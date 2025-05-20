Mercedes-Benz Việt Nam tổ chức 'Không gian tuyệt tác' tại TP.HCM vào tháng 7

"Không gian tuyệt tác Mercedes-Benz" sẽ diễn ra trong ba ngày từ 3-5/7/2025 tại TP.HCM

Sự kiện mang tên "Không gian tuyệt tác Mercedes-Benz" sẽ diễn ra trong ba ngày từ 3-5/7/2025 tại Trung tâm sự kiện GEM Center (số 8 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM). Đây được xem là một trong những hoạt động quan trọng nhất của hãng xe Đức trong năm 2025 tại Việt Nam.

Theo Mercedes-Benz Việt Nam (MBV), triển lãm giới hạn này sẽ tiếp đón khoảng 60 khách mời cho mỗi khung giờ, với tổng cộng 5 khung giờ riêng biệt trong suốt 3 ngày diễn ra sự kiện.

Tập trung vào dòng xe đầu bảng

Tại sự kiện này, Mercedes-Benz sẽ tập trung trưng bày khoảng 10 mẫu xe thuộc phân khúc cao cấp nhất từ ba thương hiệu Mercedes-Benz, Mercedes-AMG và Mercedes-Maybach. Điểm nhấn của triển lãm là lễ ra mắt chính thức hai mẫu xe mới nhất: Mercedes-Benz GLS 450 Facelift và Mercedes-Maybach GLS 600 Facelift. Những mẫu xe này không chỉ thể hiện sự đột phá trong thiết kế và công nghệ mà còn tiếp tục định nghĩa chuẩn mực của sự sang trọng và tiện nghi.

"Sống cùng giá trị độc bản" sẽ là tinh thần xuyên suốt của sự kiện, nhấn mạnh vào sự khác biệt trong thiết kế, công nghệ và cảm xúc khi đồng hành cùng một tuyệt tác di chuyển.

Buổi triển lãm lần này tập trung hoàn toàn vào những dòng xe sang trọng bậc nhất, kèm theo một số mẫu xe giới hạn. Đây sẽ là cơ hội hiếm có để công chúng chiêm ngưỡng toàn bộ dải sản phẩm xa xỉ của thương hiệu trong một không gian độc đáo.

Siêu xe mui trần Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE vừa được Mercedes-Benz Việt Nam ra mắt tại thị thường Việt Nam

Cơ hội tham dự dành cho cộng đồng yêu xe

Bên cạnh việc mời các khách hàng thân thiết, Mercedes-Benz Việt Nam còn dành những lời mời đặc biệt cho cộng đồng yêu xe thông qua hình thức đăng ký trực tuyến với số lượng giới hạn.

Những người quan tâm có thể đăng ký tham dự qua trang web chính thức tại mb4.me/khong-gian-tuyet-tac-mercedes-benz hoặc liên hệ trực tiếp với các Nhà phân phối của Mercedes-Benz Việt Nam.

Sự kiện này vừa đánh dấu cột mốc 30 năm của Mercedes-Benz tại Việt Nam, vừa tạo cơ hội cho công chúng trải nghiệm không gian xa xỉ đậm chất thương hiệu xe Đức. Theo đại diện hãng, "Không gian tuyệt tác Mercedes-Benz" hứa hẹn mang đến hành trình cảm xúc đa dạng và trải nghiệm đáng nhớ cho khách tham quan.