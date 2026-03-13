Với sự hiện diện của cửa hàng bán lẻ thứ 31 tại Việt Nam, UNIQLO tiếp tục cho thấy cam kết và nỗ lực bền bỉ trong việc mang trang phục LifeWear chất lượng cao đến gần hơn với khách hàng trên khắp cả nước.

Đáp lại sự ủng hộ của khách hàng, UNIQLO mang đến nhiều chương trình ưu đãi cùng quà tặng hấp dẫn trong dịp khai trương, diễn ra từ ngày 27/3 đến ngày 2/4/2026.

Phát biểu về sự kiện khai trương cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: “Kể từ khi khai trương cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội vào tháng 3/2020, khu vực phía Bắc và thành phố Hà Nội đã đóng vai trò rất quan trọng trong kế hoạch dài hạn của UNIQLO tại Việt Nam.

Cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre - tại Trung tâm thương mại (TTTM) Hanoi Centre.

Chúng tôi rất vui mừng khi khai trương cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre, đánh dấu thêm cột mốc quan trọng mới trên hành trình này. Với cửa hàng mới, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nâng cao trải nghiệm mua sắm cho khách hàng trong nước và du khách đến từ nhiều quốc gia, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hà Nội và toàn khu vực.”

Không chỉ tọa lạc ở khu vực trung tâm, cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre còn được định vị nằm ở mạch chảy của thủ đô nghìn năm văn hiến khi tiệm cận nhiều trục đường lớn, các khu hành chính, văn hóa quan trọng của Thành phố Hà Nội. Cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre sở hữu diện tích sàn bán hàng dự kiến 1.000 m², hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến mua sắm hiện đại, thân thiện và thoải mái dành cho tất cả khách hàng.

UNIQLO Hanoi Centre khai trương vào 9h30 sáng ngày 27/3

UNIQLO Hanoi Centre sẽ chào đón những khách hàng đầu tiên với màn biểu diễn trống truyền thống Nhật Bản đặc sắc. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành những khách hàng đầu tiên trải nghiệm những ưu đãi giới hạn hấp dẫn cùng quà tặng độc đáo khi đến tham quan, mua sắm trong dịp khai trương cửa hàng UNIQLO Hanoi Centre:

Trong suốt tuần lễ khai trương, từ ngày 27/3 đến ngày 02/4/2026, chương trình khuyến mãi có hạn áp dụng cho đa dạng các sản phẩm LifeWear Xuân/Hè được yêu thích như: Túi bán nguyệt mini đeo chéo, AIRism Cotton Áo Thun Dáng Rộng, dòng sản phẩm Áo khoác chống tia UV dành cho cả Nam, Nữ, Trẻ em, v.v.

Trong 03 ngày đầu khai trương, (từ ngày 27 - 29/3/2026),100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày đến tham quan, mua sắm sẽ nhận được 01 phần nước và 01 Cốc Hoa Nhỏ xinh xắn đến từ thương hiệu refined. Specialty Coffee (Lưu ý: Số lượng quà tặng giới hạn mỗi ngày).

Cụ thể, khách hàng sẽ được thưởng thức Hoa Trần (Nhân trần phiên bản đặc biệt) vào ngày 27/3, Matcha Latte vào ngày 28/3, và Văn Miếu (Cà phê sữa phiên bản đặc biệt) vào ngày 29/3.

Bên cạnh đó, khách hàng có hóa đơn mua sắm từ 1.399.000 đồng trở lên sẽ nhận được quà tặng Bình giữ nhiệt với thiết kế năng động, tiện lợi. Ngoài ra, khách hàng có hóa đơn mua sắm bất kỳ và quét ứng dụng UNIQLO khi tiến hành thanh toán sẽ nhận được Túi tote đa năng (Lưu ý: Số lượng quà tặng giới hạn nên chương trình có thể kết thúc trước thời hạn).