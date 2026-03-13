Điện tử tiêu dùng
E-Fashion

UNIQLO chính thức khai trương cửa hàng thứ 31 tại TTTM Hanoi Centre vào ngày 27/3

Gia Hân

Gia Hân

15:36 | 13/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản công bố chính thức khai trương cửa hàng tiếp theo - Cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre - tại Trung tâm thương mại (TTTM) Hanoi Centre vào ngày 27/3 tới.
UNIQLO khởi động Tuần Lễ cảm ơn 2025 từ 21-27/11 với nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn UNIQLO Việt Nam và Quỹ Hy Vọng khánh thành công trình giáo dục tại xã Thượng Trạch UNIQLO mở rộng khu vực giao hàng xuyên Tết, tối ưu trải nghiệm mua sắm đa kênh

Với sự hiện diện của cửa hàng bán lẻ thứ 31 tại Việt Nam, UNIQLO tiếp tục cho thấy cam kết và nỗ lực bền bỉ trong việc mang trang phục LifeWear chất lượng cao đến gần hơn với khách hàng trên khắp cả nước.

Đáp lại sự ủng hộ của khách hàng, UNIQLO mang đến nhiều chương trình ưu đãi cùng quà tặng hấp dẫn trong dịp khai trương, diễn ra từ ngày 27/3 đến ngày 2/4/2026.

Phát biểu về sự kiện khai trương cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: “Kể từ khi khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 3/2020, khu vực phía Bắc và thành phố Hà Nội đã đóng vai trò rất quan trọng trong kế hoạch dài hạn của UNIQLO tại Việt Nam.

UNIQLO chính thức khai trương cửa hàng thứ 31 tại TTTM Hanoi Centre vào ngày 27/3
Cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre - tại Trung tâm thương mại (TTTM) Hanoi Centre.

Chúng tôi rất vui mừng khi khai trương cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre, đánh dấu thêm cột mốc quan trọng mới trên hành trình này. Với cửa hàng mới, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng trong nước và du khách đến từ nhiều quốc gia, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội và toàn khu vực.”

Không chỉ tọa lạc ở khu vực trung tâm, cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre còn được định vị nằm ở mạch chảy của thủ đô nghìn năm văn hiến khi tiệm cận nhiều trục đường lớn, các khu hành chính, văn hóa quan trọng của Thành phố Hà Nội. Cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre sở hữu diện tích sàn bán hàng dự kiến 1.000 m², hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến mua sắm hiện đại, thân thiện và thoải mái dành cho tất cả khách hàng.

UNIQLO Hanoi Centre khai trương vào 9h30 sáng ngày 27/3

UNIQLO Hanoi Centre sẽ chào đón những khách hàng đầu tiên với màn biểu diễn trống truyền thống Nhật Bản đặc sắc. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành những khách hàng đầu tiên trải nghiệm những ưu đãi giới hạn hấp dẫn cùng quà tặng độc đáo khi đến tham quan, mua sắm trong dịp khai trương cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre:

Trong suốt tuần lễ khai trương, từ ngày 27/3 đến ngày 02/4/2026, chương trình khuyến mãi có hạn áp dụng cho đa dạng các sản phẩm LifeWear Xuân/Hè được yêu thích như: Túi bán nguyệt mini đeo chéo, AIRism Cotton Áo Thun Dáng Rộng, dòng sản phẩm Áo khoác chống tia UV dành cho cả Nam, Nữ, Trẻ em, v.v.

UNIQLO chính thức khai trương cửa hàng thứ 31 tại TTTM Hanoi Centre vào ngày 27/3

Trong 03 ngày đầu khai trương, (từ ngày 27 - 29/3/2026),100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày đến tham quan, mua sắm sẽ nhận được 01 phần nước và 01 Cốc Hoa Nhỏ xinh xắn đến từ thương hiệu refined. Specialty Coffee (Lưu ý: Số lượng quà tặng giới hạn mỗi ngày).

Cụ thể, khách hàng sẽ được thưởng thức Hoa Trần (Nhân trần phiên bản đặc biệt) vào ngày 27/3, Matcha Latte vào ngày 28/3, và Văn Miếu (Cà phê sữa phiên bản đặc biệt) vào ngày 29/3.

Bên cạnh đó, khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 1.399.000 đồng trở lên sẽ nhận được quà tặng Bình giữ nhiệt với thiết kế năng động, tiện lợi. Ngoài ra, khách hàng có hóa đơn mua sắm bất kỳ và quét ứng dụng UNIQLO khi tiến hành thanh toán sẽ nhận được Túi tote đa năng (Lưu ý: Số lượng quà tặng giới hạn nên chương trình có thể kết thúc trước thời hạn).

Uniqlo Bộ sưu tập xuân hè Uniqlo UNIQLO Việt Nam

Bài liên quan

BST UNIQLO U Xuân/ Hè 2026 chính thức ra mắt

BST UNIQLO U Xuân/ Hè 2026 chính thức ra mắt

UNIQLO cập nhật BST Linen cao cấp Xuân/Hè 2026

UNIQLO cập nhật BST Linen cao cấp Xuân/Hè 2026

UNIQLO Việt Nam cùng quỹ Hy vọng cập nhật điểm trường mới

UNIQLO Việt Nam cùng quỹ Hy vọng cập nhật điểm trường mới

Có thể bạn quan tâm

Xiaomi ra mắt Redmi Buds 8 Active phiên bản Vitality: Tai nghe giá rẻ, pin lên tới 37 giờ

Xiaomi ra mắt Redmi Buds 8 Active phiên bản Vitality: Tai nghe giá rẻ, pin lên tới 37 giờ

Nghe - Nhìn
Xiaomi tiếp tục mở rộng danh mục tai nghe không dây phổ thông khi chính thức giới thiệu Redmi Buds 8 Active phiên bản Vitality. Sản phẩm hướng đến người dùng trẻ với mức giá khoảng 450.000 đồng, tập trung vào chất lượng âm thanh, kết nối ổn định và thời lượng pin dài.
SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất

SONY trình làng mẫu tai nghe true-wireless cao cấp thế hệ mới nhất

E-Fashion
Trong đó, tính năng chống ồn tốt nhất trêntai nghe WF-1000XM6 sẽ đạt hiệu suất chống ồn vượt trội đến 25% so với phiên bản tiền nhiệm nhờ sử dụng Bộ xử lý chống ồn HD QN3e, bộ xử lý tích hợp V2, bộ tối ưu hoá chống ồn thích ứng và 4 micro trên mỗi bên tai nghe.
Xiaomi mở rộng hệ sinh thái sản phẩm bằng loạt thiết bị đeo và TV Mini LED mới

Xiaomi mở rộng hệ sinh thái sản phẩm bằng loạt thiết bị đeo và TV Mini LED mới

Nghe - Nhìn
Đây là một phần trong chiến lược c mở rộng hệ sinh thái AIoT của Xiaomi tại thị trường Việt Nam, cũng như mong muốn trải nghiệm công nghệ liền mạch từ hành trình du lịch đến giải trí tại gia.
Huawei FreeClip 2: Món quà ý nghĩa dịp Valentine

Huawei FreeClip 2: Món quà ý nghĩa dịp Valentine

E-Fashion
Đáng giá hơn là HUAWEI FreeClip 2 còn được tặng kèm phụ kiện đến từ thương hiệu trang sức PNJ, vừa mang đến nét độc đáo, vừa tạo sự khác biệt và sang trọng.
HUAWEI MatePad 12 X: Máy tính bảng cận cao cấp mới của Huawei có gì thú vị?

HUAWEI MatePad 12 X: Máy tính bảng cận cao cấp mới của Huawei có gì thú vị?

E-Fashion
Máy nổi bật với màn hình PaperMatte chống chói thế hệ mới, hệ sinh thái phần mềm toàn diện đáp ứng đầy đủ nhu cầu văn phòng, viết, vẽ… Và tất nhiên không thể thiếu M-Pencil Pro cùng bộ bàn phím từ tính thông minh.
Xem thêm

Đọc nhiều

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

'Xôi Lạc TV' sụp đổ: Người xem các trang phát sóng lậu có bị xử lý?

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

25°C

Cảm giác: 25°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
27°C
TP Hồ Chí Minh

32°C

Cảm giác: 34°C
mưa nhẹ
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
26°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
36°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
32°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
32°C
Đà Nẵng

23°C

Cảm giác: 24°C
mây cụm
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
24°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
24°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 24°C
mây thưa
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
25°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 28°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
29°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
29°C
Nghệ An

21°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
15°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
16°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
17°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
17°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
28°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 29°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
28°C
Quảng Bình

17°C

Cảm giác: 17°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
16°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
17°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
17°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
16°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
16°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
16°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
17°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
17°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
16°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
15°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
25°C
Thừa Thiên Huế

22°C

Cảm giác: 22°C
mây cụm
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
16°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
17°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
18°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
20°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
27°C
Hà Giang

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 12:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 18/03/2026 00:00
19°C
Thứ tư, 18/03/2026 03:00
22°C
Thứ tư, 18/03/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 18/03/2026 09:00
26°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,180 ▼150K 18,480 ▼150K
Kim TT/AVPL 18,185 ▼150K 18,490 ▼150K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,180 ▼150K 18,480 ▼150K
Nguyên Liệu 99.99 17,300 17,500
Nguyên Liệu 99.9 17,250 17,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,020 ▲20K 18,420 ▲20K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,970 ▲20K 18,370 ▲20K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,900 ▲20K 18,350 ▲20K
Cập nhật: 13/03/2026 17:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 181,800 ▼1400K 184,800 ▼1400K
Cập nhật: 13/03/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,180 ▼150K 18,480 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 18,180 ▼150K 18,480 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 18,180 ▼150K 18,480 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,180 ▼130K 18,480 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,180 ▼130K 18,480 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,180 ▼130K 18,480 ▼130K
NL 99.90 17,120 ▼100K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,150 ▼100K
Trang sức 99.9 17,670 ▼130K 18,370 ▼130K
Trang sức 99.99 17,680 ▼130K 18,380 ▼130K
Cập nhật: 13/03/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,818 ▼15K 18,482 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,818 ▼15K 18,483 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,815 ▲1632K 1,845 ▲1659K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,815 ▲1632K 1,846 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,795 ▲1614K 183 ▼1662K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 174,688 ▼1485K 181,188 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 128,514 ▼1125K 137,414 ▼1125K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 115,702 ▼1021K 124,602 ▼1021K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 102,891 ▼915K 111,791 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 9,795 ▼89029K 10,685 ▼97039K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 67,569 ▼625K 76,469 ▼625K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,818 ▼15K 1,848 ▼15K
Cập nhật: 13/03/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17985 18260 18833
AUD 17987 18261 18835
CAD 18707 18985 19600
CAD 18709 18987 19601
CHF 32703 33087 33729
CHF 32706 33090 33731
CNY 0 3470 3830
CNY 0 3470 3830
EUR 29484 29755 30784
EUR 29486 29757 30786
GBP 34087 34477 35405
HKD 0 3228 3430
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14994 15582
SGD 19994 20276 20805
THB 730 793 847
USD (1,2) 26029 0 0
USD (5,10,20) 26070 0 0
USD (50,100) 26099 26118 26318
Cập nhật: 13/03/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,094 26,094 26,314
USD(1-2-5) 25,051 - -
USD(10-20) 25,051 - -
EUR 29,600 29,624 30,850
JPY 160.39 160.68 169.33
GBP 34,289 34,382 35,346
AUD 18,122 18,187 18,760
CAD 18,877 18,938 19,516
CHF 32,925 33,027 33,790
SGD 20,087 20,149 20,816
CNY - 3,751 3,851
HKD 3,290 3,300 3,417
KRW 16.19 16.88 18.25
THB 775.4 784.98 835.31
NZD 14,928 15,067 15,420
SEK - 2,743 2,822
DKK - 3,961 4,076
NOK - 2,648 2,725
LAK - 0.94 1.29
MYR 6,237.37 - 7,000.38
TWD 740.64 - 891.75
SAR - 6,884.18 7,207.36
KWD - 83,439 88,236
Cập nhật: 13/03/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,048 26,078 26,318
EUR 29,712 29,831 31,003
GBP 34,479 34,617 35,620
HKD 3,288 3,301 3,416
CHF 32,876 33,008 33,927
JPY 161.22 161.87 169.15
AUD 18,260 18,333 18,924
SGD 20,197 20,278 20,858
THB 798 801 836
CAD 18,926 19,002 19,581
NZD 15,132 15,663
KRW 16.97 18.50
Cập nhật: 13/03/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26100 26100 26318
AUD 18177 18277 19205
CAD 18897 18997 20010
CHF 32965 32995 34578
CNY 0 3776.9 0
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29671 29701 31426
GBP 34399 34449 36201
HKD 0 3355 0
JPY 161.6 162.1 172.62
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15114 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20161 20291 21015
THB 0 760.1 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 18400000 18400000 18900000
SBJ 16000000 16000000 18900000
Cập nhật: 13/03/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,113 26,163 26,318
USD20 26,113 26,163 26,318
USD1 23,812 26,163 26,318
AUD 18,248 18,348 19,458
EUR 29,920 29,920 31,340
CAD 18,858 18,958 20,267
SGD 20,229 20,379 21,468
JPY 161.85 163.35 167.93
GBP 34,419 34,769 36,017
XAU 18,178,000 0 18,482,000
CNY 0 3,666 0
THB 0 796 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 13/03/2026 17:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Quy định pháp luật cử tri cần biết khi đi bầu cử

Quy định pháp luật cử tri cần biết khi đi bầu cử

Biểu tượng hoạt hình Coraline ấn định ngày ra rạp

Biểu tượng hoạt hình Coraline ấn định ngày ra rạp

Nếu muốn con mạnh mẽ và tự lập hơn, hãy cho chúng điều này

Nếu muốn con mạnh mẽ và tự lập hơn, hãy cho chúng điều này

Tổng Bí thư Tô Lâm: Triển khai quyết liệt Nghị quyết 57 để phát triển công nghệ chiến lược

Tổng Bí thư Tô Lâm: Triển khai quyết liệt Nghị quyết 57 để phát triển công nghệ chiến lược

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

Cơn sốt OpenClaw: Khi Trung Quốc biến AI agent thành cuộc đua tỷ đô

Cơn sốt OpenClaw: Khi Trung Quốc biến AI agent thành cuộc đua tỷ đô

Meta mua lại mạng xã hội dành cho trí tuệ nhân tạo, chiêu mộ đội ngũ sáng lập

Meta mua lại mạng xã hội dành cho trí tuệ nhân tạo, chiêu mộ đội ngũ sáng lập

Canva mở khóa chỉnh sửa ảnh AI, thiết kế linh hoạt trong vài giây

Canva mở khóa chỉnh sửa ảnh AI, thiết kế linh hoạt trong vài giây

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Mỹ xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá năng lượng

Mỹ xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá năng lượng

Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ

Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ

Trump tuyên bố Mỹ đầu tư 300 tỷ USD xây nhà máy lọc dầu đầu tiên sau 50 năm

Trump tuyên bố Mỹ đầu tư 300 tỷ USD xây nhà máy lọc dầu đầu tiên sau 50 năm

Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Trải nghiệm ngân hàng số, khách hàng ABBank nhận quà 100%

Trải nghiệm ngân hàng số, khách hàng ABBank nhận quà 100%

VN-Index giằng co quanh mốc 1.700 điểm, cổ phiếu công nghệ điều chỉnh, tiêu dùng hút dòng tiền ngoại

VN-Index giằng co quanh mốc 1.700 điểm, cổ phiếu công nghệ điều chỉnh, tiêu dùng hút dòng tiền ngoại

Giá vàng hôm nay 12/3: Bứt phá mạnh sau cú lao dốc

Giá vàng hôm nay 12/3: Bứt phá mạnh sau cú lao dốc

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Diễn đàn

Diễn đàn 'Văn hóa với Doanh nghiệp' 2026: Lan tỏa giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam

Thanh tra VRG: Hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước tồn tại rủi ro, hơn 1.600 ha đất bị lấn chiếm tranh chấp

Thanh tra VRG: Hàng nghìn tỷ đồng vốn nhà nước tồn tại rủi ro, hơn 1.600 ha đất bị lấn chiếm tranh chấp

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

FPT nhận bằng sáng chế AI quốc tế, góp mặt bảng xếp hạng dịch vụ phần mềm toàn cầu

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Lynk & Co 02 EV nhận đặt cọc tại Việt Nam, giá bán dưới 1 tỷ đồng

Lynk & Co 02 EV nhận đặt cọc tại Việt Nam, giá bán dưới 1 tỷ đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Valve đối mặt với vụ kiện về vấn đề bản quyền âm nhạc trên nền tảng Steam

Tựa game Indie thuần Việt

Tựa game Indie thuần Việt 'Hoa' công bố phần 2

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC