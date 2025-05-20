Xe và phương tiện
Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE: Huyền thoại mui trần trở lại với 816 mã lực

Phạm Anh

Phạm Anh

17:16 | 20/05/2025
Siêu phẩm mui trần Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE ra mắt Việt Nam, sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid, mang đến công suất lên đến 816 mã lực.
Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE: Huyền thoại mui trần trở lại với 816 mã lực

Mercedes-Benz Việt Nam vừa chính thức giới thiệu phiên bản mới nhất của dòng xe AMG đến thị trường trong nước - Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE. Đây là lần đầu tiên một mẫu roadster sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid xuất hiện dưới tên AMG tại Việt Nam.

Mẫu xe này mang tính biểu tượng với công suất 816 mã lực, tạo nên chuẩn mực mới trong phân khúc xe mui trần hiệu suất cao. Hiện tại, Mercedes-Benz Việt Nam chỉ phân phối giới hạn 2 chiếc SL 63 tại thị trường Việt Nam với giá bán 12,29 tỷ đồng.

Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE: Huyền thoại mui trần trở lại với 816 mã lực

Biểu tượng di sản của Mercedes-Benz

Kể từ khi ra mắt năm 1954, Mercedes-Benz SL đã trở thành biểu tượng của nghệ thuật và công nghệ ô tô. Chiếc 300 SL Gullwing huyền thoại với cánh cửa "cánh chim" độc đáo và động cơ phun xăng trực tiếp đầu tiên trên thế giới từng đạt tốc độ 250 km/h - con số kỷ lục thời bấy giờ.

Qua nhiều thế hệ, dòng xe SL luôn duy trì vị thế là sự kết hợp giữa hiệu suất và sang trọng. Không chỉ là phương tiện di chuyển, SL còn là biểu tượng của phong cách sống đẳng cấp, thu hút nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới nghệ thuật, thời trang và thể thao.

Theo Michael Schiebe, Giám đốc điều hành Mercedes-AMG GmbH: "SL từ lâu đã luôn là biểu tượng trong danh mục sản phẩm của Mercedes-Benz. Phiên bản mới nhất của chiếc roadster huyền thoại này tiếp tục khẳng định vị thế ấy trong tương lai."

Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE: Huyền thoại mui trần trở lại với 816 mã lực

Thiết kế ngoại thất đậm chất thể thao

SL 63 S E PERFORMANCE là hiện thân của sự sang trọng thể thao với kích thước 4.703 x 1.915 x 1.360 mm. Mẫu xe có thiết kế mui dài, cabin đẩy lùi về phía sau, đuôi xe bo tròn - gợi nhớ đến những chiếc SL cổ điển nhưng được tái hiện với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, mạnh mẽ hơn.

Lưới tản nhiệt Panamericana đặc trưng, hốc hút gió cỡ lớn và các chi tiết khí động học chủ động tạo nên vẻ ngoài thể thao nhưng vẫn tinh tế. Mui xếp mềm điều khiển điện có thể đóng mở chỉ trong 15 giây khi xe di chuyển ở tốc độ dưới 60 km/h.

Phiên bản này còn có điểm nhấn với nắp cổng sạc tích hợp, tên mẫu xe được làm nổi bật bằng màu đỏ, ống xả kép hình thang cùng huy hiệu "E PERFORMANCE" trên chắn bùn biểu thị hệ truyền động đặc biệt.

Xe có nhiều tùy chọn màu sắc nổi bật như Vàng Sun Yellow, Xanh Hyper Blue và Xanh Spectral Blue - những gam màu tôn vinh cá tính thể thao đậm chất AMG, bên cạnh các lựa chọn phổ biến như Đen Obsidian, Bạc High-tech hay Xám Selenite.

Các chi tiết thể thao như lưới tản nhiệt AMG sơn đen, gói AMG Night Package II, gương chiếu hậu bằng sợi carbon, mâm hợp kim 21-inch đa chấu AMG sơn đen mờ và gói trang bị AMG Exterior Carbon Package không chỉ tạo điểm nhấn thị giác mà còn tối ưu khí động học.

Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE: Huyền thoại mui trần trở lại với 816 mã lực

Nội thất cao cấp hướng đến người lái

Khoang nội thất của SL 63 S E PERFORMANCE là không gian kết hợp giữa chất liệu cao cấp, các đường nét tinh tế và công nghệ hiện đại. Xe được trang bị bảng điều khiển kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm điều chỉnh góc nghiêng chống chói, cùng các chi tiết bọc da Nappa, carbon và nhôm.

Nội thất được bọc da Nappa cao cấp với nhiều lựa chọn màu sắc như Đen, nâu Sienna, đỏ Pepper và Xám Sage, đi cùng ốp trang trí sợi carbon AMG và trần xe bọc microfiber MICROCUT màu đen từ MANUFAKTUR. Vô lăng AMG bọc da Nappa tích hợp các nút chức năng AMG giúp người lái dễ dàng điều khiển.

Ghế thể thao AMG điều chỉnh điện là một điểm nhấn, kết hợp giữa việc ôm sát cơ thể nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái cho hành trình dài. Ghế AMG Performance tích hợp hệ thống sưởi cổ AIRSCARF 3 mức độ cùng ba chương trình massage.

Hệ thống đèn viền nội thất 64 màu kết hợp cùng MBUX Interior Assistant nâng tầm trải nghiệm, trong khi màn hình người lái 12,3 inch và màn hình trung tâm cảm ứng 11,9 inch hiển thị dữ liệu vận hành AMG qua các tính năng như AMG Track Pace và MBUX Navigation Plus.

Với hệ thống âm thanh vòm Burmester cao cấp, mỗi lần khởi động đều tạo nên trải nghiệm đầy phấn khích. Hệ thống âm thanh chủ động cho phép xe vận hành êm ái trong chế độ "silent mode" hoặc thể hiện sự mạnh mẽ trong các chế độ thể thao.

Xe còn có các tiện nghi như ENERGIZING AIR CONTROL - hệ thống lọc không khí thông minh và hệ thống gạt mưa MAGIC VISION CONTROL làm sạch kính không ảnh hưởng tầm nhìn.

Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE: Huyền thoại mui trần trở lại với 816 mã lực

Công nghệ hybrid E PERFORMANCE mạnh mẽ

Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE được trang bị hệ truyền động hybrid hiệu suất cao với dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC+. Hệ thống kết hợp động cơ V8 biturbo 4.0 lít ở cầu trước cùng động cơ điện công suất 150 kW (204 mã lực) ở cầu sau.

Sự phối hợp này tạo ra tổng công suất 816 mã lực (600 kW) và mô-men xoắn cực đại 1.420 Nm - những con số ấn tượng thường chỉ xuất hiện trong thế giới siêu xe. Xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,9 giây và đạt tốc độ tối đa 317 km/h.

Các trang bị như AMG DYNAMIC PLUS package, hệ thống treo AMG ACTIVE RIDE CONTROL với công nghệ ổn định chống lật chủ động, và vi sai hạn chế trượt cầu sau điều khiển điện tử mang lại khả năng xử lý chính xác và bám đường vượt trội.

Hệ thống treo AMG ACTIVE RIDE CONTROL kết hợp với hệ thống lái trục sau chủ động giúp xe vững chãi ở tốc độ cao, trong khi vẫn mang đến cảm giác lái mượt mà ở những góc cua gắt hoặc khi quay đầu trong không gian hẹp.

Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE: Huyền thoại mui trần trở lại với 816 mã lực

Công nghệ lấy cảm hứng từ F1

Trái tim của hệ truyền động hybrid là bộ pin hiệu suất cao AMG dung lượng 6,1 kWh, công suất cực đại 150 kW, được lấy cảm hứng từ công nghệ xe đua F1 của đội Mercedes-AMG Petronas. Điểm nổi bật là tốc độ giải phóng năng lượng nhanh và mật độ công suất cao.

Pin AMG 400 volt sử dụng công nghệ làm mát trực tiếp với chất làm mát công nghệ cao đi qua tất cả 560 cell pin. Việc kiểm soát nhiệt độ đồng đều đóng vai trò quyết định, tác động trực tiếp tới hiệu suất, tuổi thọ và độ an toàn.

Khả năng vận hành lấy cảm hứng từ xe đua F1 với lực đẩy tối đa luôn sẵn sàng khi người lái cần, đặc biệt khi tăng tốc thoát cua hoặc vượt xe. Năng lượng điện luôn có thể được sử dụng và tái tạo thường xuyên nhờ hiệu suất thu hồi năng lượng cao.

Xe có tám chương trình lái AMG DYNAMIC SELECT từ "Electric" (Điện) đến "RACE" (Đua) được tinh chỉnh cho công nghệ truyền động mới. Các chế độ này điều chỉnh không chỉ động cơ và hộp số, mà còn ảnh hưởng đến hệ thống treo, lái, âm thanh và mức độ thu hồi năng lượng.

Người lái có thể chọn bốn cấp độ thu hồi năng lượng khác nhau thông qua nút điều khiển trên vô lăng. Ở cấp độ cao nhất, chế độ "một bàn đạp" cho phép thu hồi trên 100 kW công suất trở lại pin, đồng thời giúp xe không bị lao đi khi xuống dốc gắt.

Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE: Huyền thoại mui trần trở lại với 816 mã lực

Siêu phẩm giới hạn tại Việt Nam

Mercedes-AMG SL 63 S E PERFORMANCE đã có mặt tại Việt Nam và sẵn sàng bàn giao đến khách hàng vào đầu tháng 6/2025. Chỉ có 2 chiếc duy nhất được đưa về thị trường Việt Nam, khẳng định tính độc quyền dành cho chủ sở hữu.

Với mức giá 12,29 tỷ đồng, SL 63 S E PERFORMANCE đánh dấu đẳng cấp cao nhất của thương hiệu AMG tại Việt Nam. Mẫu xe này sẽ xuất hiện tại triển lãm "Không gian tuyệt tác Mercedes-Benz" diễn ra từ ngày 3-5/7/2025 tại Trung tâm sự kiện GEM Center, TP.HCM.

