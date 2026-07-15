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Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+2027: sedan 680 mã lực, chạy 670 km/lần sạc

Thành Biên

Thành Biên

07:00 | 15/07/2026
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Mercedes-AMG giới thiệu CLA 45 4MATIC+ 2027 thuần điện tại Goodwood Festival of Speed với công suất 680 mã lực, phạm vi hoạt động 670 km, sạc siêu nhanh 330 kW và khả năng tăng tốc ngang tầm nhiều mẫu siêu xe.
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Thiết kế khí động học tối ưu hiệu suất vận hành

Mercedes-Benz đã chính thức trình làng mẫu Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ 2027 tại Goodwood Festival of Speed, đánh dấu bước tiến mới của dòng AMG trong phân khúc xe điện hiệu suất cao. Đây cũng là mẫu AMG cỡ nhỏ mạnh nhất từng được hãng phát triển.

Mercedes-Benz đã chính thức trình làng mẫu Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ 2027. Ảnh: Mercedes-Benz.
Mercedes-Benz đã chính thức trình làng mẫu Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ 2027. Ảnh: Mercedes-Benz.

Xe sở hữu thân xe sedan thể thao kết hợp nhiều giải pháp khí động học chủ động nhằm cải thiện khả năng vận hành và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. Điểm nhấn là cánh gió sau có thể tự động thay đổi vị trí theo tốc độ, chế độ lái và điều kiện tăng tốc. Khi không cần tạo thêm lực ép xuống mặt đường, cánh gió sẽ thu gọn để giảm lực cản không khí, qua đó kéo dài quãng đường di chuyển.

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ 2027 sở hữu thân xe sedan thể thao kết hợp nhiều giải pháp khí động học. Ảnh: Mercedes-Benz
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ 2027 sở hữu thân xe sedan thể thao kết hợp nhiều giải pháp khí động học. Ảnh: Mercedes-Benz

Phía trước, hệ thống cửa gió làm mát chủ động cũng tự điều chỉnh trạng thái đóng hoặc mở tùy theo nhu cầu làm mát của hệ truyền động. Mercedes cho biết trong nhiều điều kiện vận hành, các cửa gió vẫn có thể đóng kín ngay cả khi xe đạt gần 250 km/h, góp phần nâng cao hiệu quả khí động học.

Mẫu sedan điện còn được trang bị hệ thống treo thích ứng, hệ thống phanh hiệu suất cao và gói khí động học AMG nhằm tăng độ ổn định khi vận hành ở tốc độ lớn.

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ là mẫu AMG cỡ nhỏ mạnh nhất từng được hãng phát triển. Ảnh: Mercedes-Benz
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ là mẫu AMG cỡ nhỏ mạnh nhất từng được hãng phát triển. Ảnh: Mercedes-Benz

Ba mô-tơ điện, 680 mã lực và sạc 330 kW

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ sử dụng hệ truyền động gồm ba mô-tơ điện từ thông hướng trục, với một mô-tơ đặt ở cầu trước và hai mô-tơ ở cầu sau. Cấu hình này tạo ra công suất tối đa 680 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 1.759 Nm.

Nhờ đó, xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,7 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Khách hàng lựa chọn gói AMG Dynamic Plus Package có thể nâng giới hạn tốc độ lên 269 km/h.

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ có công suất tối đa 680 mã lực. Ảnh: Mercedes-Benz
Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ có công suất tối đa 680 mã lực. Ảnh: Mercedes-Benz

Hệ truyền động được phát triển trên nền tảng điện áp 800 V, hỗ trợ công suất sạc DC tối đa 330 kW. Theo công bố của Mercedes-Benz, bộ pin có thể sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút. Chỉ sau 10 phút sạc, xe có thể bổ sung hơn 270 km phạm vi hoạt động. Dù sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 94 kWh, Mercedes-AMG CLA 45 vẫn đạt quãng đường tối đa lên tới 670 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Mercedes cho biết hiệu quả vận hành của xe đến từ thiết kế khí động học và các chi tiết thân xe chủ động. Hãng mô tả: "Khi tốc độ tăng lên, luồng không khí trở thành một phần chủ động trong động lực học vận hành. Ở tốc độ thấp, cánh gió sau chủ động được giấu gọn trong thân xe. Tùy theo chế độ lái, tốc độ và gia tốc dọc, cánh gió sẽ tự động điều chỉnh vị trí tối ưu nhằm tăng độ ổn định hoặc giảm lực cản không khí để mở rộng phạm vi hoạt động. Đồng thời, các cửa gió làm mát chủ động phía trước có thể duy trì trạng thái đóng hoàn toàn ở tốc độ gần 250 km/h nếu nhu cầu làm mát cho phép."

Mercedes-Benz hiện chưa công bố giá bán của Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ 2027. Hãng cho biết các thông tin về thị trường và thời điểm mở bán sẽ được công bố trong thời gian tới.

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ 2027 Mercedes-AMG Mercedes-Benz Sedan điện Xe mới

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Thứ hai, 20/07/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,450 14,750
Kim TT/AVPL 14,300 14,650
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 14,650
Nguyên Liệu 99.99 13,100 13,300
Nguyên Liệu 99.9 13,050 13,250
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,600 14,100
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,550 14,050
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,480 14,030
Cập nhật: 15/07/2026 08:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,000
Hà Nội - PNJ 143,500 147,000
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,000
Miền Tây - PNJ 143,500 147,000
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,000
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,000
Cập nhật: 15/07/2026 08:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,450 14,750
Miếng SJC Nghệ An 14,450 14,750
Miếng SJC Thái Bình 14,450 14,750
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 14,670
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 14,670
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 14,670
NL 99.90 12,900
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950
Trang sức 99.9 13,860 14,560
Trang sức 99.99 13,870 14,570
Cập nhật: 15/07/2026 08:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,445 14,752
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,445 14,753
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,435 147
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,435 1,471
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 141 145
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 143,564
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 108,911
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 9,876
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 88,609
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 84,693
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 60,621
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 1,475
Cập nhật: 15/07/2026 08:00
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Cập nhật: 15/07/2026 08:00
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NZD 0 15046 0
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KRW 0 0 0
Cập nhật: 15/07/2026 08:00

Chuyển động số

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Đề xuất đưa dịch vụ tài sản mã hóa vào diện báo cáo phòng, chống rửa tiền

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