UNIQLO Việt Nam cùng quỹ Hy vọng cập nhật điểm trường mới

Cụ thể tại tỉnh Lào Cai, dự án được triển khai tại điểm trường Tả Lèng 1 - Trường Mầm non Pa Cheo (xã Bản Xèo), thay cho điểm trường Tả Cồ Thàng - Trường Tiểu học Trịnh Tường (xã Trịnh Tường). Công trình bao gồm 03 phòng học mầm non có khu vệ sinh khép kín, 01 bếp ăn, 02 phòng giáo viên - tất cả đều được xây mới, đồng thời hoàn thiện sân bê tông và mái che cho điểm trường.

Và tại tỉnh Cao Bằng, dự án chuyển sang điểm trường Nà Ó - Trường Mầm non Thạch Lâm (xã Quảng Lâm), thay cho điểm trường Khau Tùm tại cùng xã. Hạng mục xây dựng gồm xây mới 02 phòng học mầm non có khu vệ sinh khép kín và tường rào bao quanh trường.

Điểm trường Tả Lèng 1 - Trường Mầm non Pa Cheo hiện có hơn 80 học sinh và giáo viên

Toàn cảnh điểm trường Nà Ó cần được nâng cấp và xây thêm tường rào bao quanh để giúp đảm bảo an toàn cho hơn 70 em nhỏ đang học tại trường

Xuyên suốt quá trình lên kế hoạch và chuẩn bị, UNIQLO Việt Nam và Quỹ Hy vọng luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành, đại diện địa phương nhằm đảm bảo các hạng mục được triển khai đúng các quy định về pháp luật, đúng nơi cần ưu tiên và phù hợp với tình hình thực tế tại từng khu vực.

Trong thời gian rà soát, đánh giá lại toàn diện bối cảnh triển khai dựa trên thực tiễn quy hoạch mạng lưới trường lớp, nhu cầu của địa phương và định hướng phát triển giáo dục vùng miền trong giai đoạn mới, nhóm dự án nhận thấy hai điểm trường Tả Cồ Thàng và Khau Tùm không đủ điều kiện để dự án tiếp tục triển khai. Vì vậy, UNIQLO Việt Nam và Quỹ Hy vọng thống nhất điều chỉnh địa điểm tại hai tỉnh Lào Cai và Cao Bằng như trên, đồng thời mở rộng phạm vi hỗ trợ tại các điểm trường.

Dự kiến, các công trình sẽ được khởi công vào tháng 03 tới đây và sẽ bàn giao về địa phương vào tháng 09, trước thềm năm học mới năm nay.

UNIQLO Việt Nam và Quỹ Hy vọng cũng gửi lời cảm ơn đến khách hàng trên toàn quốc đã ủng hộ bộ sưu tập UT Mickey Vietnam trong khuôn khổ Tuần lễ Cảm ơn mùa Thu/Đông 2025. Sự đồng hành của khách hàng chính là nguồn động lực quan trọng để chúng tôi tiếp tục nỗ lực đóng góp thiết thực cho cộng đồng, hướng đến mục tiêu cải thiện cơ sở hạ tầng trường học cho học sinh vùng sâu, vùng xa - nơi cơ sở vật chất giáo dục còn nhiều hạn chế và điều kiện thời tiết khắc nghiệt có thể ảnh hưởng đến việc học tập của các em.