Lũng Nặm (Cao Bằng): Đảm bảo an ninh trật tự trước ngày hội non sông

07:05 | 13/03/2026
Thời khắc ngày hội non sông 15/3 sắp tới gần, hòa chung với không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước, trên khắp các bản làng vùng cao Cao Bằng, công tác đảm bảo an ninh trật tự đang được triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Tại xã biên giới Lũng Nặm, nơi có nhiều đường mòn, lối mở và địa bàn rộng, việc giữ vững an ninh trật tự nơi phên dậu của Tổ quốc càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng, mà còn là sự chung tay của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân nơi đây hướng tới ngày hội non sông.
Tại xóm biên giới Cáy Tắc, đều đặn trong nhiều ngày qua, bất kể nắng, mưa, một tổ công tác đặc biệt được thành lập cùng phối hợp trong công tác tuyên truyền ở cở sở. Những thông tin mới nhất về cách thức tổ chức, thực hiện, tuyên truyền và vận động người dân tham gia bầu cử được các cán bộ nơi biên giới phổ biến cho người dân.

Lực lượng Biên phòng phối hợp cùng Công an xã Lũng Nặm đến từng thôn bản.

Để mọi tầng lớp nhân dân trong địa bàn hiểu, thực hiện đúng chủ trương, hướng dẫn của các cấp về bầu cử và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân, cán bộ, chiến sỹ của Đồn Biên phòng Lũng Nặm đã tích cực bám, nắm địa bàn, đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu và phù hợp với từng địa bàn, Trung úy Lý Đức Dũng, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Lũng Nặm cho biết: "Công tác vận động quần chúng liên quan đến tuyên truyền về công tác bầu cử, tôi cũng như đội vận động quần chúng đã chủ động tham mưu cho Chỉ huy đồn phân công những đồng chí có năng lực cũng như biết tiếng dân tộc đến các vùng các xóm biên giới, vùng đồng bào dân tộc. Trong quá trình tuyên truyền chúng tôi cũng đã xây dựng các nội dung tóm tắt một cách nhanh gọn, dễ hiểu. để bà con nắm được những thông tin chính. Từ đó. giúp bà con nhân dân nắm được quyền cũng như nghĩa vụ của mình liên quan đến công tác bầu cử chung".

Theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà", tổ công tác giúp người dân ở khu vực biên giới được tiếp cận thông tin tốt hơn.

Nhờ những hình thức tuyên truyền chủ động, trực quan sinh động, nhận thức về công tác bầu cử của người dân ở địa bàn khu vực biên giới được nâng lên. Mỗi người đều nhận thức rõ quyền, trách nhiệm của mình hơn cho ngày chính thức được cầm trên tay những lá phiếu gửi gắm đầy niềm tin. Những cán bộ xóm ở vùng đặc biệt khó khăn cũng chủ động hơn trong việc tiếp cận người dân, không để “vùng trắng” trong công tác tuyên truyền, với mục tiêu mọi nhà, mọi người đều biết và nắm rõ quyền, nghĩa vụ của mình trong ngày bầu cử sắp tới. Ông Ngụy Văn Đức, Trưởng xóm Cáy Tắc, xã Lũng Nặm chia sẻ: "Hiện tại trên địa bàn chưa có sóng điện thoại, chúng tôi phối hợp với đoàn thể xóm đến tận nhà để vận động tuyên trền các cử tri đến hôm 15 tháng 3 này đến để bầu cử thực hiện quyền công dân của nhân dân".

Được biết, Lũng Nặm là xã biên giới của tỉnh Cao Bằng với chiều dài toàn tuyến hơn 9km tiếp giáp với Trung Quốc, địa hình chủ yếu là núi đá, nhiều xóm bản nằm rải rác dọc tuyến biên giới. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, cùng với hệ thống đường mòn qua lại khu vực biên giới khiến công tác quản lý địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự luôn đặt ra nhiều thách thức.

Trong bối cảnh chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân, việc chủ động nắm tình hình, giữ vững ổn định ở cơ sở được các lực lượng tuyến đầu biên giới xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thượng tá Ngô Quốc Tụng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Nặm nói: “Đối với công tác đảm bảo tốt an toàn trong dịp bầu cử, chúng tôi đã triển khai lực lượng bám địa bàn. Trong đó đi sâu vào hoạt động của người dân trên địa bàn về chấp hành pháp luật của nhà nước. Ngoài ra, tổ công tác an ninh trật tự của địa bàn phối hợp với lượng chức năng tham gia giữ gìn an ninh trật tự thôn bản theo tinh thần "đi từng ngõ, gõ từng nhà". Đảm bảo số lượng bầu cử đạt kết quả cao nhất, đông nhất, đầy đủ nhất và toàn diện nhất".

Hiện nay, trên địa bàn xã Lũng Nặm có 6 điểm bầu cử, tất cả các vị trí này đều có lực lượng chức năng tham gia. Trong đó, Đồn Biên phòng cử lực lượng tham gia phối hợp hướng dẫn bà con tốt nhất trước khi vào bầu cử. Ngoài ra, Công an xã cử thêm lực lượng cùng cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là ban cử của xã triển khai nắm tình địa bàn rồi niêm biết các danh sách cử tri, bảo vệ canh gác an ninh đảm bảo tốt nhất chương trình bầu cử nhiệm kì 2026 - 2031.

Bằng nhiều hình thức tuyền truyền trực quan, xã biên giới Lũng Nặm đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước.

Thời gian cho ngày hội không còn nhiều, để đảm bảo an ninh trật tự, cùng với lực lượng Biên phòng, Công an xã Lũng Nặm đã chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình từ cơ sở. Các tổ tự quản về an ninh trật tự tại xóm bản được củng cố và duy trì hoạt động thường xuyên.

Thiếu tá Phạm Thị Như Nhàn, Trưởng Công an xã Lũng Nặm cho biết: “Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an xã Lũng Nặm đã xác định bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt . Bởi vậy, ngay từ sớm đơn vị đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ theo từng thời điểm, từng tình huống. Đồng thời, duy trì công tác phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự và các ban, ngành ở xã. Công tác nghiệp vụ được thực hiện đồng bộ, khẩn trương, có phân công trách nhiệm rõ ràng từng lực lượng, từng cá nhân, bảo đảm kiểm soát chặt địa bàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Giữa núi rừng biên cương, sự bình yên của từng bản làng hôm nay là kết quả của sự chủ động từ chính quyền địa phương, sự nỗ lực của các lực lượng chức năng và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân.

Khi công tác đảm bảo an ninh trật tự được triển khai đồng bộ, vững chắc từ cơ sở, cùng với các địa phương, xã biên giới Lũng Nặm đã sẵn sàng cho ngày hội lớn của đất nước trong không khí an toàn, dân chủ và đúng pháp luật, để mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, mà còn là minh chứng cho sự ổn định, bình yên trên từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

