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Lịch World Cup 2026 ngày 16/7: Bán kết nhiều duyên nợ giữa Anh và Argentina

Thanh Hiền

Thanh Hiền

16:33 | 15/07/2026
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Anh và Argentina bước vào trận bán kết World Cup 2026 với phong độ trái ngược. Trong khi "Tam Sư" thể hiện sự ổn định, Messi cùng đồng đội đối mặt thử thách lớn nhất kể từ đầu giải.
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Anh chiếm ưu thế, Argentina gặp bài kiểm tra thực sự

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina sẽ diễn ra lúc 2h ngày 16/7 (giờ Việt Nam) trên sân Atlanta (Mỹ), hứa hẹn tạo nên màn so tài đáng chú ý giữa hai nền bóng đá giàu truyền thống.

Đội tuyển Anh bước vào bán kết với lực lượng đạt phong độ cao. Jude Bellingham và Harry Kane đều đã ghi 6 bàn từ đầu giải, trở thành bộ đôi đầu tiên trong lịch sử World Cup cùng cán mốc này trong một kỳ chung kết.

World Cup 2026: Tuyển Anh sở hữu đội hình mạnh cùng nhiều ngôi sao
World Cup 2026: Tuyển Anh sở hữu đội hình mạnh cùng nhiều ngôi sao

Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel, Bellingham được trao vai trò tự do trên hàng công. Tiền vệ của Real Madrid liên tục tạo đột biến nhờ khả năng xâm nhập vòng cấm, di chuyển không bóng và hỗ trợ ghi bàn. Cùng với kinh nghiệm của Kane, Anh sở hữu hàng công đạt hiệu suất cao và ổn định.

Ở phía Argentina, Lionel Messi tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của Argentina. Dù đã 39 tuổi, siêu sao này vẫn ghi 8 bàn và đóng góp 2 kiến tạo tại World Cup 2026. Tuy nhiên, trận bán kết sẽ là thử thách lớn nhất của Messi khi lần đầu đối đầu một đối thủ thuộc nhóm hàng đầu thế giới ở giải năm nay.

World Cup 2026: Tuyển Argentina sở hữu đội hình đoàn kết giàu khát khao
World Cup 2026: Tuyển Argentina sở hữu đội hình đoàn kết giàu khát khao chiến thắng

Bên cạnh Messi, Argentina cũng sở hữu những ngôi sao lớn, Lautaro, Alvarez, Mac Allister và Enzo Fernandez, cùng kinh nghiệm xử lý các trận knock-out căng thẳng. Anh nhỉnh hơn theo mô hình, nhưng Argentina đủ già dơ để biến trận đấu thành một màn đấu trí cực khó lường tại bán kết này.

Nhận đinh trận bán kết: Kết quả khó lường

Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, đội tuyển Anh được đánh giá nhỉnh hơn với 38,2% khả năng giành chiến thắng sau 90 phút, trong khi cơ hội của Argentina là 32%. Khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ được xác định ở mức 29,7%. Xét cơ hội góp mặt trong trận chung kết, "Tam Sư" cũng nhỉnh hơn với 51,9%, còn Argentina đạt 48,1%.

World Cup 2026: Anh chạm trán Argentina. Ảnh: Khelnow.
World Cup 2026: Anh chạm trán Argentina. Ảnh: Khelnow.

Lịch sử đối đầu cũng phần nào nghiêng về đại diện châu Âu. Sau 14 lần chạm trán, Anh thắng 6 trận, hòa 6 và chỉ thua 2 trước Argentina. Đáng chú ý, đội bóng xứ sương mù không thua trong 5 lần gặp gần nhất nếu tính trong 120 phút thi đấu và từng đánh bại Argentina 1-0 ở lần gần nhất hai đội đối đầu tại World Cup.

Với phong độ ổn định, chiều sâu đội hình cùng lợi thế về chất lượng đối thủ đã vượt qua, Anh được đánh giá nhỉnh hơn trước giờ bóng lăn. Trong khi đó, Argentina vẫn đặt kỳ vọng vào khả năng tạo khác biệt của Messi, nhưng để đưa La Albiceleste vào chung kết, đội trưởng 39 tuổi sẽ cần nhiều hơn những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.

Thời gian thi đấu: 2 giờ sáng ngày 16/7 (giờ Việt Nam)

Lịch World Cup 2026 ngày 16/7 World Cup 2026 lịch thi đấu World Cup 2026 Kết quả thi đấu World Cup 2026 Anh - Argentina

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Thứ hai, 20/07/2026 09:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Kim TT/AVPL 14,350 ▲50K 14,750 ▲100K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 ▲50K 14,750 ▲100K
Nguyên Liệu 99.99 13,200 ▲100K 13,400 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 13,150 ▲100K 13,350 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 ▲100K 14,200 ▲100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▲100K 14,150 ▲100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▲100K 14,130 ▲100K
Cập nhật: 15/07/2026 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Cập nhật: 15/07/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,400 ▲80K 14,750 ▲80K
NL 99.99 13,000 ▲100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,940 ▲80K 14,640 ▲80K
Trang sức 99.99 13,950 ▲80K 14,650 ▲80K
Cập nhật: 15/07/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 ▲10K 14,852 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 ▲10K 14,853 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,445 ▲10K 148 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,445 ▲10K 1,481 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 142 ▲1K 146 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,554 ▲990K 144,554 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,861 ▲750K 109,661 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,964 ▲68K 9,944 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,419 ▲610K 89,219 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,477 ▲584K 85,277 ▲584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,238 ▲417K 61,038 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Cập nhật: 15/07/2026 18:00
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Cập nhật: 15/07/2026 18:00
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Cập nhật: 15/07/2026 18:00
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