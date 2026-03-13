Cổ phiếu công nghệ chịu áp lực chốt lời

Trong phiên sáng, nhóm công nghệ thông tin và viễn thông trở thành một trong những lực cản đáng kể đối với thị trường. Nhiều cổ phiếu đầu ngành ghi nhận mức giảm khá mạnh sau giai đoạn tăng tích cực trước đó.

Đáng chú ý, cổ phiếu FPT giảm hơn 3%, trong khi các mã cùng ngành như CMG, VGI hay CTR cũng điều chỉnh từ gần 2% đến hơn 2%. Áp lực bán xuất hiện khá mạnh ở nhóm cổ phiếu này khi nhà đầu tư tranh thủ chốt lời sau nhịp tăng kéo dài.

Một yếu tố đáng chú ý là động thái bán ròng của khối ngoại. Riêng cổ phiếu FPT ghi nhận giá trị bán ròng lên tới khoảng 126 tỷ đồng, trở thành một trong những mã bị xả mạnh nhất trong phiên sáng.

Theo các chuyên gia, diễn biến của nhóm công nghệ trong nước phần nào phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước biến động của thị trường công nghệ toàn cầu, đặc biệt là sự điều chỉnh của chỉ số Nasdaq Composite trong phiên giao dịch trước đó. Lo ngại lạm phát có thể quay trở lại và kéo dài chu kỳ lãi suất cao khiến các cổ phiếu tăng trưởng như công nghệ trở nên kém hấp dẫn hơn trong ngắn hạn.

VN-Index giằng co quanh mốc 1.700 điểm

Nhóm tiêu dùng, bán lẻ được khối ngoại “gom hàng”

Trái ngược với diễn biến của nhóm công nghệ, cổ phiếu tiêu dùng và bán lẻ tiếp tục thu hút sự chú ý của dòng vốn ngoại dù giá cổ phiếu chưa thực sự bứt phá.

Trong phiên sáng, cổ phiếu Mobile World Investment Corporation được khối ngoại mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị gần 246 tỷ đồng. Tiếp theo là Vinamilk với giá trị mua ròng khoảng 99 tỷ đồng, cùng với lực cầu đáng kể ở cổ phiếu Masan Group.

Tuy nhiên, áp lực bán từ nhà đầu tư trong nước vẫn khiến giá cổ phiếu chưa thể tăng mạnh. Chẳng hạn, MWG vẫn ghi nhận mức giảm hơn 2% trong phiên sáng.

Theo giới phân tích, ngành bán lẻ đang đối mặt với không ít thách thức trong ngắn hạn khi sức mua của người tiêu dùng chưa phục hồi hoàn toàn, trong khi chi phí vận hành của doanh nghiệp tăng lên do giá năng lượng và chi phí vận chuyển gia tăng.

Dù vậy, nhiều nhà đầu tư nước ngoài vẫn đánh giá cao tiềm năng dài hạn của ngành bán lẻ Việt Nam nhờ quy mô thị trường lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh và thu nhập bình quân đầu người ngày càng cải thiện.

Logistics và vận tải chịu sức ép từ giá dầu

Nhóm logistics và vận tải cũng ghi nhận diễn biến kém tích cực trong phiên sáng khi nhiều cổ phiếu giảm giá mạnh.

Cổ phiếu hàng không VietJet Aviation giảm hơn 3%, trong khi các mã liên quan đến vận tải và năng lượng như PetroVietnam Transportation Corporation hay Petrolimex cũng điều chỉnh đáng kể.

Nguyên nhân chính đến từ việc giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông. Giá dầu Brent đã vượt mốc 100 USD/thùng, làm gia tăng đáng kể chi phí nhiên liệu đối với các doanh nghiệp vận tải biển, hàng không và logistics.

Đối với nhiều doanh nghiệp trong ngành, nhiên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí vận hành. Khi giá dầu tăng mạnh, biên lợi nhuận của các doanh nghiệp vận tải có thể bị thu hẹp nếu không kịp điều chỉnh giá dịch vụ.

Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục tái cấu trúc, các doanh nghiệp logistics có năng lực vận hành tốt vẫn có thể tận dụng cơ hội để mở rộng thị phần.

Thị trường phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành

Tổng thể, phiên giao dịch sáng 13/3 cho thấy thị trường chứng khoán đang bước vào giai đoạn phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu.

Nhóm công nghệ chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng mạnh, trong khi nhóm tiêu dùng và bán lẻ nhận được sự hỗ trợ từ dòng tiền ngoại. Ngược lại, nhóm logistics và vận tải đang đối mặt với rủi ro chi phí nhiên liệu tăng cao.

Các chuyên gia cho rằng trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư nên thận trọng với các quyết định giao dịch ngắn hạn, đồng thời theo dõi sát diễn biến của dòng tiền và các yếu tố vĩ mô toàn cầu trước khi gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.