doanh nghiệp tại hội nghị cũng cho thấy nỗ lực đưa các sản phẩm và nền tảng AI “Make in Vietnam” tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu.

