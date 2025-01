Khám phá Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE - dành riêng cho những vị chủ nhân đặc biệt

Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE - mẫu xe sedan hiệu năng cao sở hữu công nghệ mạnh mẽ bậc nhất của thương hiệu AMG - E PERFORMANCE, dự kiến được hãng xe Đức cho ra mắt và bàn giao cho khách hàng vào giữa quý 2/2024. Với mức giá khuyến nghị dự kiến là 4,900,000,000 VNĐ, khách hàng có thể đặt trước ngay từ đầu tháng 4/2024.

Mẫu xe này cũng là dòng xe sở hữu công nghệ E PERFORMANCE đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam, là biểu tượng cho bước nhảy vọt về công nghệ để mang đến sự mạnh mẽ và tốc độ ở một dạng thức cao cấp hơn. Đi cùng định hướng là dòng xe cao cấp nhất phân khúc AMG C-Class, mẫu xe C 63 S E PERFORMANCE được nhập từ Đức về Việt Nam với số lượng rất giới hạn, dành riêng cho những vị chủ nhân đặc biệt nhất của AMG.

Ông Bradley Kelly, Tổng giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam, chia sẻ: “Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE là một mẫu xe thật sự khác biệt, không chỉ mang đến khả năng vận hành đáng kinh ngạc cùng những công nghệ hàng đầu mà đây còn là biểu tượng của tinh thần AMG. Chúng tôi kỳ vọng mẫu xe danh tiếng này sẽ là bước tiến mới của thương hiệu AMG tại thị trường Việt Nam, bổ sung vào dải sản phẩm đa dạng của chúng tôi để thỏa mãn những yêu cầu khắt khe nhất của cộng đồng đam mê tốc độ, và định hình rõ nét hình ảnh AMG - vẻ đẹp thể thao thuần túy và mạnh mẽ.”

E PERFORMANCE - công nghệ truyền động mạnh mẽ và khác biệt

Mẫu xe Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE sẽ là dòng xe sở hữu công nghệ E PERFORMANCE đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Hệ thống truyền động độc lập E PERFORMANCE được dựa trên nguyên lý phát triển truyền động từ điện khí hóa, nhằm nâng cao hơn nữa khả năng vận hành và cảm giác lái linh hoạt, đồng thời vẫn giữ hiệu suất ở mức cao nhất. Nhờ vào động cơ điện được bổ sung thêm, các mẫu xe sở hữu công nghệ E PERFORMANCE không chỉ được tối ưu hóa về khả năng vận hành, mạnh mẽ và tốc độ, mà song song đó còn giảm thiểu lượng khí thải ảnh hưởng đến môi trường.

Cấu trúc hệ thống truyền động độc quyền của AMG là sự kết hợp từ động cơ 8 xi-lanh hoặc 4 xi-lanh AMG với động cơ điện vĩnh cửu chứa hệ thống pin hiệu suất cao AMG được phát triển tại nhà máy Affalterbach, đi cùng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AMG Performance 4MATIC+. Các chuyên gia gọi cách bố trí này là P3 Hybrid Layout.

Động cơ điện (tùy thuộc vào từng dòng xe) sở hữu công suất lên tới 150 mã lực và mô-men xoắn 320 Nm. Khối động cơ điện này được đặt ở trục sau, tích hợp cùng hộp số hai cấp chuyển số bằng điện và khóa vi sai cầu sau điều khiển điện tử, tạo thành một thiết kế nhỏ gọn với tên gọi Bộ truyền động điện - Electric Drive Unit (EDU).

Không chỉ thế, thiết kế kết hợp giữa động cơ đốt trong và động cơ điện này mang lại nhiều lợi ích đặc biệt cho các dòng xe thể thao hiệu suất cao:

Động cơ điện được phát triển độc quyền bởi AMG, giúp tác động trực tiếp lên trục sau (không cần thông qua hộp số AMG SPEEDSHIFT MCT-9G ). Do đó, tốc độ chuyển đổi sức mạnh được tối ưu, tăng thêm lực đẩy khi vào cua, tăng tốc hoặc khi vượt.

). Do đó, tốc độ chuyển đổi sức mạnh được tối ưu, tăng thêm lực đẩy khi vào cua, tăng tốc hoặc khi vượt. Khả năng phản hồi ngay lập tức của động cơ điện cùng với mức mô-men xoắn tối đa giúp cho khả năng vận hành được linh hoạt, có thể bứt tốc nhanh chóng ngay khi khởi động.

Khóa vi sai ở trục sau được điều khiển bằng điện, có thể giúp phân bổ mô-men xoắn một cách tối ưu đến từng bánh sau, tùy vào tình huống lái. Vì vậy, người lái có thể lập tức nhận thấy hiệu suất tăng lên rõ rệt khi xe tăng tốc, thậm chí còn linh hoạt hơn khi rời khỏi các góc cua.

Trong các tình huống trục sau bị trượt, động năng của động cơ điện sẽ được truyền đến bánh trước khi cần thiết nhằm tăng thêm lực kéo. Điều này được thiết kế tối ưu nhờ vào kết nối cơ học của hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Hệ thống động cơ điện với khối pin AMG gọn nhẹ được đặt ở trục sau giúp cải thiện tỷ lệ phân bổ trọng lượng trên hệ truyền động, từ đó giúp khả năng xử lý tình huống của xe được thuận lợi và nhanh nhẹn hơn.

Do động cơ điện hoạt động độc lập và cộng hưởng cùng với hộp số AMG SPEEDSHIFT MCT 9G, vì vậy, hiệu suất dẫn động được cải thiện, bổ sung thêm mã lực và mô-men xoắn cho xe.

Được tạo ra nhằm mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ, linh hoạt và hiệu quả hơn cho các dòng xe hiệu năng cao thông thường, E PERFORMANCE là công nghệ tối tân, truyền cảm hứng từ động cơ xe đua F1, do AMG phát triển độc quyền. Và mẫu xe Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE sẽ là dòng xe sở hữu công nghệ E PERFORMANCE đầu tiên có mặt tại Việt Nam.

MERCEDES-AMG C 63 S E PERFORMANCE - AMG thuần chủng ở tầng cảm xúc riêng

Là “người anh cả” trong phân khúc AMG C-Class - xe sedan hiệu năng cao cỡ trung, Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE kế thừa những đặc điểm nổi bật nhất từ thương hiệu AMG danh tiếng. Mẫu xe này hướng đến hình ảnh thể thao thuần túy cùng trải nghiệm tốc độ hoàn toàn khác biệt cho cộng đồng đam mê xe nhờ vào công nghệ tăng áp điện thừa hưởng từ đội đua F1 Mercedes-AMG Petronas. Hệ thống truyền động hybrid mạnh mẽ, kết hợp động cơ 4 xi-lanh 2.0L tăng áp và mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 680 mã lực và mô-men xoắn 1,020 Nm, giúp Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE, bứt tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3.4 giây.

Những điểm đáng chú ý trên MERCEDES-AMG C 63 S E PERFORMANCE Động cơ 2.0L mới với công nghệ E PERFORMANCE được lắp ráp theo triết lý “One man, one engine”

Hiệu suất mạnh mẽ với tổng công suất 680 mã lực và mô-men xoắn 1,020 Nm.

Tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3.4 giây.

Hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian AMG Performance 4MATIC+ linh hoạt.

Gói thiết kế ngoại thất ốp carbon cao cấp AMG Carbon Package.

Mâm hợp kim thể thao AMG 20-inch với thiết kế nan đa chấu sơn đen bóng.

Gương chiếu hậu ngoại thất ốp sợi carbon cao cấp.

Vô lăng 3 chấu thể thao AMG Performance ốp carbon & vi sợi MICROCUT cao cấp, tích hợp các nút bấm điều khiển cảm ứng.

Cụm nút bấm đặc trưng cho các mẫu xe AMG.

Ốp nội thất thể thao AMG bằng sợi carbon cao cấp.

Ghế thể thao AMG Performance seats cho người lái & hành khách phía trước.

Hệ thống lọc không khí ENERGIZING AIR CONTROL.

Chức năng giả lập đường đua AMG Track Pace.

Gói trang bị mở rộng khả năng vận hành AMG Driver’s Package tăng cường vận tốc tối đa lên đến 280km/h.

Hệ thống phanh hiệu năng cao AMG với kẹp phanh sơn đỏ.

Hệ thống hỗ trợ đánh lái bánh sau với góc đánh lái tối đa 2.5 độ.

Hệ thống kiểm soát khí động học chủ động AIRPANEL với cánh gió phía sau tự động điều chỉnh

Động cơ mạnh mẽ với công nghệ E PERFORMANCE lần đầu tiên tại Việt Nam

Động cơ 2.0L 4 xi-lanh tăng áp với công suất 476 mã lực là “trái tim" của Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE, tạo ra hiệu suất vận hành vượt trội. Đây là động cơ 4 xi-lanh mạnh mẽ nhất trên thế giới hiện nay, giúp Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE đạt tốc độ đáng kinh ngạc khi so sánh cùng các đối thủ trong cùng phân khúc.

Hệ truyền động P3 Hybrid sở hữu công nghệ E PERFORMANCE được xem là điểm khác biệt của Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE. Với công nghệ hiện đại độc quyền từ AMG, C 63 S E PERFORMANCE được trang bị thêm một mô-tơ điện công suất 204 mã lực gắn ở cầu sau kèm hệ thống vi sai điện tử và bộ truyền động 2 cấp. Nếu như người “anh em” Mercedes-AMG C 43 4MATIC từng tự hào khi có thể tăng tốc từ 0-100km/h chỉ trong vòng 4.6 giây với tốc độ lên tới 250km/h, thì C 63 S E PERFORMANCE có hệ thống E PERFORMANCE sản sinh tổng công suất 500 kW (680 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 1,020 Nm giúp thiết lập một tiêu chuẩn tốc độ mới khi tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3.4 giây.

Được chế tạo tại Affalterbach, khối pin hiệu suất cao AMG, là nguồn năng lượng chính cho khối động cơ điện, sở hữu nhiều công năng thú vị:

Pin công suất 6.1 kWh cung cấp công suất liên tục 70 kW và đạt mức 150 kW trong 10 giây. Nhờ trọng lượng nhẹ chỉ 89 kg, pin đạt mật độ công suất cực cao 1.7 kW/kg - gấp đôi so với pin thông thường khi không có hệ thống làm mát trực tiếp. Người dùng có thể dễ dàng sạc pin tại trạm sạc, wallbox hoặc ổ cắm điện gia đình thông qua bộ sạc AC tích hợp 3.7 kW.

Nạp và xả năng lượng nhanh chóng cùng mật độ công suất cao giúp tối ưu hóa thời gian sử dụng và tái tạo năng lượng hiệu quả cho phép người lái có thể ngay lập tức sử dụng toàn bộ năng lượng khi leo dốc, đồng thời hệ thống cũng sẽ tái tạo năng lượng mạnh mẽ khi di chuyển xuống dốc.

Trọng lượng nhẹ góp phần nâng cao hiệu suất tổng thể của xe, mang đến trải nghiệm lái xe linh hoạt và thể thao.

Khi vận hành thuần điện, Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE có thể đi được nhiều nhất 15km, tốc độ tối đa 125 km/h. Nguồn năng lượng được tái tạo liên tục chính là điểm khác biệt đáng chú ý, nhờ đó luôn mang đến khả năng vận hành linh hoạt, tăng tốc nhanh chóng khi xe bắt đầu khởi động.

Ngoại thất - Dấu ấn AMG thuần chủng mạnh mẽ

Dòng siêu xe thể thao của Mercedes-Benz luôn được đánh giá cao với thiết kế thời thượng, đẳng cấp, thể hiện vị thế của chủ nhân. Những chi tiết mang đậm ngôn ngữ thiết kế của AMG được kế thừa trên dòng xe Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE như: Gói thiết kế ngoại thất ốp carbon cao cấp AMG Carbon Package, cánh gió thể thao AMG ốp carbon phía đuôi xe, mâm hợp kim thể thao AMG 20-inch với thiết kế nan đa chấu sơn đen bóng, gương chiếu hậu ngoại thất ốp sợi carbon cao cấp,…

Chiếc AMG thuần chủng này không để người yêu xe thể thao thất vọng với thiết kế ngoại thất mạnh mẽ và thon dài hơn so với các mẫu xe khác trong dòng Mercedes-Benz C-Class. Nhìn chung, kích thước tổng thể của Mercedes-AMG C63 S E PERFORMANCE lớn hơn đáng kể so với C-Class thông thường, với chiều dài tăng thêm 83 mm và chiều rộng tăng thêm 76 mm ở phía trước. Chiều dài cơ sở cũng được tăng thêm 10 mm, mang đến sự ổn định và khả năng vận hành linh hoạt hơn. (*)

Phiên bản D x R x C Chiều dài cơ sở Mâm xe MERCEDES-AMG C 63 S E PERFORMANCE 4842 x 1890 x 1458 (mm) (*) 2875 (mm) Mâm hợp kim thể thao AMG 20-inch với thiết kế nan đa chấu sơn đen bóng

Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE là mẫu xe đầu tiên trong dòng xe thể thao hiệu suất cao có khe gió nằm ngang ở trung tâm nắp ca pô. Và đây cũng là lần đầu tiên trên một mẫu xe sản xuất bởi Mercedes-AMG, ngôi sao Mercedes-Benz bằng vòng nguyệt quế trên nắp ca-pô được thay thế bởi một huy hiệu tròn với biểu tượng AMG màu đen. Ngoài ra, phần hông xe được trang bị ốp sườn xe thể thao, bộ khuếch tán gió phía sau lớn cùng hai ống xả hình thang, hoàn thiện cho tổng thể mạnh mẽ nhưng vẫn đầy đủ sự sang trọng và tinh tế. Logo “E PERFORMANCE” trên cánh gió xe như một điểm nhấn đầy kiêu hãnh của thế hệ C 63 S E PERFORMANCE hiện tại.

(*) Thông số về kích thước dựa theo phương thức đo & phiên bản xe tiêu chuẩn của thị trường Đức, phiên bản về Việt Nam có thể có thay đổi nhỏ.

Nội thất - Đẳng cấp thể thao trong từng chi tiết

Dù sở hữu dải sản phẩm đa dạng với nhiều thương hiệu khác nhau như Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, hãng xe Đức luôn hiểu cách tạo nên những cảm xúc rất khác biệt trong khoang nội thất ở từng dòng xe. Đối với AMG nói chung, hay C 63 S E PERFORMANCE nói riêng, cảm xúc khi bước vào bên trong xe là sự choáng ngợp bởi thiết kế sang trọng đi cùng phấn khích khi được chạm vào chiếc vô lăng mạnh mẽ đậm chất thể thao xa xỉ.

Không gian nội thất của Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE còn gây ấn tượng hơn bao giờ hết với ghế thể thao AMG bọc da Nappa cao cấp và đường chỉ khâu tinh tế có họa tiết AMG in nổi ở phía trước. Thiết kế ghế với phần hông ghế có lỗ thoáng khí giúp giảm trọng lượng và tối ưu hóa khả năng thông gió. Chất liệu da Nappa cao cấp với màu sắc tương phản tạo nên sự sang trọng và tinh tế, đúng như đẳng cấp của vị chủ nhân.

Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE còn mang đến trải nghiệm lái chuyên biệt với Hệ thống đa phương tiện MBUX dành riêng cho dòng xe AMG sở hữu E PERFORMANCE, bao gồm màn hình hiển thị cụm đồng hồ, trên màn hình trung tâm đa phương tiện theo hướng dọc ở bảng điều khiển trung tâm và màn hình hiển thị HUD (Head-up Display) tùy chọn.

Màn hình hiển thị HUD cung cấp các kiểu hiển thị dành riêng cho AMG như “Race” và “Supersport”, có thể được truy cập thông qua menu chính trong cụm đồng hồ. Đồ họa chất lượng cao trên màn hình đa phương tiện trực quan hóa luồng điện của toàn bộ hệ thống truyền động, tốc độ, công suất, mô-men xoắn và nhiệt độ của động cơ điện cũng như nhiệt độ pin - tất cả được hiển thị theo phong cách đặc trưng của AMG.

Khả năng vận hành - Tăng cường sự linh hoạt trên đường đua

Góp phần tạo nên khả năng vận hành linh hoạt cho mẫu xe Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE là hộp số AMG SPEEDSHIFT MCT 9G (Multi-Clutch Transmission) ly hợp kép giúp xe giảm trọng lượng và tối ưu hóa sự đáp ứng theo chân ga, đem đến phản ứng nhanh nhạy và êm ái khi xe tăng tốc ở nhiều dải tốc độ khác nhau, nâng cao trải nghiệm cá nhân hóa cho người dùng.

Khả năng vận hành vượt trội trên mọi cung đường của Mercedes-Benz AMG C 63 S E PERFORMANCE đến từ 8 chế độ lái khác nhau gồm: Electric (vận hành thuần điện), Comfort, Battery Hold (vận hành thuần động cơ đốt trong), Sport, Sport+, Race, Slippery và Individual. Mỗi chế độ lái điều chỉnh các thông số quan trọng như phản ứng của hệ dẫn động và hộp số, đặc tính lái, hệ thống giảm xóc khung gầm và âm thanh. Sức mạnh bổ sung của động cơ điện cũng phụ thuộc vào chế độ lái tương ứng, có thể được chọn thông qua màn hình ở bảng điều khiển trung tâm hoặc các nút trên vô lăng AMG. Tuy nhiên, có một điểm chung ở tất cả các chế độ: chức năng kick-down có thể giúp người lái khai thác tối đa công suất 150 kW của động cơ điện khi cần thiết.

Khi hoạt động ở chế độ "Sport" và "Sport+", hộp số tự động 9 cấp AMG SPEEDSHIFT MCT 9G được tích hợp thêm chức năng điều khiển ga trung gian tạm thời để mang lại trải nghiệm sang số đầy cảm xúc. Đặc biệt, ở chế độ “Race”, tất cả các thông số liên quan đến tính năng lái năng động được cấu hình để mang lại tính thể thao tối đa cho phép xe bứt tốc nhanh chóng.

AMG TRACK PACE, công cụ ghi dữ liệu để sử dụng trên đường đua, cũng được tích hợp sẵn. Phần mềm này ghi lại hơn 80 dữ liệu cụ thể của xe như tốc độ, gia tốc, góc lái và thao tác bàn đạp phanh mười lần mỗi giây trong khi lái xe quanh đường đua. Ngoài ra, thời gian vòng đua và từng khu vực cũng được hiển thị, mang đến trải nghiệm lái xe trực quan, đầy hứng khởi và đậm chất AMG.

Như vậy, 2 “mảnh ghép” hoàn chỉnh của Mercedes-AMG C-Class đã có mặt tại thị trường Việt Nam bao gồm:

Mercedes-AMG C 43 4MATIC có mức giá 2,960,000,000 VNĐ. Ở thời điểm hiện tại, khách hàng đã có thể đến xem xe mẫu, tìm hiểu, lái thử và nhận bàn giao xe tại hệ thống Nhà phân phối chính hãng của Mercedes-Benz trên toàn quốc. Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE có mức giá bán khuyến nghị (dự kiến) 4,900,000,000 VNĐ. Khách hàng đã có thể đặt hàng trước từ tháng 4.2024 và dự kiến nhận xe trong Quý 2/2024. Số lượng xe nhập khẩu từ Đức có giới hạn.

Với sự bổ sung đáng chú ý vào danh sách sản phẩm xe hiệu năng cao Mercedes-AMG, hãng xe Đức kỳ vọng sẽ đáp ứng một cách hoàn hảo cho những đam mê và yêu cầu khắt khe nhất từ cộng đồng yêu tốc độ tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết về sản phẩm tại: mb4.me/Mercedes-AMG-C-Class