Lịch World Cup 2026 ngày 16/7: Bán kết nhiều duyên nợ giữa Anh và Argentina

Anh chiếm ưu thế, Argentina gặp bài kiểm tra thực sự

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina sẽ diễn ra lúc 2h ngày 16/7 (giờ Việt Nam) trên sân Atlanta (Mỹ), hứa hẹn tạo nên màn so tài đáng chú ý giữa hai nền bóng đá giàu truyền thống.

Đội tuyển Anh bước vào bán kết với lực lượng đạt phong độ cao. Jude Bellingham và Harry Kane đều đã ghi 6 bàn từ đầu giải, trở thành bộ đôi đầu tiên trong lịch sử World Cup cùng cán mốc này trong một kỳ chung kết.

World Cup 2026: Tuyển Anh sở hữu đội hình mạnh cùng nhiều ngôi sao

Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel, Bellingham được trao vai trò tự do trên hàng công. Tiền vệ của Real Madrid liên tục tạo đột biến nhờ khả năng xâm nhập vòng cấm, di chuyển không bóng và hỗ trợ ghi bàn. Cùng với kinh nghiệm của Kane, Anh sở hữu hàng công đạt hiệu suất cao và ổn định.

Ở phía Argentina, Lionel Messi tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của Argentina. Dù đã 39 tuổi, siêu sao này vẫn ghi 8 bàn và đóng góp 2 kiến tạo tại World Cup 2026. Tuy nhiên, trận bán kết sẽ là thử thách lớn nhất của Messi khi lần đầu đối đầu một đối thủ thuộc nhóm hàng đầu thế giới ở giải năm nay.

World Cup 2026: Tuyển Argentina sở hữu đội hình đoàn kết giàu khát khao chiến thắng

Bên cạnh Messi, Argentina cũng sở hữu những ngôi sao lớn, Lautaro, Alvarez, Mac Allister và Enzo Fernandez, cùng kinh nghiệm xử lý các trận knock-out căng thẳng. Anh nhỉnh hơn theo mô hình, nhưng Argentina đủ già dơ để biến trận đấu thành một màn đấu trí cực khó lường tại bán kết này.

Nhận đinh trận bán kết: Kết quả khó lường

Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, đội tuyển Anh được đánh giá nhỉnh hơn với 38,2% khả năng giành chiến thắng sau 90 phút, trong khi cơ hội của Argentina là 32%. Khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ được xác định ở mức 29,7%. Xét cơ hội góp mặt trong trận chung kết, "Tam Sư" cũng nhỉnh hơn với 51,9%, còn Argentina đạt 48,1%.

World Cup 2026: Anh chạm trán Argentina. Ảnh: Khelnow.

Lịch sử đối đầu cũng phần nào nghiêng về đại diện châu Âu. Sau 14 lần chạm trán, Anh thắng 6 trận, hòa 6 và chỉ thua 2 trước Argentina. Đáng chú ý, đội bóng xứ sương mù không thua trong 5 lần gặp gần nhất nếu tính trong 120 phút thi đấu và từng đánh bại Argentina 1-0 ở lần gần nhất hai đội đối đầu tại World Cup.

Với phong độ ổn định, chiều sâu đội hình cùng lợi thế về chất lượng đối thủ đã vượt qua, Anh được đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn. Trong khi đó, Argentina vẫn đặt kỳ vọng vào khả năng tạo khác biệt của Messi, nhưng để đưa La Albiceleste vào chung kết, đội trưởng 39 tuổi sẽ cần nhiều hơn những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Thời gian thi đấu: 2 giờ sáng ngày 16/7 (giờ Việt Nam)