Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+2027: sedan 680 mã lực, chạy 670 km/lần sạc

Thiết kế khí động học tối ưu hiệu suất vận hành

Mercedes-Benz đã chính thức trình làng mẫu Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ 2027 tại Goodwood Festival of Speed, đánh dấu bước tiến mới của dòng AMG trong phân khúc xe điện hiệu suất cao. Đây cũng là mẫu AMG cỡ nhỏ mạnh nhất từng được hãng phát triển.

Mercedes-Benz đã chính thức trình làng mẫu Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ 2027. Ảnh: Mercedes-Benz.

Xe sở hữu thân xe sedan thể thao kết hợp nhiều giải pháp khí động học chủ động nhằm cải thiện khả năng vận hành và tăng hiệu quả sử dụng năng lượng. Điểm nhấn là cánh gió sau có thể tự động thay đổi vị trí theo tốc độ, chế độ lái và điều kiện tăng tốc. Khi không cần tạo thêm lực ép xuống mặt đường, cánh gió sẽ thu gọn để giảm lực cản không khí, qua đó kéo dài quãng đường di chuyển.

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ 2027 sở hữu thân xe sedan thể thao kết hợp nhiều giải pháp khí động học. Ảnh: Mercedes-Benz

Phía trước, hệ thống cửa gió làm mát chủ động cũng tự điều chỉnh trạng thái đóng hoặc mở tùy theo nhu cầu làm mát của hệ truyền động. Mercedes cho biết trong nhiều điều kiện vận hành, các cửa gió vẫn có thể đóng kín ngay cả khi xe đạt gần 250 km/h, góp phần nâng cao hiệu quả khí động học.

Mẫu sedan điện còn được trang bị hệ thống treo thích ứng, hệ thống phanh hiệu suất cao và gói khí động học AMG nhằm tăng độ ổn định khi vận hành ở tốc độ lớn.

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ là mẫu AMG cỡ nhỏ mạnh nhất từng được hãng phát triển. Ảnh: Mercedes-Benz

Ba mô-tơ điện, 680 mã lực và sạc 330 kW

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ sử dụng hệ truyền động gồm ba mô-tơ điện từ thông hướng trục, với một mô-tơ đặt ở cầu trước và hai mô-tơ ở cầu sau. Cấu hình này tạo ra công suất tối đa 680 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 1.759 Nm.

Nhờ đó, xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,7 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Khách hàng lựa chọn gói AMG Dynamic Plus Package có thể nâng giới hạn tốc độ lên 269 km/h.

Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ có công suất tối đa 680 mã lực. Ảnh: Mercedes-Benz

Hệ truyền động được phát triển trên nền tảng điện áp 800 V, hỗ trợ công suất sạc DC tối đa 330 kW. Theo công bố của Mercedes-Benz, bộ pin có thể sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút. Chỉ sau 10 phút sạc, xe có thể bổ sung hơn 270 km phạm vi hoạt động. Dù sử dụng bộ pin lithium-ion dung lượng 94 kWh, Mercedes-AMG CLA 45 vẫn đạt quãng đường tối đa lên tới 670 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Mercedes cho biết hiệu quả vận hành của xe đến từ thiết kế khí động học và các chi tiết thân xe chủ động. Hãng mô tả: "Khi tốc độ tăng lên, luồng không khí trở thành một phần chủ động trong động lực học vận hành. Ở tốc độ thấp, cánh gió sau chủ động được giấu gọn trong thân xe. Tùy theo chế độ lái, tốc độ và gia tốc dọc, cánh gió sẽ tự động điều chỉnh vị trí tối ưu nhằm tăng độ ổn định hoặc giảm lực cản không khí để mở rộng phạm vi hoạt động. Đồng thời, các cửa gió làm mát chủ động phía trước có thể duy trì trạng thái đóng hoàn toàn ở tốc độ gần 250 km/h nếu nhu cầu làm mát cho phép."

Mercedes-Benz hiện chưa công bố giá bán của Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ 2027. Hãng cho biết các thông tin về thị trường và thời điểm mở bán sẽ được công bố trong thời gian tới.